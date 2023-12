"A este gobierno no le han dejado un paciente con dolor de muelas, sino un paciente a punto de morirse", dijo este miércoles por la mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, para justificar las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Nos hubiese encantado que los tiempos fueran otros, pero hace 72 horas que el presidente de la Argentina es Javier Milei. Cuando uno gasta más de lo que tiene, o te endeudas o le pedís prestado a un amigo. Acá el banco, los acreedores privados no creen en la Argentina", manifestó.

El plan Caputo: subas a jubilados por decreto, marcha atrás con Ganancias y aumentos en tarifas y combustibles

El funcionario dio este miércoles su habitual conferencia de prensa matutina tras los primeros anuncios económicos realizados en la tarde de ayer por Caputo. El mensaje de esta mañana fue previo a la reunión de gabinete de hoy, prevista para las 8:30 de la mañana.

Al comparar al país con un paciente en terapia intensiva a punto de morirse, sostuvo que "no queremos dejar que se muera porque significa que la pobreza no va a tener límite. Vamos a hablar de niveles de pobreza nunca antes vistos en Argentina. No estamos dispuestos a seguir atacando las consecuencias de lo que se hace mal. Estamos dispuestos a hacer las cosas bien".

Manuel Adorni, vocero presidencial en conferencia de prensa.

"Nuestro amigo que es el Banco Central, el presidente Milei cree que ya no es nuestro amigo y no va a financiar un solo peso del Tesoro. No vamos a mentir, queremos actuar sobre la consecuencia, sobre el problema estructural de la Argentina", añadió.

Adorni y los detalles de las medidas

Sobre el paquete de medidas, Adorni dijo que se apunta a crear credibilidad. "Necesitamos reconstruir lo que décadas de políticas equivocadas hicieron que el mundo no nos crea", opinó.

El funcionario dijo que "no había opción" para tomar las medidas de urgencia. Y dijo que se estima una baja del 0,4% del PBI en el esquema de jubilaciones y pensiones, que las transferencias discrecionales a las provincias serán solo del 0,2%. "Se va a eliminar el manoseo y el negocio político de los planes sociales, que va a mejorar el ingreso en 0,4%. Esto nos lleva a una expectativa de déficit cero y es lo que va a anclar cualquier expectativa sobre mayor endeudamiento y emisión monetaria que queda eliminada", afirmó.

"El dólar a 800 entiende una corrección en los incentivos para quien exporta y un reacomodamiento al que no estábamos acostumbrados", sostuvo.

Sobre la quita de subsidios a la energía, especificó: "Eso va a tener un detalle adicional que se dará próximamente. Serán los subsidios al transporte y la energía, la luz, el agua y el gas. Esta mejora en los ingresos fiscales por la reducción de subsidios. Terminarán el año en torno a 2,1 puntos del producto. Esta mejora en el 0,7% deja un tramo a resolver".

Este esquema de cambios en materia de subsidios será desde el 1° de enero, según Adorni.

Sobre jubilaciones, el vocero dijo que "pretendemos no dar aumentos discrecionales porque se nos ocurre, sino terminar con esquema que ha transformado a jubilados en personas con muchas necesidades". "El objetivo es cortar con este esquema perverso, por eso es que uno tiene que tomarse la atribución de corregir por algún otro método", agregó.

Luis Caputo.

Cuando le preguntaron si habrá medidas complementarias para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, dijo: "Va a haber un cambio de esquema para dejar de subsidiar la oferta y comenzar a atender la demanda en materia de subsidios". No realizó ninguna consideración, por ejemplo, ante la suba de precios que se espera en materia de alimentos.

Las medidas de Caputo

Ayer, Caputo anunció que "no se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia" y la suspensión de la pauta de publicidad oficial del Gobierno por un año.

Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. "Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional", explicó Caputo.

Además, se va a una reducción al mínimo de las transferencias a provincias y una cancelación de licitaciones de obra pública cuyo desarrollo no haya comenzado. Y habrá reducción de subsidios a la energía y el transporte y se mantendrán los planes Potenciar Trabajo, además de fortalecer políticas sociales sin intermediarios.

Desde hoy el dólar oficial saldrá 800 pesos "y estará acompañado de un aumento provisorio del Impuesto País y de un aumento a las retenciones no agropecuarias", dijo el ministro Caputo.

También anunció el fin del sistema de importaciones SIRA y su reemplazo por otro esquema en el que la empresas no deberán pedir permisos de manera previa para sus operaciones. Con el nuevo gobierno habrá una duplicación de los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar.

