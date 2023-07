El precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio, Franco Rinaldi, realizó un extenso descargo en el que se arrepintió parte de sus dichos calificados como homofóbicos y discriminatorios, que generaron polémica en la alianza oficialista a nivel local.

"Estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección", comenzó en un comunicado que compartió este domingo en sus redes sociales.

Y siguió: "Ahora me doy cuenta de que en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien. Uno puede jugar mucho al fleje, pero debe admitir cuando la tira afuera. Cometí un error y aprendí".

Rinaldi explicó que hizo esta aclaración, porque ahora tiene una "responsabilidad política" y no se representa únicamente a sí mismo, "sino también a un espacio político que confió en mí y, eventualmente, a los porteños que me voten".

"Eso exige una conducta distinta. En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación", puntualizó.

Luego, consideró que la decisión de impugnar su candidatura es "exagerada y oportunista". Y agregó: "No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política".

"Todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Lo contrario es terrible: vivir con miedo de decir algo que en algún momento pueda ser considerado censurable", finalizó.

Yacobitti dijo que Rinaldi intenta "falsear el problema"

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Emiliano Yacobitti consideró que Rinaldi "intenta falsear el problema" con su respuesta. Además, consideró que se trató de una "victimización y de reafirmar que es un abanderado contra la cancelación".

Yacobitti argumentó que quiere "falsear" el problema porque "miente al afirmar que es nuevo en la política partidaria, fue candidato de Republicanos Unidos en 2021 y siguió siendo una referencia pública de ese espacio".

También "porque armó su referencia pública denostando a minorías y eso le sirvió para crecer en popularidad".

"Nadie habló de censurar lo que dice. La inmensa mayoría de los miembros de JxC de la Ciudad repudiamos sus dichos y solicitamos que no sea candidato por nuestra fuerza", expresó.

Yacobitti opinó que los dichos de Rinaldi son "antitéticos con los valores de la libertad, el respeto y la valoración de la diversidad que JxC representa".

"Es cínico que se victimice; demuestra que esas son sus ideas sobre las mujeres, los homosexuales y las personas que viven en barrios de emergencia", agregó.

"Es politólogo recibido en la universidad pública. Estudió diferentes teorías de las libertades públicas y sabe que ninguna libertad es absoluta. Sabe que sus palabras como dirigente político tienen consecuencias y debe hacer frente a las mismas", completó en su enumeración.

