"Sin insumos no se puede": la empresa de electrónica de la familia Caputo no renovará el contrato de 450 empleados

La ensambladora de electrodomésticos y tecnología Mirgor, perteneciente a la familia Caputo, no renovará los contratos eventuales y reducirá los haberes y suspenderá a parte del personal efectivo, por lo que los trabajadores iniciaron acciones de protesta y estudian un plan de lucha.

La medida fue comunicada a los trabajadores en una reunión con delegados sindicales, quienes ya habían suspendido actividades ante el descontento generalizado por las medidas tomadas. Según los delegados, la empresa que tiene sus plantas en la provincia de Tierra del Fuego no renovará los contratos a término del personal eventual a partir del viernes próximo, lo que significará la pérdida de centenares de puestos de trabajo. En cuanto al personal efectivo, a partir del 1º de diciembre será suspendido con el 70% de sus haberes, consignó la agencia NA.

La empresa alegó que la situación de los certificados SIRA (Sistema Integral de Recaudación y Administración de Aduanas), necesarios para obtener dólares a precio diferencial, no está habilitada, por lo que no puede importar insumos. Justamente, la falta de insumos fue la principal excusa esgrimida por los directivos de Mirgor para justificar las suspensiones de personal.

Asimismo, la firma señaló que el material que llega a la planta tarda 180 días en ser despachado, y que alrededor de 20 proveedores han dejado de trabajar con la empresa por incumplimiento de pagos. La falta de dólares para importar insumos, el retraso en la entrega de los mismos y el incumplimiento de pagos a proveedores son factores que están provocando la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de salarios.

“Sin insumos no se puede fabricar nada”, destacaron desde la empresa y prometieron que “cuando se restablezca el abastecimiento volvemos a producción normal”. “Es que no hay insumos para producir. En muchos casos porque se cortó la cadena de pagos por falta de dólares”, detallaron y añadieron: “Pese a esta lamentable situación, la empresa mantiene su vocación de seguir trabajando en la búsqueda de nuevas oportunidades y de desarrollar proyectos que favorezcan el empleo y desarrollo industrial”.

La UOCRA denunció 500 despidos en Vaca Muerta y alertó por la política "no hay plata" de Milei

La medida anunciada por Mirgor, que afectará a 300 contratados de una planta y a 150 de otra, es una señal de la crisis económica que atraviesa el país en este proceso de transición gubernamental, aunque remarcaron que la decisión no tiene que ver con cuestiones políticas ni con el anuncio de Luis Caputo como futuro ministro de Economía. Su primo, Nicolás Caputo, “hermano del alma” de Mauricio Macri, tiene el 12,5% de la participación accionaria de la empresa, pero no brindó información oficial al respecto.

Mirgor es uno de los principales fabricantes de celulares del mercado local. Tiene más de 300 proveedores globales, 60.000 m2 en cinco plantas industriales en Tierra del Fuego y más de 60 puntos de venta propios en todo el país. Los trabajadores de la empresa están indignados por la medida, y ya han iniciado acciones de protesta. La situación es crítica, y es probable que se produzcan nuevos despidos y suspensiones en los próximos días. consignó la agencia NA.



Preocupación en otras empresas

Las luces de alerta no se encendieron solamente en Mirgor. Los trabajadores de la otra gran ensambladora de electrodomésticos del país, Newsan, también se encuentran preocupados. Si bien no ha habido despidos o suspensiones a gran escala, como en otras oportunidades, sí hay despidos constantes. Una fuente le confirmó a Noticias Argentinas que no pasa un mes sin que haya despidos, siempre injustificados y a trabajadores con más de 10 años de trayectoria en la empresa.

Según los trabajadores, es el mismo sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica el que marca a los trabajadores más combativos para que sean despedidos por la firma que, al igual que Mirgor, tiene sus plantas en Tierra del Fuego para aprovechar los beneficios fiscales y los subsidios que otorga el Estado Nacional por medio del régimen de promoción industrial.

Por otra parte, se conoció que Nissan Renault abrió un registro para retiros voluntarios de trabajadores en su planta de Córdoba, donde esperan que se inscriban 450 operarios, entre contratados y efectivos. Es la segunda automotriz que toma esta medida, la primera fue la filial local de la firma alemana Mercedes-Benz, ubicada en La Matanza.

ML / ED