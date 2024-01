El Gobierno de Javier Milei trabaja para anunciar, en las próximas semanas, la implementación de un programa similar al "Ahora 12", que finalizará el próximo 31 de enero, en medio de la caída del consumo y de la escalada inflacionaria.

Según le confirmaron a PERFIL fuentes de la Secretaría de Comercio, el nuevo plan, que se llamaría 'Cuota Simple', será muy similar al llevado adelante durante la gestión de Alberto Fernández, con la posibilidad de obtener financiamiento en 6 y 12 cuotas en las transacciones referidas a la compra y adquisición de electrodomésticos, indumentaria, materiales de construcción, turismo, ropa, perfumería, libros, espectáculos y otros productos y servicios de origen nacional.

Sin embargo, resaltaron que tendrá características distintivas que se definirán en los próximos días, mientras comiencen a resolverse las negociaciones con las entidades financieras.

En este sentido, uno de los puntos clave del diálogo entre el Ejecutivo, el BCRA y los bancos es la tasa de interés a utilizar para el programa. Cabe remarcar que el TNA (Tasa Nominal Anual) para el "Ahora 12" aún vigente es del 82,5%, mientras que las mismas entidades pagan a los ahorristas el 110% por los depósitos a plazos fijos, tras su reducción desde el 133% anterior.

Aunque aún no se determinó dicho porcentaje, lo cierto es que desde el gobierno tienen definido llevar adelante una extensión. En diciembre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó a la administración de La Libertad Avanza el desarrollo de un plan con características similares al actualmente vigente. “Para las pymes comerciales es clave un instrumento con cuotas a tasa preferencial”, señaló el presidente de CAME, Alfredo González.

Farmacéuticos cierran la primera paritaria del 2024 y acuerdan 91% en el primer trimestre

El reclamo fue presentado formalmente en una reunión con miembros del gabinete, de la que participaron, además del mandatario de la entidad, su Secretario General, Ricardo Diab, el Secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, y el secretario de la Economía del Conocimiento, Emprendedores y Pyme de la Nación, Marcos Ayerra.

Suba de precios y caída del consumo

Esta solicitud toma lugar en medio de una fuerte escalada inflacionaria, con su consecuente erosión en el poder adquisitivo. Impulsado por la política de 'liberación de precios' implementada por el gobierno libertario, sumado al pass through de la devaluación del 118%, las consultoras privadas y los analistas estiman que el IPC a publicar por el INDEC en los próximos días respecto al doceavo mes del año pasado sería de un valor cercano al 30%.

Este marco ha llevado a una caída en el consumo, que en noviembre, en medio de la incertidumbre por la asunción de Milei, fue del 6,9%, en comparación con octubre, y del 4,1% a nivel interanual. Así lo reveló el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

La baja, la última de la que se tiene registro, fue la más profunda del año, aún sin conocerse el dato del último mes del 2023, cuya tendencia podría profundizarse a raíz de las expectativas de aceleración en la suba de precios presente.

"No hay dudas de que el inicio de año va a ser con una inflación muy acelerada, que en los primeros meses va a superar, a nivel interanual, el 300", sostuvo el Director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, en diálogo con PERFIL.

Coincidió Santiago Manoukian, Jefe de Research de Ecolatina, quién remarcó que habrá "una importante baja en el consumo" en medio de un panorama de caída en el salario real, sobre todo del sector informal, y una amenaza latente de crecimiento en el desempleo.

Gi