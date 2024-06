Silvia Mercado habló tras el retiro de su acreditación en Casa Rosada: "Es una decisión discrecional de Karina Milei"

Luego de que le retiraran su acreditación de prensa a Casa Rosada, la periodista Silvia Mercado se pronunció públicamente sobre el tema y aseguró que se trató de una "decisión discrecional" de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente.

"Es una decisión discrecional que ha tomado la secretaria general de la presidencia, la señora Karina Milei. Lamento muchísimo que haya tomado esta decisión porque no deja bien parado al Gobierno", expresó la comunicadora en su programa de streaming Libre Mercado.

Ante la negativa para renovar su acreditación, la cual conservaba hace unos 10 años, señaló: "Quiere dar una imagen de que no se le puede preguntar cosas que molestan, porque sobre todo da la imagen de que hay un relato de libertad, que no es exactamente lo que sucede en la verdad".

"La única acreditación que no fue renovada fue la mía. Nunca he tenido problemas en cuanto a la acreditación. No hay ninguna explicación. Es una decisión discrecional, absolutamente arbitraria", reiteró luego la periodista en diálogo con Radio 10.

En este contexto, Mercado explicó que "no fue una decisión que tomó Manuel Adorni" y agregó: "Es una decisión que ellos hicieron ver que depende de Karina Milei, porque la Secretaría de Prensa depende de Karina Milei, de la Secretaría General".

El caso Silvia Mercado: el imperdonable pecado de preguntar sobre los perros de Milei

Si bien la periodista no recibió explicación alguna sobre el retiro de su acreditación, la misma considera que puede haber sido un "castigo" por hablar sobre los perros del Presidente, ya que en su momento siguió el tema de cerca, un hecho que habría disgustado al presidente libertario.

"Son cuestiones de índole privada", fue la respuesta que recibió Mercado, en medio de una catarata de insultos, al preguntar sobre el paradero de los perros del libertario.

Al respecto, la comunicadora explicó: "Después de esa polémica no volví a tocar el tema perros, pero sí seguí el tema con algunas fuentes de Casa Rosada y fui pasándole información a colegas que lo siguen, porque quedó demostrado que es un tema importante para este Gobierno".

"Lo único que está claro es que a mí no me dejan preguntar. Me parece un acto de censura, me parece un acto absolutamente arbitrario y no hay que permitir que esto continúe", concluyó.

