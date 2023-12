Manuel Adorni: "Vamos a vender dos aviones de YPF que eran utilizados casi con exclusividad por la política"

El vocero presidencia, Manuel Adorni comunicará las novedades de la gestión de Javier Milei en una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada.

"Acaba de terminar la reunión de Gabinete, con el respaldo del presidente Milei al anuncio hecho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del Protocolo para el Orden Público, y su absoluto respaldo al ministro de Economía, Luis Caputo", dijo el vocero Adorni.

"Estamos absolutamente conformes de cómo viene funcionando el mercado. La brecha se achicó al 25%, el Banco Central ha comprado cerca de 270 millones de dólares y esto está en línea con el resultado que queremos obtener para evitar esta hiperinflación que todos tememos y que estamos transitando", agregó.

"Hablar de un 15 mil pro ciento de inflación es aterrador. Este 1% de inflación diaria nos deja inmersos en una hiperinflación y estamos tratando de evitarla para que la catástrofe no ocurra", sostuvo.

Dijo que el ajuste del Estado va a girar en torno a los 3 mil millones de dólares. "El tema de choferes y este privilegio que tiene o tenía buena parte de la política, que resulta absolutamente irracional. Se reducirá en un 50% al margen de la reducción de la cantidad de funcionarios", indicó el vocero presidencial. En sintonía con ello, "se hará una reducción de la flota y los vehículos que estén en condiciones serán destinados a las fuerzas provinciales".

"Vamos a vender dos aviones de YPF que eran utilizados casi con exclusividad por la política, por los privilegiados que no queremos más", anunció.

"Nos hemos encontrado con algunas cosas que parecen menores, pero que en términos de privilegio son mucho. La Quinta de Olivos está decorada por algunos cuadros que tienen un seguro por el que todos los argentinos pagamos 2,6 millones de dólares. Eso resulta absolutamente irracional", contó Adorni.

Y dijo que en virtud de ayudar a los que menos tienen, "quedan congelados los planes sociales que tengan la característica de tener intermediarios. No incluye AUH y otras asignaciones directas". "Queremos terminar con el negocio de la pobreza".

Adorni también insistió con el Protocolo presentado ayer por Bullrich y dijo que "vamos a hacer cumplir la ley".

"No hay ninguna razón para que las diferentes jurisdicciones no adhieran a este protocolo. No queremos que se vulneren los derechos de quienes todos los días de su vida se levantan para ir a trabajar y se topan con cortes y no solo no es justo, sino que es ilegal", afirmó.

Cuando le preguntaron si habrá aumentos para trabajadores, dijo que "todo lo que hacemos es una Argentina para todos los que quieran trabajar, progresar y tengan el deseo de tener una Argentina mejor". "Todas las medidas que se han tomado, incluso las que van en contra de lo que uno hubiese deseado, están encaminadas a ese objetivo. El presidente fue claro: la prioridad son los más vulnerables y dentro de eso la prioridad también está sobre los chicos".

"Permanentemente monitoreamos la evolución de la Argentina en todos sus aspectos. El tema de vulnerabilidad enmarcado en un gran drama social es nuestra prioridad. Si existen medidas como un bono serán anunciadas en lo inmediato", respondió cuando le preguntaron por la posibilidad de que haya un bono de fin de año para sectores vulnerables.

"Probablemente, la semana que viene empecemos a delinear los primeros trazos de lo que viene en materia de reformas estructurales. En términos de ingreso se ha hecho todo lo que está al alcance para evitar que el impacto sea directo. Los objetivos del presidente Milei son que las discusiones sean libres entre partes", agregó.

"No debatimos, no discutimos el cumplimiento de la ley. Se cumple, está y apelamos a la buena voluntad de las fuerzas a que hagan cumplir la ley. El apoyo que van a tener del Gobierno nacional es total. La ley está", respondió cuando le preguntaron acerca de la movilización prevista por las organizaciones sociales el 20 de diciembre. "Entiendo que no hay razón para que desde el orden público no se quiera cumplir con la ley", agregó.

"Es probable que Petovello tenga aclaraciones en virtud del manejo operativo de los planes sociales", dijo.