Discriminación, racismo y homofobia disfrazados de "humor": el stand up que hundió a Franco Rinaldi

Luego de más de una semana de discusión pública sobre los comentarios discriminatorios, homofóbicos, clasistas y antisemitas que se viralizaron en un compilado por la precandidatura del streamer Franco Rinaldi, finalmente renunció a su postulación, con el objetivo de no perjudicar a la lista de Juntos por el Cambio encabezada por Jorge Macri.

“Es una expresión artística de libertad, es un momento de stand up, es performance”, había dicho en una entrevista televisiva el precandidato a diputado por el PRO. “Nada más lejos de mí que cualquier acto discriminatorio para cualquier persona, colega, periodista, por raza, género, ni por nada”, agregó Rinaldi, quien había recibido un pedido de expulsión de la candidatura por parte de la UCR.

Los comentarios que definió como “stand up” se dieron en el canal de streaming de Rinaldi, titulado Un café con Franco. En esos videos, vertía duras expresiones homofóbicas, racistas y clasistas. "¿Matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?", es una de las frases, a lo que se suman otras declaraciones sobre la Villa 31: "Es un problema complicado. Lanzallamas", propuso en uno de sus streamings.

Franco Rinaldi se justificó: "Es una performance, es stand up, no es un acto discriminatorio contra nadie"

También se viralizó un episodio en el cual se reía de un periodista por su orientación sexual y lanzó: “Hace veinte años que te hierve la cola”. También tuvo expresiones negacionistas, hablando del "verso de los 30 mil desaparecidos" y se refirió al diario Página 12 como “Sinagoga 12”.

El politólogo de 43 años compartió unas disculpas en sus redes sociales durante el fin de semana pasado. “Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección”, manifestó y agregó: “Ahora me doy cuenta de que en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien”.

Sin embargo, por la relevancia de su postulación política, la conducta no fue tolerada y finalmente tuvo que bajarse de la lista. Incluso hubo denuncias públicas y repudios hacia sus dichos por la actriz Carla Peterson y los periodistas Luis Novaresio y Ernesto Tenembaum, entre otros. Rinaldi consideró que la decisión de impugnar su candidatura es "exagerada y oportunista" y replicó: "No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado".

La renuncia a su postulación

Este jueves, Rinaldi anunció la renuncia a su precandidatura a través de su cuenta en Twitter. "Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño", publicó.

"Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas", expresó Rinaldi.

"Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar. Pero creo que a esta altura es mucho pedir que Jorge que me sostenga, porque el fondo de la cuestión es otro. La discusión es otra", consideró.

Carla Peterson cruzó a Franco Rinaldi, pero tuvo que borrar el tuit: "Dijo algo cierto", defendió Lousteau

Por último, el politólogo apuntó a la lista que encabeza el precandidato Martín Lousteau, quien solicitó su renuncia: "Me estoy volviendo una carga para la campaña, y esto no hace más que beneficiar a los instigadores, que son también nuestros competidores. Ya está. Esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque”.

“Un agradecimiento a Jorge por haber pensado en mí y a todos los que se alegraron por verme en la lista. Seguiré luchando, como hice toda mi vida. Nos vemos pronto", concluyó Rinaldi.

