Fernando Savore, titular de la Sociedad de Almaceneros, aseveró que "hubo mucha mercadería que la terminé pagando mucho más cara de lo que la vendía". "Mucha gente deja de comprar insumos necesarios", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariana Coria: Hoy se conocerán los datos de inflación y se cree que rondará el 30%. ¿Cómo vienen las remarcaciones de los alimentos en estas últimas semanas?

En lo que es la última semana, un poco se quedó quieto el sacudón que tuvimos de lo que fue diciembre. Fue un mes muy agresivo, aunque también podemos tomar parte de noviembre.

En diciembre hubo empresas que nos mandaron dos listas de precios el mismo día y eso implica volver a pasar el precio a cada cartel. Hubo colegas que hasta se asustaron y algunos cerraron un par de días como para poder nivelar esto, para ver si podíamos "alcanzar la zanahoria" de estos aumentos de precios.

Hubo mucha mercadería que la terminé pagando mucho más cara de lo que la vendía. Ahora estamos transitando el mes de enero y continúan los aumentos: 15% en lácteos, un incremento de entre 15% y 20% del café (el cual antes de esta alza ya había duplicado el valor).

MC: ¿Cómo es el comportamiento de la gente? ¿Cómo cambió su compra?

El tema del fiado y del consumo lo vemos con preocupación. Tal vez, viene una señora con un cesto con mercadería y te va preguntando cuánto va y, por ejemplo, si menciono un valor de $5600, la respuesta es "no, sacame esto y lo otro". Y lo que está dejando no es un champagne o un vino, sino que está dejando un puré de tomate o un paquete de fideos, que sabíamos perfectamente que lo necesitaba. Mucha gente deja de comprar insumos necesarios.

Pero si es un cliente de todos los días, de años, se acerca y directamente te dice que le faltan cuatro días para cobrar, si lo puede anotar y, cómo no le vas a anotar si es el cliente que te da de comer durante todo el año. Esta situación la estamos viviendo.

Me gustaría que haga una comparación sobre cómo cambió el consumo en dos meses de diferencia: en octubre (antes de las elecciones) y en diciembre (después de las elecciones y la asunción del nuevo gobierno).

Siempre decía que el 15 es fin de mes, porque uno evalúa la conducta de compra y de venta, la conducta de pago. Entonces, quizás, los primeros días la gente viene y lleva la primera marca, los fideos o el arroz que estaban acostumbrado a consumir. Pero luego del 15 lo que busca es la marca alternativa. Por ejemplo, un pan lactal de primera marca lo tenemos que vender en $2200 y un pan Pyme en $1100, las diferencias son notables. En la gaseosa número uno arriba de los $2000 y una de segunda marca a $900.

¿Por qué esa diferencia para el mismo producto entre la primera marca y la segunda marca es más del doble? ¿La calidad del producto es proporcional a eso o es un problema de marketing y de marca?

Las pymes argentinas hacen productos de excelente calidad. Yo pienso que usted compra una marca que no conoce (la marca Pyme, la lleva a su casa, la familia la prueba y si no le gusta no la compra más. Sin embargo, hay mercadería Pyme que ya tiene a su cliente cautivo, como le decía del pan lactal, los fideos, las galletitas. Las que son marcas pequeñas, pymes, no tienen marketing, ni publicidad ni la televisión de la primera marca. Pero lograron calidad y, por ende, la gente comenzó a recurrir a esto.

El cambio de consumo en lo que va en los últimos días o último mes, tal vez, está cuando yo le hablo de que un pan lactal vale $2200 y el de segunda marca $1100.

El que le vende la primera y segunda marca, ¿es el mismo distribuidor o son canales de comercialización diferentes? O sea, ¿hay algo en el medio que encarezca el doble o que tenga que ver con el sistema de comercialización mayorista?

Lo que son las marcas pymes, mayormente (no todas), las conseguimos en forma directa. Entonces, el hecho de no tener el eslabón que es el mayorista proveedor, donde compramos el 80% de la mercadería, que nos podemos distanciar un poco, es donde se reflejan las diferencias.

El otro día hablaba con una señora que tiene un mayorista y me comentaba que el puré de tomate de litro en botella lo vendía a $1300 y yo lo vendo a $1100 al público. ¿Por qué? Porque lo compra en forma directa. Aclaro que tanto a la Pyme, al mayorista o como cuando viene el camión de la gaseosa o leche, nosotros pagamos al contado, utilizando una tarjeta de débito o haciendo una transferencia. Si nosotros no pagamos, la mercadería no la llevamos o no la traen.

¿Puede comparar octubre con diciembre? Decía que hace casi un año venía viendo que fin de mes era el 15. ¿Qué cambió entre diciembre y octubre, dos meses para atrás?

El comienzo de los cambios de precios fue el 21 de noviembre. El domingo votamos, el lunes fue feriado y el martes comenzó la reposición de mercadería y cuando fuimos al mayorista nos encontramos con un mayorista que ya había variado literalmente toda la mercadería entre un 25% y un 30%. Nos pegamos un susto bárbaro porque el salto fue muy agresivo. Parece que eso simplemente fue cuando se abrió el grifo. Del 21 de noviembre al día de la fecha la mercadería cambió al 100%. Los cambios fueron tremendamente agresivos.

