Horacio Verbitsky: "Sería interesante que hubiese un vocero calificado y no un alcornoque"

El director de El cohete a la luna, Horacio Verbitsky, explicó que frente a los conflictos con las diversas editoriales y la necesidad de “actualizar, agregar y corregir” algunas cosas, publicará sus libros de forma digital: “No tengo ganas de escribir más libros, pero sí creo que es importante reunir todo lo que he escrito hasta ahora para que esté disponible en un mismo lugar”, sostuvo. Por otro lado, calificó al Gobierno como una “contradicción andante” y criticó la medida anunciada por Manuel Adorni sobre la acreditación de periodistas. “Gritan ‘viva la libertad’ y después se la pasan restringiendo todo tipo de libertades”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Horacio Verbitsky es periodista y director de El Cohete a la Luna. Integró la Junta Directiva de la división latinoamericana de la ONG Human Rights Watch y presidió el CELS durante dos décadas. Escribió durante 30 años en Página 12 y participó en muchas redacciones. Además, fue jefe de redacción del diario La Opinión y secretario de redacción del Diario Noticias.

¿De qué se trata la iniciativa para publicar en El cohete a la luna todos tus libros de los últimos 50 años?

He publicado cerca de 25 libros en el último medio siglo, dispersos en distintas editoriales, algunas que ya no existen y otras que sí existen, pero con las cuales he tenido relaciones conflictivas, porque ha habido presiones políticas.

Recuerdo que en un caso descubrí un depósito donde tenían escondidos miles de ejemplares cuando en las librerías decían que estaba agotado, esto ocurrió a partir de la consagración de Jorge Bergoglio como Papa con un libro de la historia política de la iglesia católica, que había tenido una distribución normal y una buena venta entre los años 2006 y 2013, pero a partir de la elección del Papa, las presiones fueron muy grandes y la editorial eligió esconder los libros.

Entonces, dadas las distintas situaciones de cada uno de esos libros, vi la necesidad de actualizar, agregar y corregir algunas cosas. Decidimos hacer una edición exclusivamente digital en el sitio de El cohete a la luna, y empezamos la semana pasada con uno de los libros que motivaron ese conflicto, que es La mano izquierda de Dios, el cuarto tomo de La historia política de la iglesia católica argentina.

Vamos a seguir cada mes o cada dos meses, según los casos, con todos los libros en dos formatos: uno va a poder bajar los libros en PDF interactivo y en EPUB, que es el programa que se usa para leer los libros con interactividad en aparatos específicos, de modo que los libros están disponibles permanentemente.

Calculamos que en unos dos años habremos culminado esta tarea. Estoy trabajando en el diseño, las tapas y contratapas están diseñadas por Alejandro Ros, que ha hecho todas las tapas del rock nacional del último medio siglo.

Queremos hacer un trabajo profesional muy serio, con edición de calidad. No tengo ganas de escribir más libros, pero sí creo que es importante reunir todo lo que he escrito hasta ahora para que esté disponible en un mismo lugar.

Vos ahora tenés la infraestructura para ser tu propio editor, y al mismo tiempo es muy interesante tu cercanía con la tecnología cuando sos una persona que ha escrito 25 libros en papel. ¿Qué reflexión te genera ser tu propio editor?

No fue una decisión voluntaria. Estuve durante 30 años como columnista de Página 12. Primero, Página 12 sufrió cambios en su paquete accionario y en el año 2017 yo hice una serie de investigaciones sobre la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri y sobre una serie de negocios turbios de Macri y su familia. Estaba publicando esta serie cuando un día, el principal accionista del diario, que había comprado el paquete un poco antes, dijo que no podía publicar una nota determinada sobre esa serie. Había escrito dos notas, había otra sobre el juez Bonadio, y me dijo que esa tampoco se podía publicar. En ese momento tenía 75 años, y le dije que no me podía decir lo que podía publicar y lo que no, entonces le pedí los datos de su abogado para que mi abogado se pusiera en contacto y terminemos la relación.

Finalmente, me dijo que el gobierno de Macri lo estaba presionando mucho y su mamá lloraba al respecto. Me fui enterando cómo era la secuencia sobre una reunión de Macri con distintos periodistas. Entre ellos, hubo periodistas de Editorial Perfil, como Javier Calvo que contó que Macri dijo que el país estaría mejor si él pudiera ponerme a mí y a otras personas en un cohete a la luna.

Presionó al accionista de Página 12, iniciaron causas judiciales, lo acusaron de lavado de dinero y me trasladaron a mí la presión, no la acepté y rescindí la relación con Página 12 después de 30 años.

Convertí el problema en solución y le tomé el nombre a Macri. Con el dinero de la indemnización de Página 12 comencé, inmediatamente, la publicación de El cohete a la luna.

Hubo un episodio gracioso en la negociación por la salida de Página 12, el diario me puso una condición para que durante 3 años no colaborara en ningún medio gráfico, y lo que quedó claro en el diálogo de los abogados, es que ellos temían que yo pasara a ser columnista de Perfil.

Finalmente, todo aquello que se dice sobre no desaprovechar una crisis, terminó siendo muy satisfactorio, porque hoy El cohete a la luna cumple 7 años, en 2 años se cumpliría la publicación de todos los libros y luego el festejo del décimo aniversario. Felicitaciones por el proyecto y por poner en valor perenne a sus 25 libros.

Veo que en otros medios se está replicando, y me causa mucho placer.

No quiero dejar de preguntarte sobre un tema de actualidad. ¿Qué opinas sobre el conflicto del vocero presidencial, Manuel Adorni, con los acreditados en la Casa de Gobierno? Más que nada sobre la idea de que el cargo acreditado deba ser calificado y tener algún grado de excelencia.

Antes me gustaría opinar sobre la columna de Elizabeth Peger en Modo Fontevecchia sobre el tema de cambios en Ganancias que se votó como parte del Paquete Fiscal y la Ley Bases. Quiero advertir sobre que hay lugares del país, donde a pesar de que no se haya reglamentado, ya lo están aplicando. En Córdoba ya se ha aplicado, a pesar de que la AFIP no lo reglamentó, me parece totalmente irregular y supongo que va a dar lugar a cuestiones judiciales.

En referencia al conflicto del vocero, me parece que sería interesante la reciprocidad y que hubiera un vocero calificado, no un alcornoque como Adorni.

Si se busca que los periodistas sean bien calificados, que el vocero también lo sea. Además, me parece que su falta de calificación es lo que explica porque hacen este tipo de planteos extravagantes. Gritan “viva la libertad” y después se la pasan restringiendo todo tipo de libertades, son una contradicción andante. Y Adorni, como es el que tiene la más alta exposición porque está todo el día diciendo pavadas, es el que queda más en evidencia.

