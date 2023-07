Graciela Ocaña participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil USAL y manifestó sus diferencias con Patricia Bullrich en la interna que la enfrenta a Horacio Rodríguez Larreta. “No es gritando como se cambian las cosas. Es importante tener autoridad para hacerlo, pero también los consensos para lograr imponerlos, y que puedan sostenerse en el tiempo”, sentenció.

La precandidata a legisladora porteña de Juntos por el Cambio en la lista de Martín Lousteau también habló sobre Sergio Massa y su relación con el peronismo. “No tengo dudas de que Massa es kirchnerismo, más de lo mismo, es el gobierno, el que no ha resuelto los problemas que hoy sufrimos los argentinos”, expresó Ocaña en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Cómo evalúa una posible presidencia de Sergio Massa?

—Creo que sería muy mala, porque lo que sucedería, es que estaríamos continuando con la decadencia en la que hoy vivimos. Sergio Massa es Ministro de Economía hace un año, y si tuviera la solución a los problemas de los argentinos, bien podría estar aplicándola ahora. No sería tan egoísta de privarnos de eso o de obligarnos a continuar viviendo como lo hacemos todos los días. Cuando hablas con vecinos, familiares y amistades, sale a relucir que la plata no alcanza. Nosotros mismos nos encontramos en esa situación. Los precios que no sabemos si son los que corresponden o no. Hay una situación económica muy grave, y por el momento no se está haciendo cargo. O, mejor dicho, no sabe cómo resolverlo porque aplica las recetas fracasadas del pasado: controles de precio, cepo al dólar, proteccionismo extremo, aumento del Estado. No es el camino para resolver los problemas de la gente, y en este punto todos los economistas coinciden, salvo los del oficialismo.

—¿Massa es la continuación del kirchnerismo?

—No tengo dudas de que Massa es kirchnerismo. Está con Cristina Fernández de Kirchner. Fue en la boleta con Cristina y lo vimos en un acto haciendo una pseudo inauguración junto a ella. Creo que, obviamente, representa al kirchnerismo, es más de lo mismo, es el gobierno, el que no ha resuelto los problemas que hoy sufrimos los argentinos, de seguridad, injusticia, la economía, ni la situación con la pobreza. Cuando uno observa los indicadores, vemos que Argentina ha empeorado.

—Cuando dice pseudo inauguración, ¿se refiere al gasoducto Presidente Néstor Kirchner?

—Porque no está terminado, y es parte del relato y de la épica que le adjudicaron a la obra. El gasoducto es importante para los intereses nacionales, pero detrás hay hechos. Los pliegos y el llamado a licitación estuvieron terminados en el 2019. El ex presidente Mauricio Macri hizo las gestiones que suspendió luego de las PASO porque obviamente la situación macroeconómica del país hacía bastante difícil que, en el medio de una campaña electoral y con los resultados de las elecciones, pudiera haber ofertas reales a esa obra que era una de las grandes inversiones de la Argentina. Pasaron dos años sin que el gobierno actual le pusiera fecha a ese llamado, y luego directamente se anuló. Retomaron la construcción a partir del traspaso a ENARSA de la licitación y los nuevos pliegos. Recordarán lo que había dicho el licenciado Matías Kulfas que terminó con su renuncia cuando sugirió en un comunicado de prensa, que hubo un direccionamiento de los pliegos del gasoducto para que ganara la empresa de Paolo Roca. Los dichos de la propia vicepresidenta fueron todo un escándalo. Ahora hay una investigación de CNN sobre los ingresos a la Casa Rosada, y casualmente, encontró cuatro de un alto directivo encargado de las relaciones internacionales de Techint, David García Uriburu, un hombre que está involucrado en el caso de la “Causa de los Cuadernos”. Del soborno que Techint habría pagado, hay cuatro reuniones, cuando analizan y ven los movimientos de los pliegos, en momentos cruciales donde se estaban definiendo cuestiones técnicas. Parece que podría haber habido un direccionamiento. Esas reuniones no están asentadas en los registros de audiencia. Estas personas se han reunido con altos funcionarios de la jefatura de gabinete. El propio jefe de gabinete de ese entonces, Juan Luis Manzur y su segunda vicejefe, confirmaron a CNN la existencia de esas reuniones, y, sin embargo, no pudieron explicarlas porque no figuran en el registro de audiencias, que es obligatorio para declarar conflictos de interés. Es sumamente llamativo todo lo que pasa alrededor del gasoducto. Muchos técnicos dicen que se ha pagado una cifra sustancial. Es cierto que se hizo en un plazo corto, lo cual es muy bueno para la Argentina, pero también que no está terminado, y que lo que hicieron fue una inauguración simbólica de esas a las que el kirchnerismo nos tiene acostumbrados. Como cuando inauguró hospitales o cientos de obras que no estaban finalizadas, y en algunos casos, ni empezadas. Por eso hablé de pseudo inauguración.

—¿Usted sospecha de irregularidades en la adjudicación de la obra del gasoducto Néstor Kirchner?

—Me parece que merece la pena que un fiscal investigue, porque hay recordar que Techint fue la única oferente para el gasoducto. Hubo cinco empresas que compraron los pliegos, que pidieron más tiempo, porque obviamente una obra de esta envergadura, al no conocer el país no tienen forma de conocer los pliegos en profundidad. Es muy difícil cotizarla en 30 días, como era el plazo original para presentar la oferta, es llamativo. Creo que merece ser investigado por un fiscal o un juez. Todos los dichos de Kulfas en el ámbito público a través de declaraciones periodísticas, después fueron negadas en la justicia, por lo tanto, en ese caso, la causa está archivada. Es decir, no se pudo avanzar demasiado en la investigación. Me parece que más allá de lo estratégico del gasoducto, no estaría bueno que hubiera algún hecho de corrupción. A lo que, por otra parte, el kirchnerismo nos tiene acostumbrados.

Graciela Ocaña en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil USAL

—¿Qué piensa de la propuesta de Patricia Bullrich de “todo o nada”?

—Todos los candidatos y candidatas de Juntos por el Cambio coinciden en lo que tenemos que hacer, como también lo hacen en otros espacios. Por ahí lo que difiere es la forma. Creo que a veces el gritar no te garantiza que puedas llevar adelante las modificaciones que la sociedad necesita. Es importante tener liderazgo para hacerlo, pero también los consensos para lograr imponerlos, y que puedan sostenerse en el tiempo. Que no se vuelva atrás, como sucedió con algunas buenas políticas que Mauricio Macri había implementado, y luego este gobierno decidió eliminar. Ese es el drama de la Argentina, el de ir y venir y nunca salir. Por eso estamos en decadencia. Nuestro PBI per cápita hoy es el mismo que en la década del ‘70. Esto no ha pasado o ha pasado muy poco en la historia de otros países. Creo que necesitamos liderazgo y en eso estoy de acuerdo con Patricia (Bullrich). Se necesita la convicción de avanzar contra esos sectores que se han apropiado del Estado, pero también hay que construir consensos. Todos los candidatos tratan de exagerar y exaltar sus características, y son cuestiones necesarias. Pero también se requiere de largas horas de conversaciones, que aunque algunos lo consideren una pérdida de tiempo, no lo es. Es importante y fundamental conversar y generar una amistad política, saber que más allá de que pensemos distinto, podemos lograr cosas juntos.

—Si Patricia Bullrich gana las PASO, ¿usted formaría parte de su gobierno?

—Voy a trabajar para el candidato que surja de las primarias, que será el que la sociedad elija para que los lidere. Más allá de que apoye a Horacio Rodríguez Larreta, tenemos que trabajar todos juntos. Los desafíos que la Argentina tiene son enormes y donde esté, voy a tratar de apoyar a quien pueda llevar adelante esos cambios. No va a ser sencillo, porque obviamente ya lo estamos viendo. Ya estamos escuchando las amenazas que el gobernador Axel Kicillof y otros dirigentes sobre la supuesta violencia que se va a desatar en el país, y todos sabemos que quienes han arrojado piedras, han impedido sesiones en el Congreso, han tratado de imponer mediante la fuerza su voluntad, han sido los integrantes del oficialismo. No fue Juntos por el Cambio.

—Las declaraciones que se conocieron de Franco Rinaldi, ocasionaron mucho revuelo e indignación, ¿Usted se siente cómoda compartiendo el mismo espacio político?

—Lo que me preocupa es que lo que dijo Franco Rinaldi no refleja los valores que Juntos por el Cambio. Alguien que quiere representar a una mayoría no puede tener un pensamiento tan discriminatorio contra cualquier minoría. Porque en está performance que ha hecho Franco, ha realizado un acto de discriminación a todo lo que se te ocurra: a las personas mayores de edad, por su elección sexual, su color de piel. Por otro lado, no creo en la cultura de la cancelación, que es común en algunos sectores. Creo que cada uno puede pensar lo que quiera, y puede decir lo que quiera aunque a veces eso tenga un costo. Cuando, por ejemplo, el candidato de La Libertad Avanza discriminó a Franco, todos nos solidarizamos con él y me pareció bien que, en su momento, separaran a esa persona de la lista. Estará en las autoridades partidarias la decisión. Me alegro de que Franco haya pedido sinceras disculpas, pero me preocupa que quien quiera representar a una mayoría de la sociedad, tenga esa visión sobre las minorías y las critique.

—Usted no está de acuerdo con la cultura de la cancelación y sabemos que Rinaldi pidió disculpas, sin embargo, ¿no le parece cuestionable que siga siendo candidato?

—Lo decidirá el comité de las distintas fuerzas políticas que integramos Juntos por el Cambio. Tuvimos una situación similar en 2017, en ese caso era una candidata a diputada nacional, que por pedido de la doctora Elisa Carrió, ante un grave hecho denunciado por su familia, se le pidió que renuncie a su candidatura. Esto puede pasar, lo cierto es que no comparto, ni los dichos ni las formas, más allá de que pueda ser un hecho artístico. Franco Rinaldi es un representante político, porque desde 2021 integra un espacio que acompaña a Ricardo López Murphy y ha sido candidato, entonces, me preocupa que Franco no refleja los valores de Juntos por el Cambio.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Periodismo de Perfil Educación y le damos la posibilidad de hacer un comentario final.

—Muchas gracias por la invitación. Creo que el rol del periodismo es muy importante hacia el futuro, porque hoy estamos viviendo en una sociedad donde tenemos acceso a miles de informaciones, muchísimas de ellas, truchas. Recuerdo que hace 20 años, cuando los periodistas comenzaban una investigación, dedicaban todo su tiempo a eso, pero hoy tienen que hacer tareas de multimedia en este mundo cambiante, al que todos nos tenemos que adaptar. Lo cierto es que, creo que el periodismo de investigación puede ayudar a la sociedad a entender y diferenciar las noticias verdaderas de las falsas, que puede hacer su propio análisis de la información. Va a ser muy valorado en el futuro, y por supuesto muy necesario para que la verdad siempre fluya. Creo que es lo que guía a los periodistas. Así que muchas gracias por lo que hacen.

Por Jennifer Pérez Olivera, Sol Lacman y Julio César Morla

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL