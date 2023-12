"Vamos a vender dos aviones de YPF que eran utilizados casi con exclusividad por la política". El anuncio salió de la boca del vocero presidencial Manuel Adorni y fue uno de los primeros gestos del nuevo gobierno referido a la eliminación de privilegios. Si bien no dio nombres propios, las dos aeronaves que están en la mira forman parte de la flota de la petrolera estatal y en los últimos cuatro años fueron utilizadas por el expresidente Alberto Fernández, la ex vice Cristina Kirchner y algunos ex funcionarios.

El anuncio del vocero se formalizó en la última reunión de Directorio de YPF. En el cuarto punto de un comunicado de prensa se informó que se aprobó por unanimidad "llevar a cabo la venta del avión corporativo Embraer Praetor 500 al que se sumará la venta del anterior avión corporativo Learjet 60XR, todo ello por cuestiones de eficiencia y ahorro para la empresa. A dicho efecto la Sociedad realizará todas las gestiones necesarias para avanzar con dicha decisión de venta".

Martín Menem dijo que van a seguir bajando gastos y habló sobre un recorte en la dieta de los diputados

Así, la petrolera estatal puso en marcha el proceso para deshacerse de las dos aeronaves ejecutivas que en el último tiempo fueron utilizadas por la política gracias a un convenio entre Presidencia e YPF.

A priori, el anuncio de la venta de estas dos aeronaves parece ser más un gesto de parte del Gobierno que una fuente de ajuste importante. Según fuentes del sector aeronáutico consultadas por PERFIL, por la venta del primero de los aviones mencionados antes se podrían obtener entre 3 y 3,5 millones de dólares, mientras que por el segundo, que es más nuevo, la cifra crece a entre 10 y 12 millones de dólares.

El Embraer Praetor de YPF.

Más allá de que son aviones de uso ejecutivo relativamente nuevos, a diferencia de los vehículos donde el valor se calcula en base al modelo, en el mundo aeronáutico pasa por otro factor. Según la explicación que dieron a este medio desde el mundo aeronáutico, las posibilidades que tiene el Gobierno de recaudar más dinero por la venta radican en la cercanía temporal a la próxima inspección.

Es decir, los aviones tienden a ser más baratos mientras más cerca están de la inspección debido al alto costo que tiene ese proceso de revisión.

Cuánto cuestan los viajes de Cristina Kirchner en los aviones oficiales a Santa Cruz

Santa Cruz, destino recurrente

La vicepresidenta ha sido una de las pasajeras frecuentes de las aeronaves.

Según el seguimiento del sitio especializado @Modo_S_ (X, ex Twitter), Cristina las utilizó para viajes oficiales y no oficiales que unieron Santa Cruz y Buenos Aires. A modo de ejemplo, utilizó el Learjet para volar a Río Gallegos a votar en las últimas elecciones mientras que también hubo vuelos el 18 de agosto, el 29 de septiembre, el 23 de octubre y el 29 de octubre a bordo del Embraer Praetor 550.

En muchos casos, los vuelos viajaron vacíos de regreso desde esa localidad o desde El Calafate hacia la Capital Federal. Lo que se conoce en el mundo aeronáutico como "ferry".

"La vice regresando a Buenos Aires a bordo del Embraer Praetor 500 de YPF. Una operación por encima de los USD 60.000 que incluyó 2 traslados ferry #LVKGJ 10 vuelos en 30 días (USD 150.000)", dice una publicación del pasado 29 de octubre de @Modo_S_.

El Gobierno criticó en un video el estado en que está la Casa Rosada y luego lo borró

Fuentes del Gobierno nacional durante la gestión de Fernández indicaron a PERFIL que además de la ex vicepresidenta las aeronaves en cuestión también fueron usadas por el ex presidente y algunos ministros.

Cómo son los aviones y por qué los usaban

El Learjet 60 XR es un avión mediano fabricado por la firma Bombardier con dos motores, con capacidad de transportar hasta ocho pasajeros en una cabina cómoda y lujosa. Según sitios especializados, tiene una velocidad de ascenso más rápida que la de cualquier otro avión de tamaño similar. Por su parte, el Embraer Praetor 500 es más nuevo, moderno, y según la empresa fabricante es "el jet empresarial mediano más disruptivo y tecnológicamnte avanzado del mundo".

No son los únicos aviones que utilizaron el presidente y la vice. Durante los últimos cuatro años también viajaron a bordo de las aeronaves que integran la Flota Aérea Presidencial, lo que le valió una denuncia penal presentada por dirigentes de la oposición en Comodoro Py pero luego archivada por decisión del fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Learjet 60, el otro avión a la venta.

La denuncia apuntaba contra el uso de un instrumento público para viajes privados, sin agenda oficial.

"No se advierte en el caso de autos que la utilización de la Flota Aérea Presidencial por parte de la Vicepresidenta de la Nación haya acaecido por fuera de las normas que rigen su organización y ejecución, como así tampoco que tales usos se hayan originado a partir de un proceso irregular", dice una resolución del 26 de septiembre pasado, firmda por el juez Martínez de Giorgi, donde archivó la causa.

En esa resolución también se citaron una serie de normativas que avalan la necesidad de que los traslados de la vicepresidenta sean por vía aérea por motivos de seguridad. Puntualmente, el cargo cuenta con el más alto nivel de seguridad según una resolución del 2018 del Ministerio de Seguridad.

Además, "la Secretaría General de la Presidencia debe colaborar especialmente con el sistema de protección de seguridad de la Vicepresidencia de la Nación prestando el apoyo técnico y logístico necesario para el desenvolvimiento de aquella función".

Milei tendrá su primera reunión con gobernadores: apoyo legislativo, sacar las PASO y avanzar con boleta única

En ese marco, durante la gestión de Alberto Fernández se firmó un convenio de uso entre la Secretaría General de la Presidencia y la empresa YPF. Ese fue el marco en el que la ex titular del Senado utilizó los aviones que ahora están a la venta para viajar.

Según las fuentes consultadas por este medio, el convenio le permitía a la Secretaría General tener los aviones a disposición cuando los avones de la Flota Presidencial estaban fuera de servicio. A cambio, pagaba los gastos que conllevaba su uso: combustible, horas de vuelo y mantenimiento. "Lo usaron el presidente y ministros, pero la que más los usó fue la vicepresidenta", dijeron.

ASV/LT/ff