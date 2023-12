El dólar tarjeta sube a $1.320 y el Banco Central anunciará una "solución" para las Leliqs

Como consecuencia de las medidas que anunció este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, el tipo de cambio que se aplica a las compras en dólares en el exterior o de servicios en el extranjero, llamado dólar tarjeta, seguirá existiendo, pero con cambios. Mantendrá las percepciones de Ganancias y también el impuesto PAIS, y costará ahora $1.320.

Hasta el momento, el dólar tarjeta costaba la cotización oficial más impuestos, que eran del 155%. Esos impuestos bajarían al 65%. Es que se quitaría la percepción de Bienes Personales (25%) y se reduciría la de Ganancias del 100% al 35%. De esta manera, el impuesto sobre el dólar oficial de $800 sería del 65% (35% Ganancias y 30% Impuesto PAIS). Esto daría un dólar tarjeta de $1.320.

El ajustazo de Javier Milei representará un recorte de unos U$S 15.000 millones, el 3% de un Producto Bruto calculado en U$S 500.000 millones. No sólo será una abrupta baja del gasto público, sino también un aumento de impuestos a importaciones (PAIS) y también a las exportaciones (retenciones). Fuentes del Ministerio de Economía confiaron en que el ancla fiscal será "inmediata", por lo que el desequilibrio financiero del 5,2% de Producto Bruto se terminaría en un año.

Para la exportación, el dólar será de $860, en un esquema para liquidar 80% en el Mercado Único y Libre de Cambios (con nuevo valor a $800) y 20% en el Contado con Liquidación (CCL). Las importaciones se moverán con un dólar a $940, porque el impuesto PAIS subirá de 7,5% a 17,5% para bienes y servicios. Mañana se confirmará cómo se cobrarán los vencimientos de tarjetas con consumos en dólares que vencen en estas horas.

Queda definir también si el "dólar Netflix" será el mismo que el tarjeta o habrá un cambio en los impuestos que lo afectan. Según detallaron en Economía, tras el salto del dólar a $800 se fijará el tipo de cambio con una depreciación mensual calculada en un 2 por ciento. Admiten que la inflación subirá fuertemente en una primera etapa y que habrá una recesión. "Estanflación", la llamó Milei.

Además, el gobierno prepara una serie de decretos que saldrán este miércoles y un paquete de leyes, mientras el Banco Central publicará una "salida" para la deuda comercial de empresas y el “problema” de las Leliqs. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, recibirá este miércoles a los principales banqueros del país, para explicarles los detalles de la operatoria.

El plan para la deuda comercial de las empresas y los pasivos remunerados tendrá como objetivo secar aún más la cantidad de liquidez en la economía. “El BCRA anunciará mañana, posterior a su reunión de directorio, las medidas relativas a política monetaria, tasa de interés y deuda, en complemento a los anuncios realizados por el Ministerio de Economía”, dijo en X (antes Twitter) la cartera que comanda Luis Caputo. Según Ambito Financiero, este miércoles la brecha entre el blue y el oficial será "de más del 50%".

Recortes a la energía y retenciones

Para bajar el gasto público, además, habrá quitas de subsidios a la energía y el transporte, que se aplicarán desde febrero próximo. También se subirán las retenciones de todos los productos al 15% (menos la soja, que estará en un 30%) y habría una "reversión" de los cambios en Ganancias —trabajadores de altos ingresos podrían volver a tributar—, y un programa de adelanto del pago del impuesto a los Bienes Personales con una alícuota preferencial.

Como anunció el ministro Caputo, para contener a los más vulnerables habrá una duplicación de la AUH y subirá 50% la Tarjeta Alimentar, a través de decretos que se publicarían este miércoles en el Boletín Oficial. El funcionario de Milei también anunció que dejarán de existir las SIRA (los permisos de importación). En esa línea, se mantendrá el cepo cambiario y la economía funcionará, con una actualización, con el presupuesto aprobado de 2023.

Para llegar a marzo, en el equipo económico que conduce Luis Caputo estima que las cerealeras —incentivadas por un ancla nominal casi fija y un nuevo tipo de cambio— tendrán un incentivo a liquidar unos US$ 5.000 millones.

Cuánto se espera recaudar

El Ministerio de Economía espera recaudar con la suba del impuesto PAIS un 0,8% del PBI (este gravamen está vigente hasta diciembre de 2024); con las retenciones adicionales de 15% a todos los productos, 0,5%; con una reversión de la reforma de Ganancias, un 0,4%; con los proyectos de blanqueo, Bienes Personales, y la moratoria, un 0,5%. En total, son 2,9 puntos del producto.

En tanto, con relación a los gastos, se bajará en jubilaciones y pensiones un 0,4% del PBI; con las transferencias corrientes a provincias, 0,5%; con subsidios económicos, 0,7%; gastos de capital (obras), 0,7% del PBI, programas sociales intermedios, 0,4%; gastos de funcionamiento y otros, 0,5%, programas sociales sin intermediarios, 0,3%.

Según se explicó, la reducción de subsidios al transporte y a la energía "mantendrá la segmentación". Se trabajará para poner el foco de estos subsidios en la demanda y no en la oferta.

