La Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de prórroga del Gobierno Nacional para presentar garantías por el juicio por YPF, confirmó el 10 de enero como fecha límite para brindar garantías de pago y, ante la falta de avales, el país está en condiciones de sufrir embargos de sus activos en el exterior.

Así lo determinó la jueza neoyorkina Loretta Preska, quién no dio lugar a una nueva solicitud de de extensión en los plazos, tal y como se había demandado este lunes, a través de una carta redactada por el estudio Sullivan & Cromwell LLP, firma que representa a la Argentina en el caso por la estatización del 51% de las acciones de la petrolera estatal durante el mandato de Cristina Kirchner, a la española Repsol.

En su respuesta, la letrada aseguró que, pese a "simpatizar con la magnitud de los desafíos financieros" del país, se "demuestra" que el Ejecutivo "no ha tomado, y supuestamente no puede tomar, medidas para el pago y que no tiene un cronograma para hacerlo. entonces", por lo que llevó adelante esta determinación.

"La República argumenta que las "circunstancias económicas terribles, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de las líneas de deuda con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital y la inflación que ahora se acerca al 200%" aconsejan no aceptar la moción de los demandantes. Si bien el Tribunal simpatiza, la propia admisión de la República de falta de acceso a los fondos desmiente su argumento", agregó el escrito.

A partir de esta determinación, Burford Capital, que compró el derecho a litigar del Grupo Petersen: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, compañías argentinas que poseían acciones por el 25% de los títulos, está en condiciones de solicitar embargos por un monto total de U$S16 mil millones.

El FMI espera que el gobierno tenga "apoyo político" en el Congreso

¿Qué activos del Estado Nacional podrían ser embargados tras la decisión de Preska?

Respecto a qué activos podrían entrar 'dentro de la bolsa' de los pedidos del fondo, cuyo CEO y fundador es el exvicepresidente de Asuntos Legales de Time Warner, Christopher Bogart, líder de un ejército de 350 abogados y expertos en legales, Sebastián Maril aseguró que "todo lo que sea propiedad del Estado es embargable".

"No descarto que cualquier acuerdo comercial, como puede ser de exportación de gas, que genera regalías en dólares, pueda ser embargado. Patentes, aviones de Aerolíneas Argentinas que son propiedad de la empresa, entre otras. Esta gente tiene equipos que llevan adelante trabajos de 'Recovery' expertos en encontrar activos", dijo, en diálogo con PERFIL, el CEO de Latam Advisor.

Sin embargo, aclaró que esto no necesariamente simboliza que este jueves, 11 de enero, comenzarán los embargos, sino que ya están en posibilidades de ejecutarse.

Esto explica el motivo por el cuál, en horas recientes, la propia petrolera estatal anunció la colocación de Obligaciones Negociables por U$S800 millones, en lo que simboliza su primera salida al mercado internacional en cuatro años y medio, respaldadas por exportaciones, ya que, aclaró Maril, "las regalías petroleras están a salvo de cualquier intento de embargo por los beneficiarios del fallo en el caso expropiación".