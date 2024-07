Manuel Adorni denunció entrega de pensiones por invalidez “truchas”: “Usaron radiografías de animales”

El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad, encabezada por Diego Spagnuolo junto con el ministro de Salud, Mario Russo, realizaron auditorías sobre las pensiones por invalidez. “Descubrieron una actividad fraudulenta a gran escala donde se estima que en el último año se desviaron fondos por 3.400 millones de dólares”, denunció.

“Entre 2003 y 2015 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez pasaron de 79.000 a 1.045.000”, detalló y apuntó a la gestión Kirchnerista y luego sumó que durante el gobierno de Alberto Fernández se incrementaron. “A diciembre de 2023 las pensiones ascendieron a 1.222.000”.

“Del total de pensiones, 25.000 pertenecían a personas que están trabajando y 60.000 que presentan incompatibilidad de requisitos”, informó. Entre las modalidades fraudulentas, el vocero describió un caso en el que un médico adjuntó la radiografía de un perro para justificar una pensión por discapacidad solicitada.

Adorni contó que algunos beneficiarios de pensiones tenían varias propiedades, autos "tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con hasta aviones privados". "Paso a detallar algunos casos peculiares", continuó. "Por ejemplo, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, tiene 683 empleados que reciben una pensión por discapacidad y de ellos, el 65% fueron otorgadas en menos de 30 días, cuando en promedio estos trámites tardan cerca de dos años", relató. "En Chaco, se encontró que una misma radiografía de hombro fue presentada en 150 casos para justificar pensiones por invalidez", compartió.

El último caso más anecdótico que reveló el vocero fue el de un médico correntino que usó una radiografía de un perro para justificar el pedido de pensión. "En la radiografía se ve la colita", insistió Adorni. "Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta va a ser denunciada penalmente", anticipó el funcionario.

La actividad económica, la visita Astiz y la relación con Victorio Villarruel

Manuel Adorni repasó los datos del INDEC sobre el índice de actividad económica que creció el 1,3 respecto de abril y 2,3% respecto de 2023. "En mayo empezamos a ver la luz al final del túnel", manifestó. También repasó que se cancelaron los contratos de opciones de liquidez, los puts, por 13.17 billones de pesos.

Por otra parte, Adorni fue consultado por diputados que fueron a ver a la cárcel al represor de la dictadura Alfredo Astiz: "No representan la totalidad del bloque ni del Poder Ejecutivo. Será un tema que deberá resolver el Poder Legislativo. Es un tema que nos excede". "Es un tema personal de cada diputado. Condenamos todo lo que está en contra de la ley. No nos metemos en la agenda de cada diputado", detalló el vocero.

Manuel Adorni también expresó que la vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo un "comentario desafortunado" en redes sociales y que no representa "la postura del Gobierno". "Karina Milei fue a explicar (a la Embajada de Francia) que el desafortunado comentario ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que efectivamente no era la posición del Gobierno entremezclar cuestiones de pasiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas", explicó Adorni sobre el posteo de la vicepresidenta que se había sumado la polémica por los cánticos de los jugadores de la selección nacional de fútbol y aseguró que "ningún país colonialista" va a amedrentar a Argentina "por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir".