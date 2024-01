"Fui yo". La ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló por primera vez acerca de los momentos previos a forjar la alianza con Javier Milei en la casa de Mauricio Macri, a fines de octubre de 2023. A contramano de las crónicas periodísticas de aquel momento, la excandidata aseguró que fue ella y no Macri quien tomó la decisión de girar en 48 horas para acompañar al libertario en el balotaje. Si los hechos se dieron como plantea ella o el expresidente, será una discusión para la historia. En este momento, lo concreto es que Bullrich está decidida a pelear no solo dentro del gobierno de Milei, sino sobre todo afuera, en el PRO.

Tras dejar la presidencia del partido, el entorno de Macri comenzó a operar para que el expresidente tome las riendas de nuevo. Sin embargo, Bullrich dará la batalla interna o buscará una figura alternativa para evitar el enfrentamiento directo, situación que no le conviene a ninguno por estas horas.

"Yo tenía una decisión de cambio total y había actores de mi propio partido que iban para otro lado totalmente distinto", dijo la ministra este martes entrevistada por Nicolas Wiñazki en Somos Buenos (TN). Así buscó dejar en claro que es quien lideró la idea de un cambio radical ni bien terminó la primera vuelta.

Vuelta a Seguridad, interna con Villarroel y defensa del DNU

Desde que volvió al ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich se mueve como si nunca se hubiera ido y armó un equipo que le responde las 24 horas. "Eso no era así cuando tenía que compartir el poder con otras figuras que también querían ser 1, como Eugenio Burzaco", detalló un histórico operador suyo a PERFIL.

Desde que asumió, Milei dejó en claro reiteradas veces que la tenía como una de sus ministras preferidas. Esto la llevó inevitablemente a estar enfrentada a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que aspiraba a conducir las carteras de Seguridad y de Defensa con gente propia. Una promesa que Milei le hizo en campaña y luego no cumplió.

Ante el pedido del Presidente, Bullrich salió a defender el proyecto de ley y el mega DNU ante la opinión pública. El lunes en medio del debate en el plenario de comisiones del Congreso, consideró: "Se tiene que modificar lo mínimo e indispensable. El problema es la orientación. Nosotros queremos cambiar el país. El que no quiere cambiarlo se va a chocar con nosotros".

El tono de enfrentamiento siempre le cayó bien. Hoy más que nunca. El martes estuvo en el plenario de comisiones y confirmó que se iba a retirar del proyecto el artículo que limitaba las reuniones de más de tres personas en la vía pública.

Tensión con Macri

¿Hace cuánto que no habla con Macri? "Hace un tiempo que no hablo con él", reconoció el martes. Es que desde que decidió asumir como ministra sin depender del visto bueno del expresidente, éste la expulsó de su círculo íntimo. ¿El motivo? Ya no puede controlar sus movimientos. Cuando eso pasa, es el fin de la relación para Macri. Aunque del otro lado esté Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o su propio padre.

