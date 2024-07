Después de que la periodista Silvia Mercado presentara un amparo por la falta de renovación de su credencial para el ingreso a Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno realizará cambios para volver más estricto el acceso de los profesionales de prensa a sus conferencias. "Vamos a hacer que sea un privilegio", expresó el funcionario al manifestar que buscarán conformar una "sala de prensa de élite".

“Estamos trabajando en una nueva resolución: vamos a hacer que sea un privilegio ser un medio acreditado en la Casa Rosada, y estar en la sala de conferencias”, comenzó diciendo el portavoz del presidente Javier Milei, en una entrevista con Luis Majul en La Cornisa (LN+). Adorni detalló que se limitará el acceso a periodistas a la Casa de Gobierno para “jerarquizar el trabajo de la prensa".

"Vamos a hacer una sala de prensa de elite. Periodistas que pueden demostrar que merecen estar cerca del Presidente. Porque perdimos eso, que un periodista acreditado en la Casa Rosada tiene que sentir un honor por estar ahí”, añadió. Entre otros requisitos y características que evaluarán las autoridades, se exigirá la experiencia al trabajador de prensa.

Adorni comentó que se buscará la "excelencia" para “acreditar medios según su alcance, según su audiencia, y además exigiendo determinadas características al periodistas, en término de experiencia y que tenga relación de dependencia con los medios", entre otras. Y lanzó: "Que les dé orgullo tener acceso a la sala de conferencias".

El encargado de la comunicación de la Administración de La Libertad Avanza fue consultado por la relación del Jefe de Estado con los medios y por la presentación judicial de Mercado, periodista de extensa trayectoria que lleva más de diez años acreditada en Casa Rosada, que había apuntado contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por ordenar no renovarle el permiso "por una decisión discrecional".

El vocero Manuel Adorni, junto al presidente Javier Milei, en la sala de conferencias de la Casa Rosada.

Ante esta situación, el funcionario manifestó que no le parece mal que Milei "desmienta" a un periodista con nombre y apellido y sostuvo que sus expresiones no son desproporcionadas. "Menos de un periodista que hoy te miente con una cosa y mañana te puede mentir con temas mucho más graves y sensibles que incluso puedan poner en riesgo a la Argentina", dijo.

"No lo vamos a permitir. ¿Por qué tenemos que soportar la mentira, porque es el presidente de la Nación? La mentira no la vamos a tolerar nunca, venga de quien venga. Vos te podés equivocar, lo que no podés es decir una mentira para dañar”, indicó.

Matrícula obligatoria para periodistas

El pasado 25 de junio, el Gobierno nacional anunció por medio del Ministerio de Capital Humano una campaña donde se mencionaba que "la inscripción en la matrícula nacional de periodistas era obligatoria", pero luego borraron el anuncio y el sitio oficial para registrarse. Poco después, las autoridades explicaron a este medio que ya existía el servicio y que no es un trámite de carácter imperativo.

En su cuenta de la red social "X", la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello había lanzado un mensaje que decía: "Si sos periodista profesional podés obtener la Matrícula Nacional de Periodistas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social". Además, añadía: "Es obligatoria y se acordará sin restricción alguna a las personas comprendidas, salvo las excepciones expresamente señaladas en la presente Ley Nº 12.908.

Patanerías del Fenómeno Milei

"Lo que se hizo con la publicación fue reflotar ese servicio, no es obligatorio ni nada parecido", dijeron las autoridades del ministerio, sobre la medida que prometía sumar otro capítulo para una nueva ola de críticas y reacciones. Precisamente, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado donde condenaron la colegiación de periodistas, asegurando que se trata de una práctica "obsoleta e ilegítima al derecho a la libertad de expresión".

Por otro lado, debido a las expresiones de Milei ante la prensa, con términos como "ensobrados", “calumniadores” e “imbéciles”, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) sostuvo que "mostrar hechos no es insultar, criticar no es agredir y cuestionar no es atacar", mientras que desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresaron su preocupación y le pidieron "tolerancia" al mandatario argentino.

