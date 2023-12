Volaron los mercados antes de las medidas: el Merval marcó un nuevo récord y el riesgo país quebró los 1.900 puntos

En la antesala del anuncio de las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei, los mercados financieros continuaron en una racha alcista: el Merval anotó un nuevo récord y el riesgo país quebró el umbral de los 1.900 puntos básicos.

De esta manera, la bolsa porteña anotó un incremento de 3,77% y marcó un máximo nominal al alcanzar las 1.013.725,72 de unidades. Es la primera vez que el índice bursátil de Buenos Aires supera el millón de puntos. En el mes, avanzó 24,2% en pesos mientras que a lo largo del año, el salto es de 400%.

Luis Caputo anunció una fuerte devaluación: llevan el dólar oficial a $800

Cómo operaron los mercados este martes

En el panel general, las acciones de Agrometal lideraron los aumentos al escalar 20,86%, secundadas por San Miguel (10,03%), Molinos Río de la Plata (9,52%), Boldt (9,42%), Holcim (7,37%) y TGLT (7,18%).

Respecto de los papeles líderes, registraron fuertes subas Transportadora Gas del Norte (12,16%), Edenor (11,38%), Central Puerto (7,64%), Loma Negra (6,56%), Pampa Energía (6,33%) y Cresud (6,26%).

Por el contrario, quedaron del lado rojo de la ecuación Grupo Supervielle (-2,98%), Banco Macro (-2,58%), Grupo Constructor del Oeste (-2,53%), Havana (-2,18%) e Inversora Juramento (-1,72%).

Al mismo tiempo, el ejecutivo de cuentas de Rava Bursátil, Fernando Staropoli, aseguró que "los ADR argentinos operaron diferenciados en Wall Street, siendo las energéticas las de mayor crecimiento mientras que las acciones de bancos como GGAL, BBAR, BMA y SUPV fueron las más afectadas con pérdidas de hasta el 3,55%".

El gobierno duplicará la AUH e incrementará un 50 % el monto de la Tarjeta Alimentar: cómo quedarán con los aumentos

A propósito del mercado de títulos soberanos, Staropoli mencionó que "los bonos en dólares de corto, mediano y largo plazo operaron nuevamente al alza y un nuevo avance de los dólares financieros ubicaron al cambio MEP en los $1.050 manteniendo una superioridad con el CCL que se operó en los $1.033".

En efecto, la mejora en la cotización de los papeles que emite el Estado nacional hicieron que el riesgo país, un índice que confecciona el Banco JP Morgan, cierre en 1.833 y rompa con el techo de los 1.900.

Dólar: crecieron todas las cotizaciones

Durante este martes, el dólar paralelo experimentó un incremento de 70 pesos hasta alcanzar los $1070 para la venta y los $1023 para la compra, aunque fue una jornada con pocas operaciones dado que se mantuvo el virtual feriado cambiario que terminará mañana tal como dispuso el Banco Central.

En simultáneo, los datos exhibieron que el MEP cerró en $1015, lo que se traduce una suba de 2,2%, al tiempo que el CCL mostró un salto mayor de 4,8% al operar a $1048,30. Además, otro dólar que subió fuerte fue oficial minorista que se ofreció a $700 en los home banking de distintas entidades privadas.

A ese escenario hay que sumarle el anuncio del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo tras el cierre de los mercados: el tipo de cambio oficial escalará hasta $800. La decisión fue comunicada en un mensaje grabado en el que se desglosaron las 10 medidas económicas que adoptará el gobierno de Javier Milei.

Una por una las medidas de emergencia anunciadas por Luis Caputo

► Contratos laborales del Estado: el ministro de Economía anunció que "no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia". Se trata, dijo Caputo, de "una practica habitual en política está en incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato".

► Suspensión de la pauta del Gobierno nacional por un año. "No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno", dijo.

► Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. "Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional", explicó.

► Reducción al mínimo de las transferencias a provincias. "Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos".

A cuánto cerró el real blue hoy, martes 12 de diciembre de 2023

► Cancelación de licitaciones de obra pública cuyo desarrollo no haya comenzado: "El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado", dijo Caputo. "La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina".

► Reducción de subsidios a la energía y el transporte: "el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado". "No hay plata para pagar obras que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y empresarios", dijo Caputo.

► Se mantendrán los planes Potenciar Trabajo y fortaleces políticas sociales sin intermediarios. "Y vamos sobre todo a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar", agregó el ministro.

Para un contador tributarista, “el 50% de los ingresos de una familia tipo, lo devuelve al Estado vía impuestos”

► Dólar oficial a 800 pesos: "El tipo de cambio pasará a valer $800 y estará acompañado de un aumento provisorio del Impuesto País y de un aumento a las retenciones no agropecuarias", dijo el ministro.

► Fin del sistema de importaciones SIRA y su reemplazo por otro esquema en el que la empresas no deberán pedir permisos de manera previa para sus operaciones. "Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiera importar, ahora podrá hacerlo, y punto", dijo.

► Duplicación de los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar. "Esto va en línea con lo que decíamos antes, que vamos a fortalecer los planes que van directo a la gente, sin intermediarios, y a la gente que más lo necesita", explicó.

