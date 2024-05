Durísimo relato del director de la Fundación Sí en respuesta a los dichos homofóbicos del biógrafo de Milei

Tras las declaraciones homofóbicas realizadas por el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, el director de la Fundación Sí brindó un duro relato personal en el que reflexionó sobre el odio normalizado que llegó incluso a castigarlo a través de sus padres, su terapeuta y su propia interpretación sobre la sexualidad. Manuel Lozano habló sobre suicidio, su infancia, terapias de “conversión” y le respondió a Márquez: “Discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos y que éramos la escoria de esta sociedad”.

Al aire de Urbana Play, Lozano recordó que Márquez “dijo cuestiones que me parecieron muy terribles y no podía no responderle. Sentía que si no decía esto no podía venir a la radio. Dijo que los homosexuales somos insanos, invertidos, con tendencia a la destrucción. Que tenemos 7% más de probabilidad de estar en las drogas, 14% más en el índice de suicidio, que el 75% de las personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual somos homosexuales, que tenemos 4 veces más propensión al alcoholismo... Y que la perspectiva de vida que tenemos es 25 años menor y de mucha infelicidad”, repasó.

“No voy a discutir los números con Nicolás porque no los conozco y es probable que alguna de esas cifras sea real, pero sí le quiero decir desde adentro y en primera persona algunas cosas”, anunció referente social y, a través de una carta leída al aire del programa Perros de la Calle, reveló: “Desde que tengo memoria, siempre fui el abanderado de la escuela. Para algunos, eso era algo que los ponía contentos. Para mí era una tortura porque pasar de donde estábamos en la hilera adonde estaba la bandera implicaba 12 metros donde todos me gritaban ‘puto’. En cada uno de mis cumpleaños, uno de mis tres deseos era pedir, por favor, no ser gay”.

“Jamás se lo conté a nadie y jamás lo viví, hasta los 20, cuando por fin me animé a contarlo. Mis papás pensaban lo mismo que vos, Nicolás, que era sinónimo de infelicidad. Me llevaron a un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo y que, a su vez, prometió cambiar mi sexualidad. Durante más de 100 días, todas las mañanas cuando me despertaba, lo primero que leía era un correo de este psicólogo explicando la técnica que yo tenía que utilizar para suicidarme. Todos los días. Y me argumentaba por qué”, contó Lozano. “Cuando llegaba a mi casa, mi familia se iba para no verme, a mi hermana la mandaron a estudiar a otra ciudad para que no viva conmigo, por homosexual”, añadió.

“Cuando llegaba a las sesiones con este tipo al que me mandaban, me hacía esperar más de dos horas en la puerta y después mandaba a su secretaria con un papelito escrito a mano que decía ‘no sos digno de que yo te atienda’”, recordó con la voz entrecortada y repuso: “Peor que lo que hacía era que yo me lo creía. ¿Somos una población con una mayor tasa de suicidio? Puede ser, es probable. Pero no porque seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos y que éramos la escoria de esta sociedad”, explicó el presidente de la ONG, dirigiéndose a Nicolás Márquez.

En referencia al miedo persistente e injustificado a enfermar, Lozano continuó: “¿Sabías que hay muchas personas homosexuales que sufrimos nosofobia? Durante muchísimo tiempo, después de cada relación sexual, salíamos corriendo a hacernos un análisis porque nos educaron creyendo que los homosexuales éramos los ‘sidosos’. ¿Tenemos conductas autodestructivas? Puede ser, nos enseñaron que no nos merecíamos que nos quieran”. Luego consideró: “Yo no te conozco, Nicolás. No te juzgo. Inclusive te diría que hasta puedo entenderte, algo que me enseñó la Fundación es a intentar entender cada una de las formas de pensar. Porque además si yo, que soy homosexual, que lo vivo, que lo siento, alguna vez pensé igual que vos, entiendo que no puedas entenderlo”.

“Tampoco voy a pedirte que cambies de opinión, porque no sé si es mi rol, pero sí te quiero pedir empatía, amorosidad y, sobre todo, responsabilidad. Responsabilidad que tenemos todos los que tenemos el privilegio de tener un micrófono adelante, porque uno nunca sabe quién está escuchando. Por eso elegí decir esto hoy”, expuso el referente visiblemente emocionado.

Entonces inició una enumeración de historias significativas: “Perdón por Tomás, que es un chico trans que vivía en la residencia de Córdoba y en diciembre se quitó la vida porque el dolor era demasiado. Por Fernando, que se presentó al proceso de selección y antes de irse no quiso decir que era homosexual porque tenía miedo que esa sea la razón por la que lo dejemos afuera. Por Agostina, que hoy está estudiando en la residencia, pero se autolesiona porque cree que no vale demasiado. Por el pibe del que me enamoré, que nunca pudo darme ni un beso, porque no se anima a salir del armario, porque tiembla de miedo. Por Fito, un señor que me crucé el otro día, que tiene 62 años y recién se animó a besar a un hombre”, mencionó.

Por último, el director de la Fundación Sí objetó: “No somos insanos, Nicolás. Pero sí vivimos en un mundo que, a veces, por discursos como el tuyo, puede resultar insano para nosotros. Y para quienes nos estén escuchando y digan que tenemos una perspectiva de infelicidad, quiero decirles que yo soy tremendamente feliz. Tengo 39 años, amo profundamente lo que hago, quién soy, y por eso estoy diciendo esto. Y que duermo poco porque amo profundamente la vida y quiero vivirla al máximo”, cerró.

La homofobia de Nicolás Márquez: “Hay conductas objetivamente insanas”

El abogado ultraconservador Nicolás Márquez proviene de la militancia del movimiento llamado “memoria completa” que promueve el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Entre sus publicaciones, se destacan “La mentira oficial: el setentismo como política de Estado”, que promueve la teoría de los dos demonios con testimonios de represores; “El libro negro de la nueva izquierda”, escrito junto a Agustín Laje, donde repudia al feminismo y lo que han denominado “ideología de género”; y “Milei, la revolución que no vieron venir”, una biografía sobre el presidente libertario, escrita junto a Marcelo Duclos.

Nicolás Márquez, amigo de Javier Milei, brindó una larga y repudiada entrevista el último viernes a Ernesto Tenembaum en su programa de Radio con Vos, en donde expuso sus posiciones sobre las personas homosexuales, a las que tildó de “invertidos” y acusó de tener una “conducta insana y autodestructiva”. “Hay conductas objetivamente sanas y objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en la escena, está incentivando una conducta autodestructiva”, opinó el abogado.

“Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que un heterosexual, tiene siete veces mayor propensión a las drogas, 14 veces mayor propensión al suicidio y 80% de las personas en occidente con VIH son homosexuales. Siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población, concentran el 80%. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual son homosexuales. Tienen cuatro veces mayor propensión al tabaquismo, al alcoholismo”, calculó Márquez.

Asimismo, defendió a quienes son acusados de homofobia, asegurando que “la fobia es una enfermedad, un desorden psiquiátrico. La homofobia es un invento idiomático que se incorpora en la RAE en 2015, que tiene un carácter peyorativo, insultante y patologizante de todo aquel que difiere con la ideología de género. No existe la homofobia en ningún manual de psiquiatría”. También aprovechó para negar la apropiación de bebés en la última dictadura y calificó de “ilegal” al Juicio a las Juntas.

