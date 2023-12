El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó este jueves 14 de diciembre que la Ley de Alquileres "le ha hecho mucho daño al sector inmobiliario", por lo cual, eventualmente, será "corregida", aunque no dio mayores precisiones al respecto.

En su conferencia de prensa diaria desde Casa Rosada, el portavoz del presidente Javier Milei criticó a la oposición, volvió a referirse a las medidas que vienen e incluso habló sobre la posibilidad de una reversión sobre la baja del Impuesto a las Ganancias que el mandatario votó en el Congreso cuando era diputado.

Manuel Adorni dijo que la reducción de subsidios al transporte y la energía regirá desde el 1° de enero

"Estamos haciendo lo que creemos necesario e inevitable en una economía que está rota, con una herencia brutal, histórica, por lo mala por supuesto, y enfrentando una de las grandes batallas que es el déficit fiscal, estos 15 puntos del producto, 5 puntos de déficit fiscal del Tesoro Nacional más los 10 puntos generados por los pasivos remunerados del Banco Central", precisó al principio de su alocución.

A su vez, el vocero remarcó: "Tiene que entenderse que creemos que estamos haciendo lo correcto en virtud de lo que tenemos, lo que nos dejaron y para evitar una catástrofe mayor. Somos conscientes de que en este camino tenemos que apostarlo todo a sacar a la Argentina adelante y era imposible hacerlo sin tomar las medidas que se han tomado".

Críticas a la oposición

El funcionario apuntó luego a las críticas de la oposición a las primeras medidas económicas conocidas: "Estamos sorprendidos por algunas reacciones de algún sector de la política que, con un grado de responsabilidad en esta Argentina que estamos transitando, que nos duele, que nos preocupa, y por la que estamos avocados a solucionar cada uno de los problemas".

"Nos sorprende que muchos guardaron silencio ante inflación descontrolada, salarios magros, creación de pobres como nunca. Sin embargo, hoy nos cuestionan por las medidas y por el camino que estamos tomando, cuando lo único que estamos haciendo es intentar evitar la catástrofe que ellos mismos colaboraron a crear", reprochó.

El plan Caputo: subas a jubilados por decreto, marcha atrás con Ganancias y aumentos en tarifas y combustibles

Adorni aclaró que se estaba refiriendo a un comunicado emitido por diputados de Unión por la Patria, a quienes cuestionó por advertir sobre "algunos temas que ellos generaron y transitaron sin reconocer el problema".

"La decisión es que Argentina salga adelante, que todos estemos mejor y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que esto ocurra. No mentimos, siempre vamos a decir la verdad y no vamos a ser una administración que apele a los parches. No estamos dispuestos, siempre vamos a ser sinceros", aseveró.

En este sentido, reiteró su apelación a la "honestidad intelectual de quienes critican habiendo pertenecido a decisiones que nos han hecho muchísimo daño y apelaron al silencio".

Ley de Alquileres y jubilaciones

Sobre la Ley de Alquileres, Adorni sostuvo que "le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario" y afirmó: "Todo lo que entendamos que le hace daño a la gente va a ser subsanado y corregido". "Nosotros promovemos siempre la libertad de las partes en contratos privados, por lo que probablemente haya novedades con respecto a eso", agregó.

En cuanto a las jubilaciones, el vocero consideró que "con la ley actual, el jubilado se espera que tenga una gran pérdida del poder adquisitivo en los próximos meses". "No podemos permitir que un jubilado pierda un 40% del poder adquisitivo en el corto plazo. Esto hay que corregirlo", reconoció.

"El ajuste en el ítem jubilaciones y pensiones está pensado en la estructura y en cuestiones que no atañen al haber previsional", amplió el vocero y reiteró: "La fórmula actual iba a ser muy dañina para el ingreso de los jubilados".

Tarifas del transporte público

Con respecto al anuncio de la reducción de subsidios en las tarifas del transporte público, el vocero presidencial remarcó que "hay gente que paga mucho más de lo que se paga en el AMBA", región a la que definió como "la madre del esquema de subsidios", y reprochó: "Es absolutamente injusto".

"La inequidad hay que pulverizarla y esa inequidad también existe en relación a aquellos que hoy pagan un boleto al precio que vale", aseveró.

En esta misma línea, añadió: "La decisión está tomada, el subsidio a la oferta va a desaparecer. Y entendemos que lo racional es que el subsidio esté focalizado en la demanda, lo que permite cortar con esa inequidad y hace que el subsidio lo reciba quien lo necesita".

Reversión de la baja del Impuesto a las Ganancias

Ante la eventual propuesta de una reversión en la baja del Impuesto a las Ganancias, Adorni reconoció que Milei votó la modificación impositiva en su calidad de diputado, aunque aclaró: "Jamás dejó de decir que tenía que ir acompañada de una reducción del gasto que tenía que ser ejecutada por el Ejecutivo".

Las 10 medidas de Luis Caputo: qué opinan los economistas sobre el "paquete de emergencia"

"Es un paquete de emergencia y cualquier corrección de cualquiera de los impuestos va a ser de corto plazo, es el telón para lo que viene, y siempre vamos a hablar con la verdad. Entendemos toda la campaña, todos los dichos, todos los pensamientos y todo lo que vino diciendo el presidente desde que lo conocemos públicamente", manifestó.

Luego, el vocero reconoció: "Es un paquete de emergencia que incluye cosas con las que por supuesto no estamos cómodos, no estamos de acuerdo y no lo hubiésemos hecho si no fuera porque la herencia cargada de bombas por desactivar no nos hubieran obligado a hacerlo".

AS/ff