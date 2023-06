Lucas Luna, precandidato a diputado del Parlasur por el espacio La Libertad Avanza, del diputado Javier Milei, bajó su postulación en las últimas horas después de las críticas que recibió por asegurar, durante un encuentro virtual de Twitter, que "nadie" votaría al politólogo Franco Rinaldi por ser "discapacitado".

"Nadie, nadie votaría jamás, y lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado", exclamó Luna a través de Space, en la mencionada red social, contra Rinaldi, que competirá en las PASO encabezando la lista de legisladores porteños de Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno.

En el encuentro participaban alrededor de 2.000 usuarios y Luna era uno de los pocos habilitados para tomar la palabra en la charla, donde se buscaba analizar la realidad política y económica del país.

El repudio no se hizo esperar. Rápidamente los demás invitados le respondieron: "Entraste falopeado”, “la inteligencia de Franco Rinaldi es inigualable”, “eso es roja directa”, le señalaron al ahora ex precandidato a parlamentario del Parlasur.

“La gente quiere votar a alguien como uno. Es la realidad. Es así esto”, intentó justificarse Luna, al mismo tiempo que sostuvo que su comentario había sido "con respeto" y sin "chicanas" para Rinaldi, que padece ostogénesis imperfecta, una condición genética también conocida como "huesos de cristal".

“¿Pero querés que lo decore como si fuese un pobre tipo? Lo estoy tratando con el respeto que se merece”, concluyó el dirigente del espacio de Milei.

La respuesta de Franco Rinaldi

”Rechazo profundamente las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al Parlasur por el partido de Milei", comenzó diciendo el politólogo en su descargo, por medio de la misma plataforma. "El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas", afirmó.

"Las cualidades o requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad", añadió.

"Contrariamente a las formulaciones de Sagaz, muchísima gente no vota gente como uno, más bien lo contrario, muchas veces el votante busca en su candidato alguien que tenga atributos o cualidades que quizás el votante no tiene", insistió el influencer liberal. En síntesis, remarcó que eso "va por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad".

Por último, recordó que el ex presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosvelt padecía poliomielitis y fue electo en cuatro ocasiones, y cerró: "Con perdón de la pedantería, creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada. Dicho esto, estoy en contra de toda cancelación o censura a la libertad de expresión".

Más tarde, el propio Luna se volcó en una extensa publicación en Twitter para disculparse con el precandidato a legislador porteño del PRO y para confirmar que había firmado y presentado su renuncia como decimoséptimo suplente del Parlasur.}

"Antes de cualquier cosa quiero disculparme con Franco Rinaldi por mis declaraciones en un space. Bajo ninguna circunstancia era mi objetivo ni mofarme de él ni tratarlo de incapaz si fue lo que se entendió", indicó.

"Franco Rinaldi es una de las personas más capacitadas para ser legislador, y así lo he dicho siempre. Entiendo que dije muy a la ligera algo que debí pensar mejor como decirlo, no dudo de la idoneidad de Franco para ejercer un cargo político ni creo que una discapacidad física deba ser inhabilitante", manifestó.

"En el marco de la charla se planteo el pase de Franco del legislativo al ejecutivo, yo quise expresar algo que algunos votantes, por prejuicio o ignorancia, entiendo miran a la hora de elegir cargos ejecutivos", cerró Luna.

FP / ds