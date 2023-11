Mauricio Macri pensó que la negociación con el presidente electo Javier Milei sería más sencilla. La batería de exigencias y ministros que tenía en su mente no fueron correspondidos de inmediato. Sabe que habrá tiempo para obtener rédito político del acuerdo que tejió con los libertarios antes del balotaje. Espera y usa el tablero para jugar a su favor. Mientras negocia lugares de poder a nivel país, se metió de llenó en la elección de Boca Juniors como candidato a vicepresidente (aunque es el jefe de la fórmula que comparte con Andrés Ibarra) y mira de reojo a la AFA, donde arma su ejército Claudio "Chiqui" Tapia.

Macri aún no digiere que Patricia Bullrich se haya cortado sola para negociar el ministerio de Seguridad. La actual presidenta del PRO aún no confirmó que asumirá, pero habla directo con Milei. Al expresidente le irrita la "independencia" de su exministra. Quienes escucharon a Bullrich por estos días cuentan que la probable ministra está "agotada" de Macri y busca cortar el lazo de una vez. Del otro lado, el presidente electo dijo en Radio La Red dijo que sería "un gran fichaje".

Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich

¿Condiciona Bullrich su llegada a cambio de que el PRO maneje la Cámara de Diputados? Es una probabilidad alta. Macri quiere a Cristian Ritondo en ese lugar, pero Guillermo Francos (próximo ministro del Interior) insiste con abrir el juego al peronismo con Florencio Randazzo en ese lugar. "Si no nos dan ese puesto no habrá apoyo general. Le quitamos el banquito", señaló un operador político de Macri en el Congreso a PERFIL.



Milei habló este miércoles sobre su vínculo con Macri en La Red: "Tengo excelente relación con el Presidente Macri. Parte de nuestros equipos están fusionados. Y no es por imposición o parte de un acuerdo, sino que muchos de los profesionales que vemos valiosos también trabajaron con Juntos por el Cambio. Le están dando una lectura que no pasa por ese lado. Yo tengo que conformar el mejor equipo", sostuvo.

"Macri no define cosas, pero es alguien con quien yo hablo regularmente. Lo escucho con mucha atención. Probablemente estemos de acuerdo en un rango del 80/90% de las cosas. En otras no estoy de acuerdo. Las hablamos", apuntó el mandatario electo.

Cristina Kirchner: las presidencias del Senado y de Diputados "le corresponden a La Libertad Avanza"

El plan para volver a Boca y la mira en la AFA

Además de acumular poder político en el plano nacional, Mauricio Macri también apuesta un pleno importante al ir con Andrés Ibarra contra Juan Román Riquelme. Tras la suspensión de las elecciones de Boca Juniors, gracias a una decisión judicial conseguida casi en tiempo récord, resta saber que día se enfrentará con el exjugador. Por ahora es una incógnita. Habrá una audiencia de conciliación este jueves a las 12. El oficialismo busca mantener la fecha prevista del domingo 3, aunque podría ser el domingo 17.



¿Cuál es el otro objetivo que hoy tiene el expresidente? En el escenario ideal, Macri apuesta a ganar Boca para luego ir por el premio mayor: El poder de la Asociación del Fútbol Argentino. En una entrevista con TN, el exmandatario también sostuvo que "la AFA ha hecho cosas populistas muy graves como suspender descensos".

Riquelme y Ameal, los rivales de Macri en Boca.

"No existe la meritocracia ni las reglas del juego. Lo que ha hecho Tapia es imperdonable", reprochó. La respuesta del sanjuanino llegó horas después. Montó un escenario con todos los títulos que la Selección ganó en su gestión y exhibió los trofeos en su cuenta de Instagram: "Todo eso con medidas populistas", agregó Tapia entre risas.



"Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años", dijo el "Chiqui" en su discurso el máximo dirigente argentino en reunión con los clubes para frenar la idea de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

RI/FF