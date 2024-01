Quién es Silvia Mercado, la periodista que se cruzó con Milei y Adorni

La mudanza del presidente Javier Milei a la Quinta de Olivos desató una fuerte polémica entre el mandatario y una reconocida periodista acreditada en Casa Rosada, que también incluyó al vocero presidencial, Manuel Adorni. Se trata de Silvia Mercado, quien había informado en vivo en LN+ que los perros del jefe de Estado ya estaban en la residencia, algo que inmediatamente fue desmentido con bronca por el propio presidente.

Silvia Mercado es una periodista especializada en política, además de escritora, con libros dedicados al peronismo, con una mirada crítica de dicho movimiento. Su reconocimiento además se construyó mediáticamente por estar acreditada en Casa Rosada desde 2015, pudiendo transmitir información oficial directa desde la casa de gobierno en las últimas gestiones presidenciales.

Actualmente trabaja en el canal de LN+, pero Mercado, de 64 años, tiene una larga trayectoria combinada entre el periodismo gráfico y televisivo y la comunicación privada y también de sectores importantes del Estado o vinculadas a dirigentes reconocidos de la política.

Comunicación Institucional

Es que durante más de una década se dedicó a la práctica de comunicación institucional como directora de prensa de la Secretaria de Agricultura, entonces a cargo de Felipe Sola. También fue vocera del exministro de Economía Jorge Remes Lenicov, del exministro de Salud Ginés González García, y desarrolló desde la embajada argentina en Washington, Estados Unidos, el programa de posicionamiento de la imagen del país, "Made in Argentina", cuando el embajador era Eduardo Amadeo. También tuvo a cargo la Dirección de Publicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Jorge Telerman como Jefe de Gobierno.​

En otra época de su carrera laboral, fue consultora de la Organización Internacional de Migraciones (IOM, según su sigla en inglés), con sede en Washington, donde coordinó el Proyecto de Fortalecimiento Comunicacional Interno y Externo de la AFIP y fue responsable del Diseño de Estrategias de Promoción y Publicidad de Productos Agroalimentarios Argentinos en el Exterior, entre otras tareas.

Su primera labor en este rubro fue como jefa de prensa de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

Silvia Mercado, periodista

Por esa larga carrera vinculada con la comunicación es que también es una periodista bien conocida por sus propios colegas, que en las últimas horas salieron a defenderla por la pelea con Milei y Adorni. Incluso, las entidades periodísticas de FOPEA y Adepa salieron a respaldarla y cuestionar al mandatario, quien la tildó de mentirosa.

Mercado, antes de estar acreditada en Casa Rosada, estuvo acreditada en el Congreso, pasando por los medios de Tiempo Argentino y Página 12. También colaboró con la mítica revista Caras y Caretas, y en uno de sus últimos pasos del periodismo gráfico pasó por El Cronista y por Infobae. También pasó por la sección de Internacionales de La Voz.

En lo que respecta al periodismo de televisión, antes de estar en LN+, también trabajó en Crónica TV y A24 como columnista política. Además, también hizo radio en la emisora de Continental.

Las obras sobre el peronismo

La periodista también tiene un tema específico en el que ha desarrollado diversas obras: el peronismo. Su primer libro fue "Peronismo, la mayoría perdida", en coautoría con Mora Cordeu y Nancy Sosa, publicado en 1985, donde narran secretos de la campaña de esta fuerza en la campaña de 1983, donde perdieron las elecciones que ganó Raúl Alfonsín.

En 2013, también escribió "El inventor del peronismo. Raúl Apold, el cerebro oculto que cambió la política argentina", y en 2015 "El relato peronista, porque la única verdad no siempre es la realidad", obras más adentradas en los gobiernos kirchneristas, siempre con una mirada crítica. Su última obra fue "El presidente que no quiso ser", donde investiga, de manera muy crítica, la figura de Alberto Fernández.

La pelea con Adorni y Milei

Este lunes, la periodista de LN+ había confirmado de manera "oficial" que los cuatro perros mastines de Milei ya se encontraban viviendo en la Quinta Presidencial de Olivos. Eso motivó una respuesta del propio presidente.

"Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos. Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada", escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter).

El mandatario ratificó que la información oficial es transmitida por la Oficina del Presidente y por la Vocería Presidencial.

El vocero presidencial Manuel Adorni criticó, aunque sin nombrarla, a Mercado. Como la periodista dijo que el dato había provenido de "voceros oficiales", el titular de la Vocería Presidencial aseguró que "puso en riesgo mi trabajo".

"En el día de ayer por la tarde hubo algún comentario de una periodista en relación a un detalle sobre la mudanza del presidente Milei, haciendo referencia a un comentario que surgió de los 'voceros oficiales'", dijo Adorni.

Y continuó: "El único vocero oficial soy yo, no hay otra voz que represente al presidente. Todo lo que no salga de mi boca y no sea real es mentira, lo de ayer fue mentira. Lo aclaro a tono personal porque por supuesto se puso en riesgo mi trabajo, lo que yo represento que es la voz del presidente, y me gustaría que no vuelva a ocurrir porque el único vocero soy yo".

Adorni pidió "por favor" que los periodistas entiendan que "cuando hablen de 'vocero' voy a entender que están hablando de mi como ocurrió ayer".

Anoche, Mercado había respondido al mensaje de Milei: "Presidente, cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron. EXACTAMENTE. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas x este tuit (sic)".

Tras el mensaje del vocero de esta mañana, agregó: "Reitero que confío en la fuente que me dio la información. Y en lo profesional, considero una falta de respeto del Presidente para conmigo. Un maltrato que no está a la altura de una figura pública. Espero su disculpa. Solo voy a decir que tengo la prueba de quién me lo dijo porque tengo la captura de pantalla, y que decido no seguir con el tema porque no me parece el tema tenga valor periodístico".

Sobre el mediodía de este martes, también agregó: "Adorni, te banco. Sabelo".

