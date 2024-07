El vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó hoy el roce entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de las distintas versiones que crecieron por los dichos de la titular del Senado contra Francia.

La polémica surgió luego de que los jugadores de la Selección Argentina fueran criticados por celebrar la Copa América con cantos racistas, que se conocieron accidentalmente en un video en vivo de Enzo Fernández. “No hubo nada malo ni generó ninguna rispidez”, sostuvo el Portavoz de la Presidencia en su conferencia de prensa en Casa Rosada este martes 23 de julio.

“Simplemente fue un comentario que no representaba la opinión del Gobierno y eso no significa que somos cerrados para gobernar", añadió Adorni sobre el mensaje que publicó Villarruel en la red social "X", donde trató a los franceses de "colonialistas".

"Nada tiene que ver una cosa con otra”, insistió el vocero, quien consideró que las versiones de una interna son "ruido mediático" pero reconoció que las cabezas del Poder Ejecutivo Nacional no tuvieron diálogo últimamente. “Hizo más ruido de lo que fue. Fue simplemente una pavada y no, el Presidente no ha hablado con la vicepresidente en estos días”, reveló.

Adorni luego amplió: “El tema ha generado un ruido mediático que no debió generarse porque es un tema donde estamos todos más o menos de acuerdo".

Las consultas al vocero del Jefe de Estado se dieron días después de que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, asistiera a la Embajada de Francia a calmar la tensión y pedir disculpas en la previa del viaje del mandatario a Paris, previsto para el 25 de julio, para la inauguración de los Juegos Olímpicos. En ese lapso de tiempo, Milei y Villarruel aún no hay hablado sobre el tema y en Balcarce 50 descartan que lo hagan.

"Hay opiniones que son personales, en este caso que estaban entremezcladas con las pasiones futbolísticas, y cuestiones que son estrictamente declaraciones de Gobierno”, definió Adorni sobre la publicación de la abogada, en línea con lo que había manifestado el fundador de La Libertad Avanza en diálogo con el medio Neura.

En un reportaje con Alejandro Fantino, el propio Javier Milei opinó que las expresiones de su compañera de fórmula habían sido "poco felices". El presidente afirmó: ''Las cuestiones deportivas se arreglan en el plano deportivo y las cuestiones políticas, en el político. No podés hacer esa mezcla, pero ya está. Cosas que pasan''.

La publicación de Victoria Villarruel en defensa de Enzo Fernández.

Por otro lado, el encargado de la comunicación gubernamental se hizo eco de las declaraciones del senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni, que salió en defensa de la presidenta del Senado y cuestionó a la mesa chica libertaria al decir que "está mal desautorizar a una Vicepresidenta" y más si viene "de las altas esferas".

“No somos tres personas que gobernamos la Argentina y eso está a la vista. Son opiniones y las respetamos. Una persona da una opinión, otra tiene otra y tenemos que tratar de desacartonarnos y entender que opiniones libres hechos sagrados”, concluyó Adorni.

El rol de los "tuiteros" en el Gobierno

Silvia Mercado, que volvió a participar de la misma tras haber conseguido la renovación de su acreditación, consultó a Adorni por la influencia que podrían llegar a tener distintos tuiteros y creadores de contenidos cercanos a la Administración libertaria. La periodista hizo foco en Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como "Gordo Dan".

"El 'Gordo Dan' hace anuncios casi como si fuera un vocero del presidente, incluso el presidente lo retuitea. Mi pregunta es si, por ejemplo, es un Vocero oficial o para-oficial del gobierno de Milei", fue la pregunta de Mercado.

Ante esto, Adorni sonrío y dijo: "El único vocero del presidente y del gobierno soy yo. El 'Gordo Dan' realmente desconozco cuáles son sus actividades. Por supuesto, es un gran tuitero, creo que tiene bastante éxito en las redes sociales, pero desconozco a quién te referís sinceramente".

"Yo recomiendo que dejen de guiarse por todo lo que pasa en Twitter. Yo sigo un montón de tuiteros súper divertidos, ahora de ahí a suponer que los tuiteros dominan el mundo… no estoy enterado", cerró el funcionario.

