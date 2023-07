La UCR le pide a Jorge Macri que baje a Franco Rinaldi de su lista por "homofobia y discriminación"

El radicalismo pedirá a la Junta Electoral de Juntos por el Cambio de la Ciudad que el postulante a jefe de Gobierno, Jorge Macri, elimine de su lista al primer precandidato a legislador porteño, Franco Rinaldi, por "homofobia y discriminación".

El pedido será realizado este viernes por Mariela Coletta, la titular de la Unión Cívica Radical de CABA, luego de que circularan por las redes sociales videos de Rinaldi en donde tiene expresiones discriminatorias. Se trata de un compilado de distintos momentos de sus transmisiones en vivo en Twitter, en los últimos tiempos.

"¿Matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?", es una de las frases, a lo que se suman otras declaraciones sobre la Villa 31: "Es un problema complicado. Lanzallamas", propuso. También atacó al periodista Mario Massaccesi en referencia a su sexualidad y se refirió a las clases populares como “los negros”.

En su cuenta de Twitter, la precandidata a diputada nacional sostuvo: "No podemos compartir el mismo espacio con alguien que hace apología de la homofobia, el machismo y la discriminación contra las personas que viven en barrios de emergencia".

"Llamamos al resto de los integrantes” convocó Coletta y detalló: “Juntos por el Cambio nació y tiene su razón de ser en la defensa de las libertades individuales y colectivas. No puede haber lugar para violentos y discriminadores, mucho menos encabezando una lista de precandidatos".

En esta misma línea, este jueves el precandidato a jefe de Gobierno de la UCR, Martín Lousteau, que competirá con Jorge Macri en las PASO, asistió a un encuentro con miembros de la comunidad LGBT en un bar de Villa Crespo. Allí, propuso garantizar la efectiva implementación de la Ley de Identidad de Género en el ámbito de la salud e incorporar un médico pediatra con formación en género y diversidad en los Centros de Salud de la Ciudad.

Jorge Macri y Franco Rinaldi.

Ernesto Tenembaum y Luis Novaresio también repudiaron los dichos de Rinaldi

El periodista Ernesto Tenembaum cuestionó en duros términos los comentarios de Rinaldi, luego de poner al aire en su programa de Radio Con Vos algunos fragmentos que circularon en los últimos días sobre el candidato a primer diputado porteño en la lista de Jorge Macri.

“Los fragmentos son espantosos, de un tono irrespetuoso y tremendamente racista, homofóbico, misógino", sostuvo Tenembaum. "Yo escucho estas cosas y es como si apareciera un diputado que es nazi y no lo estuviéramos discutiendo. Me parece que es un tema súper delicado e importante", opinó.

“En el debate público tienen que estar estos fragmentos de Franco Rinaldi, y que en todo caso la gente sepa a quién está votando”, sostuvo Tenembaum y añadió: “Insisto, me parece que está al borde del brazalete con la esvástica”.

Por su parte, el periodista Luis Novaresio escribió un artículo de opinión en Infobae en el que también cuestionó las expresiones de Rinaldi, que tituló “¿Estará cómodo Jorge Macri con Franco Rinaldi como primer candidato a diputado porteño?”.

“Creo que no hace falta explicar que hay muchas personas que aún sufren por discriminación ante su orientación sexual. Sufren, se enferman, pierden a sus familias y sus trabajos. Sin metáfora”, postuló Novaresio.

“Soy puto, marica, homosexual, manfloro, desviado, froscio, marcha atrás, me dan por popa y tanto más. Estoy, antes que nada, orgulloso de quien soy. Aunque me costó dolor, y mucho, el recibir agravios con esos términos que hoy sé, fehacientemente, lo califican al que los profiere. El insulto califica al insultante. No al insultado”, estableció el periodista.

Qué dijo Franco RInaldi sobre las declaraciones en su programa

Consultado por Luis Novaresio, el especialista en temas aeronáuticos explicó que lo que dijo “es parte de una performance que es lo que es un Café con Franco”.

“Es evidente que es una humorada y por eso a muchos les gusta tanto. Recordarás que en 2021 cuando fui precandidato a diputado nacional en la lista de Ricardo López Murphy el canal ultra oficialista C5N armó un editado más largos con distintas partes del programa que usaron con el objetivo de cancelarme”, planteó.

“No tengo, ni tuve nunca, una intención discriminadora ni nada que se le parezca. Soy una persona, como vos sabes, con discapacidad y he sufrido y todavía me pasa, la discriminación. Nada más lejos de mi de ejercerla”, argumentó Rinaldi.

