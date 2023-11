Andrés Ibarra, ex vicejefe de gabinete de la gestión de Cambiemos y actual candidato a presidente del conjunto xeneize, apuntó contra la oposición. “Me da mucha tristeza que un ídolo futbolístico como Juan Román Riquelme diga tanta cantidad de cosas equivocadas, que lo asesoren tan mal y que mientan tanto”, lamentó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés Ibarra es candidato a presidente del Club Atlético Boca Juniors, con Mauricio Macri como vice, en oposición a Juan Román Riquelme en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 3 de diciembre. Anteriormente, fue Gerente general de la comisión directiva, Gerente de marketing del club durante la gestión de Macri y también formó parte del gobierno de la Ciudad durante el mandato del PRO. Además fue Vicejefe de gabinete y ministro de Modernización de la gestión de Cambiemos.

¿Por qué decidiste finalmente postularte para ser presidente de Boca?

Por Boca yo tengo un sentimiento muy especial, soy socio vitalicio y voy a la cancha desde los 5 años. Estamos muy preocupados por la realidad y el rumbo de la gestión actual, por las características con las que se está manejando Boca: no hay proyecto y sobra improvisación.

Tengo el apoyo principal de Mauricio Macri, que fue el presidente más exitoso en la historia de Boca, además de mucha gente que está preocupada por el club y que quiere poner a Boca cerca de los mejores clubes del mundo. Deseamos darle una estructura de funcionamiento basada en el trabajo en equipo, en que sea un club con armonía, con una mirada que no tiene hoy, con un proyecto de futuro. Nuestro principal proyecto es el de “La Bombonera Siglo XXI”, para que puedan ingresar 105 mil personas y terminar con el problema que tiene Boca sobre el acceso de los hinchas y socios a la cancha.

Recuerdo a Matias Lammens, cuando era presidente del San Lorenzo, volver de una reunión con Mauricio Macri cuando era presidente de la Nación, diciendo que es más difícil ser presidente de Boca que ser presidente del país. Vos que estuviste en posiciones muy importantes dentro de la comisión directiva de Boca y como Vicejefe de Gabinete dentro de la presidencia de Macri, ¿cómo podrías traducir las diferencias entre conducir a Boca y conducir al psi?

Obviamente hay diferencias importantes, pero en el núcleo de la definición de Mauricio hay una realidad. Nuestro movimiento se llama “Pasión y gestión”, al igual que nuestro libro. El problema en los clubes es que la pasión es tremenda, y muchas veces supera a la gestión, llevando a tomar malas decisiones.

Cuando se gobierna un club que está lleno de pasión es muy difícil tomar decisiones que vayan contra esa pasión, pero que finalmente hacen a la construcción de un club grande y serio. Ese ha sido uno de los motivos por los cuales hemos vuelto a competir, porque vemos que el club está totalmente carente de gestión, de planificación, de proyectos. El gran problema es la pasión, y cuando esta supera a la gestión, las decisiones no son las mejores.

Román Iucht: Es evidente que la propuesta de campaña más seductora que tienen es la de la ampliación, renovación o edificación de una nueva Bombonera. Teniendo en cuenta que están en condiciones de votar casi 100 mil personas, pero una buena parte de ellas ya tienen un asiento en la Bombonera, ¿cómo van a seducir al hincha para que este elemento traccione votos?

Es la preocupación que tienen tanto los hinchas de Boca que no tiene un lugar, o los que aún no son socios, como los que ya están ubicados en un lugar que quieren mantener. Tenemos perfectamente desarrollado el proyecto con su plan financiero, y lo vamos a llevar adelante desde el día uno que asumamos, sujeto a las aprobaciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la Ciudad.

Respecto del plan comercial, le va a dar absoluta actividad a los que hoy tiene un lugar para que puedan elegir los lugares a los que quisieran ir o en los que quisieran ver una mejora. Vamos a darle la oportunidad de que puedan volver a juntarse las familias. La gran ventaja va a ser que con esa enorme capacidad que tiene nuestro proyecto, que multiplica casi por 2.5 la cantidad de populares, van a tener la posibilidad de tener su lugar los socios a los que hoy les resulta imposible entrar a la cancha. Todo el modelo está pensado para mantener el uso de la Bombonera y construir este estadio en el mismo lugar: en Boca, sin comprar ninguna tierra.

RI: ¿Qué siente cuando Riquelme dice que "es la elección más fácil de la historia"? ¿Qué cree que hubiese hecho Macri si Boca ganaba la Copa Libertadores?

Juan Román Riquelme

Riquelme cae en la típica chicana de campaña que vienen diciendo hace tiempo, pero la verdad es que las cosas le vienen saliendo muy mal. Me da mucha tristeza que un ídolo futbolístico como Román diga tanta cantidad de cosas equivocadas, que lo asesoren tan mal y que mientan tanto. Nuestra preocupación es el rumbo hacia el que está yendo Boca, sin proyectos, siendo un club totalmente mal manejado, sin gestión y con un fútbol profesional que no tiene ninguna identidad. Por eso no se ha ganado ningún título internacional, que es lo que más le importa a los hinchas. Respecto de lo segundo, es un tema que debería definir Mauricio, pero sí aseguro que la preocupación de Macri venía desde hace tiempo. Todos hemos vivido esa época, que es una vara altísima que queremos recuperar. Esa preocupación ya existía, no hubiera cambiado mucho.

El rol que tendrá el Estado en el gobierno libertario

Alejandro Gomel: Usted es un hombre que sabe mucho del funcionamiento del Estado. ¿Se puede hacer un achicamiento del Estado como está planteando Milei?

Yo hablaría de lo más importante, que es lo que encaramos nosotros, que fue una modernización del Estado en el sentido de darle tecnología, de apuntar el Estado hacia los ciudadanos, a que funcione correctamente, a terminar con las tramitaciones y las burocracias que vuelven locos a los ciudadanos y que tuvo una mejora muy importante en el gobierno de Mauricio Macri, en el que yo tuve la suerte de participar, con la cantidad de trámites a distancia, expedientes electrónicos y regulación en general.

Ese es el foco principal que se tiene que acelerar, porque en los últimos 4 años quedó paralizado. Es una gran oportunidad para Argentina volver a retomar ese camino y hacerlo de manera federal, que las provincias se sumen a estos procesos de mejoras sustanciales del Estado porque, en definitiva, debe ayudar a los ciudadanos y a las empresas para favorecer el desarrollo, ese es el foco principal.

AG: Milei plantea achicar los números, más allá de la modernización…

Yo apunto a lo sustancial. Si durante toda esta etapa de gobierno, llenaron los lugares con personas que no tienen nada que ver con ser empleados públicos y contratos de todo tipo, me imagino que este nuevo gobierno va a tomar decisiones en ese sentido. No quiero que se deje de mirar este otro tema, porque es lo que Argentina necesita y lo que facilita fortalecer los procesos de entendimiento y desarrollo. Si llenaron de militantes todos los puestos de oficinas públicas, supongo que este gobierno tomará las medidas necesarias.

