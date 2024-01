YPF vuelve al mercado tras cuatro años mientras se aguarda la decisión final de Preska

La empresa estatal YPF anunció la colocación de bonos respaldados por exportaciones por U$S800 millones. Esta primera acción en el mercado internacional por parte de la petrolera en cuatro años y medio toma lugar en un momento clave respecto al juicio que se desarrolla en Estados Unidos y una inminente definición de la jueza Loretta Preska sobre la posibilidad de que se embarguen activos del Estado Nacional.

Las Obligaciones Negociables cuentan con un vencimiento final establecido para siete años, más específicamente el 17 de enero del 2031, y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%.

"Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos", resaltó la compañía, a través de un comunicado oficial.

Pese a que la petrolera había recibido ofertas por un valor nominal superior a los U$S 1.800 millones, decidió emitir U$S 800 millones, en una deuda colocada cuya transacción se llevó adelante, a nivel internacional, a través de Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc. y JP Morgan Securities LLC. Por su parte, los agentes colocadores locales fueron el Banco Santander y el Banco de Galicia.

Según detalló, la compañía destinará los fondos obtenidos "para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales".

YPF busca proteger activos en la expectativa por la definición de Preska

Y el hecho de que las mismas estén respaldadas por exportaciones no es menor. Según detalló Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, con esto "las regalías petroleras están a salvo de cualquier intento de embargo por los beneficiarios del fallo en el caso expropiación".

Sin embargo, y a través de su cuenta de X (ex Twitter), el experto aclaró que, si en 9 o 12 meses, la "Corte de Apelaciones nuevamente incorpora a YPF en el caso, esas garantías estarán en la mira de los demandantes si Argentina antes no ha llegado a un acuerdo con ellos".

YPF colocó deuda a 7 años en los mercados internacionales (Ley NY) garantizada por exportaciones. Muy bien ahí.

- Las regalías petroleras están a salvo de cualquier intento de embargo por los beneficiarios del fallo en el caso expropiación.

- Sin embargo, si en 9-12 meses la… — Sebastian Maril (@SebastianMaril) January 10, 2024

Esto, en un marco en el que se anticipa la determinación de la jueza Loretta Preska, quién podría rechazar la prórroga solicitada por el Gobierno de Javier Milei y habilitar, de esta manera, al fondo Burford Capital a pedir embargos contra activos nacionales en el exterior por el juicio de U$S16.000 millones.

Dicho monto es el fijado, posterior al "proposed judgment" redactado por las partes, como "consecuencia" de los "daños económicos" relacionados con la estatización del 51% de las acciones de la empresa durante el mandato de Cristina Kirchner, a la española Repsol.

A través de una carta, redactada a través del estudio Sullivan & Cromwell LLP, firma que representa a la Argentina en el caso, el Estado había solicitado que no se reconozca al pasado 10 de enero como la fecha límite para presentar garantías. Aunque aún no hubo definición desde Nueva York.

