Daniela, la ex de Milei: "Yuyito puede ser la contención de cualquier hombre"

Daniela Mori aseguró no ser la persona que recibió un cargo en la gestión libertaria y aclaró que ella está dedicada al teatro. Habló sobre su relación con Javier Milei, lo describió como "un caballero, fiel y respetuoso", y aprovechó para halagar a Amalia “Yuyito” González. Además, remarcó que la relación del mandatario con sus mascotas es algo normal, como la que tiene cualquier persona. “Conan era un amor, y Javier tenía una relación muy bonita con sus perros, pero tampoco era que le pedía consejos”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniela Mori es una cantante que se hizo conocida por ser parte del staff original del conjunto Las Primas, y por haber publicado el hit “Amor sincero” en 1998. A sus 13 años transitó sus primeros pasos en el mundo del modelaje y dos años más tarde logró obtener un contrato exclusivo para la firma Calvin Klein, trabajando tanto en América como en Europa.

“Saca la mano Antonio”, la canción del conjunto al que perteneció, tuvo un gran éxito, a tal punto que fue parodiada por Alberto Olmedo y Jorge Porcel en la película “Rambito y Rambón: Primera misión” en 1986, dirigida por Enrique Carrera.

Daniela tuvo una incursión en el cine, en la película “Los colimbas al ataque”, de 1987, también con Olmedo y Porcel.

Además, tiene una importante trayectoria como cantante solista. Hasta 2019 fue pareja del actual presidente, Javier Milei, y en algunos programas de espectáculos presentó la canción “Bomba tántrica”, acompañada del economista.

Tengo entendido que hubo una confusión con una homónima suya que fue nombrada funcionaria de Gobierno. ¿Quiere tener la oportunidad de aclararlo con nosotros?

Hola Jorge. Me quedé escuchándote y me llevaste por un paseo por toda una parte de mi historia que me dio mucho sentimiento.

¿Podemos desmentir entonces que vos serás funcionaria del Gobierno y que en realidad la funcionaria nombrada por el Gobierno lleva tu nombre?

Te voy a contar lo que pasó. Sos la primera persona con la que estoy hablando, la verdad, el día de hoy.

Estoy por presentar mi musical, Rock of Ages, en el Teatro Lola Membrives. Es la primera vez que hago un musical, entonces tengo horas y horas de ensayo, y ayer tuve una presentación. En medio del acústico que estaba haciendo, de Rock of Ages, me empiezan a caer mensajes diciéndome que me habían asignado un cargo.

Tengo que contar que Daniela Mori fue un apellido que me pusieron en una época artísticamente, pero no soy Daniela Mori real, soy Daniela Pérez o Daniela la cantante, pero alguna vez tuve el apellido Daniela Mori y es ahí donde nace la confusión.

Evidentemente hay una funcionaria que sí se llama Daniela Mori y es a ella a quien le dieron el cargo, creo que es de La Plata. Así que no chequearon mucho la información, algo normal y que suele pasar, y pensaron que era yo. Pero sin dudas, no soy yo a la que le asignaron el cargo político.

Ayer el presidente estuvo con Yuyito González en el Teatro Colón, y esta mañana TN le hizo una entrevista a ella, donde contó que Milei le resultaba muy atractivo. Dada la relación que tuviste con él, ¿cómo analizas la evolución de la relación emocional del presidente con sus distintas parejas, primero con Fátima Florez y ahora la que, parecería, está teniendo con Yuyito?

No me puedo meter en cosas que no tienen que ver conmigo, pero uno conoce a la persona. Yo lo que puedo decir de Javier, nosotros estuvimos 2018 y 2019 juntos, casi dos años, es que ha sido una persona estupenda conmigo.

No puedo hablar de otras relaciones, porque pienso que todas las personas, aunque somos iguales, no establecemos los mismos vínculos con todos. De algunas personas nos enamoramos y de otras no. Es la vida así en general, y nos pasa con todos, si no nos enamoraríamos todo el tiempo de todo el mundo.

Lo que puedo decir es que él es un caballero, que cuando está con una mujer le es completamente fiel y respetuoso, y los tiempos, no sé, eso lo maneja cada uno según el corazón y según su agenda. Él ahora también es presidente, y no sé cómo es, yo no estuve con él cuando él era presidente. Debe ser muy complicado, seguramente.

Lo que sí, Yuyito es adorable, cada dos por tres nos llamábamos para ir a comer y nos quedaba pendiente. Nos conocemos desde hace años y me parece una mujer maravillosa y con todas las letras. Si en este momento están viviendo ese amor, o un amor, como se pueda llamar, me parece bienvenido, porque los dos son solteros y tienen todo el derecho de estar juntos.

Más de esto no puedo decir porque no me atrevería a hablar cosas que no vivo yo, que no me competen.

No sé si soy impertinente…

Por supuesto que no. Sé que lo hiciste con el más profundo respeto hacia mi persona. Sé quien sos, te conozco y sé cómo te manejas, sé que te manejas muy bien. Por las veces que nos hemos cruzado, me pareces una persona con todas las letras.

No sé si avanzo con algo interpretativo pero, Yuyito fue pareja de Carlos Menem en los 90 y, al mismo tiempo, Milei se manifiesta como un admirador de Carlos Menem. ¿Crees que puede haber algún acercamiento ideológico o melancólico allí?

Yo no sé, porque la verdad, es como digo, uno a veces no entiende su propia cabeza, no va a poder entender la del otro. Pasan tantas cosas en los pensamientos de un ser humano, de sensaciones.

Lo que puedo atreverme a decir, conociendo también a Amalia, es que es una mujer muy hermosa y muy atractiva, física y mentalmente. Es muy tranquila, es una dama en todos los sentidos. Yo he tenido la suerte de conocerla varias veces en mi trabajo, coincidimos en México cuando yo estaba viviendo allá y cantando, y es una mujer muy querida por todos. Es muy amorosa, nunca habla mal de nadie y tiene códigos. Es una mujer muy atractiva para cualquier hombre, pero no por su pasado, ni por quien haya estado.

