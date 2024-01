El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informa, este jueves 11 de enero, el Índice de Precios al Consumidor de diciembre de 2023. Se trata de un mes marcado por la transición entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Javier Milei, y además cierra un año en el que los alimentos y las bebidas no alcohólicas fueron el sector más afectado por las subas de precios.

Según las estimaciones privadas, el IPC correspondiente al último mes del año, que se confirmará a las 16 horas, estaría ubicado en un rango de entre el 27% y el 30%. De confirmarse este porcentaje, el dato total del año estaría por encima del 200%, cifra de que el país no alcanza desde la hiperinflación de 1990, durante el inicio del mandato de Carlos Menem.

Para el Presidente de la Nación, si la suba de precios divulgada por el organismo es de 30 puntos, sería "un numerazo". "Es un espanto, claro, pero veníamos para un 45%; si lo metemos en 30 es un logro fenomenal, abatimos un tercio en un mes. Hay un desastre inflacionario, pero si es del 30 tienen que sacarlo a pasear en andas a Luis Caputo", dijo este domingo en una entrevista con Radio Mitre.

Aunque se estima que el rubro de los productos nutricionales, que forman parte de la dieta diaria de los argentinos, esté incluso por arriba de esa variación mensual y de ese acumulado anual, tal y como se pudo ver reflejado en el dato de la Ciudad de Buenos Aires, donde el IPCBA marcó un incremento general del 21,1%, nueve puntos por debajo de los 30,4% registrado para los alimentos.

Caputo anunció un acuerdo con el FMI que realizará un desembolso de US$ 4.700 para pagar vencimientos

¿Por qué los alimentos lideraron las subas de precios en 2023?

Respecto a las causas detrás de esta sostenida suba de los alimentos, que se pudo ver a lo largo de todo el año, la analista Florencia Florentin, integrante de EPyCA Consultores, le atribuyó a "la sequía, más que nada en la primera parte, y luego a la devaluación e inestabilidad macroeconómica desde agosto", considerando que, en dicho período de tiempo, se dieron dos subas fuertes del dólar: del 22% post PASO y del 118% tras la llegada de La Libertad Avanza al Ejecutivo.

A su vez, agregó que "esto se consolidó en diciembre" con la "eliminación de los acuerdos de precios", como Precios Justos, y el "aumento de los insumos importados y también del combustible", con incrementos del 90% por parte de las petroleras desde la asunción de Milei.

A estos argumentos, el analista y docente universitario, Pablo Tigani, le sumó la "especulación" y "la puja por el ingreso", en donde, argumenta, "cada sector de la economía busca 'un poco más'", pese a ser este uno de los rubros con mayor intervención estatal durante gran parte del 2023, el último con el Frente de Todos al mando de la Casa Rosada.

Combustibles en picada: cayó 20% el consumo de nafta y gasoil tras el fuerte aumento de precios

"El Estado conversaba, pero no fue efectivo en contener precios. Con diálogo no se resuelven los precios. Casi no hubo desempleo, Sergio Massa dio dinero y la gente compró más alimentos sin fijarse en si eran precios válidos o descabellados. En Argentina no hay conciencia del consumidor. Luego los precios aumentan aún “sin dinero”, como consecuencia de que cada uno fija de acuerdo a sus decisiones", agregó.

Cabe remarcar que, en la actualidad, y aún restando el dato correspondiente a diciembre del 2023 (se dará a conocer este lunes), la Canasta Básica Alimenticia, que se utiliza para medir la línea de pobreza, tiene un valor de $59.887.

Este número es 175,4% más alto que el registrado en diciembre del año pasado, con una suba en los últimos 11 meses de $38.143. En la actualidad, el ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.463.758 personas, es de $123.574.

LR