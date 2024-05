Día 150: Senadores, sin mucho tiempo y con poco espacio

“A fines del siglo XVIII, Immanuel Kant revolucionó la metafísica, estableciendo la posibilidad, entre otras cosas, de la evolución de la ciencia en un nuevo marco filosófico. Una de las ideas más revolucionarias fue la concepción del tiempo y del espacio. Para él, espacio y tiempo son intuiciones que la matemática pura da como base de todos sus conocimientos y de los juicios que se ofrecen al mismo tiempo como apodícticos y necesarios. Para él, no hay conocimiento sin el marco que brindan estas categorías trascendentales” explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 8 de mayo de 2024.

El debate en el Senado le plantea al Ejecutivo un doble desafío: el poco tiempo hasta el Pacto de Mayo y los intereses particulares de las distintas provincias, el espacio que, en la organización de un país es el territorio. Todo indicaría que el Gobierno tiene difícil la aprobación sin cambios de la Ley Bases y probablemente llegue al Pacto de Mayo sin tener aún el proyecto. Recordemos que si sufre cambios en Senadores, vuelve a Diputados y el proceso se puede extender en el tiempo. Tal parece ser la estrategia del peronismo: hacer jugar el tiempo y el espacio a su favor.

El proceso de discusión en Senadores empezó con una polémica por un suceso bastante poco usual: el texto que se había votado en la Cámara baja no era el mismo que el que tenían enfrente los senadores. El Gobierno se defendió hablando de “error de tipeo” y Unión por la Patria planteó la nulidad del proyecto y “dejar sin efecto el giro de Diputados a Senadores".

Germán Martínez, titular del bloque de diputados del peronismo, afirmó que hay algo más profundo que un error de tipeo: “más allá de que le quieran bajar el precio, es grave lo que está pasando. No se pueden modificar, a la hora de comunicar al Senado, algo que ya ha sido aprobado y votado por Diputados"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le respondió a Martínez en su cuenta de X: "Agradecemos al diputado Martínez la revisión del texto de la Ley de Bases y haber detectado simples errores involuntarios de tipeo en la transcripción de la comunicación de la ley. Evidentemente su experiencia en la práctica parlamentaria y la cantidad de fe de erratas efectuadas sobre este tipo de errores durante la gestión anterior, pone de manifiesto que son problemas que generalmente pueden suscitarse en leyes de este tamaño e importancia”.

Incertidumbre por el apoyo de algunas provincias a la ley

El Senado es el espacio de las provincias. Por eso, los votos no solo se construyen en los bloques, también hay intereses regionales a los que dar cuenta. Es probable que muchos peronistas voten a favor de algunos puntos de la ley, como también es probable que representantes del radicalismo y algunos de las provincias del Sur del PRO no acompañen algunos artículos.

Martín Varela, periodista de Corrientes, aseguró que lo más probable es que los senadores oficialistas del gobierno provincial voten a favor: "la gran duda es lo que hace Carlos Mauricio Camao Espíndola que tiene muy buena relación con Guillermo Francos y tiene como mentor político a Daniel Scioli pero también está recibiendo presiones gremiales para que su voto sea negativo".

Por su parte, Gustavo Iovino, periodista y profesor universitario de Salta afirmó que los dos senadores de Unión por la Patria van a votar en contra, mientras que Juan Carlos Romero, aliado al gobernador Gustavo Sáenz, podría apoyar la ley: "lo que no se sabe es si propondría alguna modificación en alguno de los artículos".

Salta, a pesar de ser una provincia que votó mayoritariamente a Milei, al tener los senadores cargos que duran seis años, refleja un momento político anterior. Por eso, el kirchnerismo conserva su peso.

Julio Wacjman, periodista y analista político de Chaco, explicó que los dos senadores justicialistas de su provincia van a votar en contra, mientras que Victor Zimmermann, de Juntos por el Cambio, va a votar a favor: "el gobernador Leandro Zdero les pidió a todos que se le dé una oportunidad al presidente porque las provincias están paradas en obra, en infraestructura y en servicios. Se han cortado todos los fondos".

Wacjman agrega un elemento de análisis muy concreto que es el planteo que viene teniendo el Gobierno de retacear el envío de fondos a las provincias como subproducto de no votar la Ley Ómnibus. Recordamos el exabrupto que se filtró del presidente, cuando dijo que iba a “dejarlos sin plata” refiriéndose a los gobernadores en el primer intento de la ley ómnibus y había agregado: “Los voy a fundir a todos”. Los trascendidos hablan de una imagen simbólica rotunda: “los voy a mear”.

Cristina, más activa que nunca

Mientras todo esto se desarrollaba en la Cámara de Senadores, Cristina Kirchner hizo una nueva aparición pública. Sorprende que durante un tiempo se escuchaba poco su voz y ahora habla con frecuencia polemizando directamente con el presidente. Para su sector se juega mucho. Por eso Cristina aparece. Por eso, también, el paro del día de mañana.

La ex presidenta encabezó un acto ayer por la inauguración del salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria y, de forma contundente, se encargó de aclarar que no es feminista: "nadie tiene que asumir roles que nunca ha tenido" afirmó ante el aplauso de las asistentes.

Cristina trata de plantearse como alguien que está por encima de su propia ideología, que puede articular con diferentes sectores. Ayer, reivindicó a mujeres antiperonistas y, además, se desmarcó de la idea de que ella es alguien de izquierda: "el presidente debería dejar de hablar de tonterías de un mundo que no existe. Presidente, se cayó el Muro de Berlín, ¿de qué comunismo habla? Todo lo que enuncia no tiene conexión con la realidad".

Cristina Kirchner volvió al centro de la escena y aseguró que el RIGI que plantea la Ley Bases "Es el Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI".

¿Qué intenta hacer Cristina Kirchner con estas apariciones? En Brasil, fue Lula quien logró articular a diferentes sectores, que anteriormente le eran oposición y que incluso habían impulsado el juicio político contra Dilma Rousseff para vencer a Bolsonaro. ¿Es capaz Cristina de generar eso que hizo Lula o por el contrario la división que asegura la ex presidenta termina siendo funcional a Milei porque impediría que la oposición se una?

Cristina también se refirió a lo que estaba pasando en Senadores e hizo una crítica de lo que significa el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones o RIGI por acrónimo. "Es el Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI, con una economía extractivista, sin valor agregado, sin elaboración industrial, sin generación de tecnología, de investigación y de desarrollo".

Esto que plantea Cristina con el RIGI, pero que lo viene mencionando en general, en relación al “anarco colonialismo” y al “extractivismo” es similar a lo que viene planteando Lilita Carrió de la “matriz de saqueo final de la Argentina”.

Quién también criticó el RIGI es el senador por la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau y aseguró que "es un régimen excesivamente generoso".

Es probable que Cristina Kirchner no haya utilizado el día que empieza el debate en el Senado para hablar por casualidad y tal vez el curso del debate tanto en Diputados y Senadores se pueda responder con el mismo interrogante que nos hicimos anteriormente ¿Es una Cristina Kirchner con dificultades de contención de los más cercanos capaz de reunir a toda la oposición o su presencia es un factor de división? ¿Se puede repetir el escenario de Brasil o cómo dice el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el peronismo tiene que tocar nuevas canciones?

Por lo pronto, la buena noticia entre tantas dificultades, es que los escenarios de deriva más autoritarias que se pronosticaban sobre el gobierno de Milei no sucedieron. Hay lo que podríamos llamar una “intuición antropológica” en Milei al reconocer la importancia de la ley antes del pacto. El psicoanálisis demostró que para que haya un pacto duradero siempre se necesitará una “ley” que lo sostenga. Los debates son en el Congreso, hay negociación y cambios con lo que se denomina como “oposición dialoguista” y el protagonismo está puesto en las instituciones de la democracia.

Por lo pronto, hay voces en off que plantean que a pesar de que es probable que no se llegue con la aprobación de la Ley Bases para el 25 de mayo, la ceremonia del Pacto de Mayo no se suspenderá. Un gobierno ocupado por sostener un relato, necesita empezar a dar una idea performática de la construcción de una nueva mayoría política.

