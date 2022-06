Franco Rinaldi expuso información inédita sobre el polémico avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza

Franco Rinaldi, ex candidato a diputado y consultor sobre aviación comercial, reveló datos que no se conocían hasta el momento sobre Emtrasur, la empresa venezolana propietaria del avión en el cual ingresaron al país cinco iraníes que están siendo investigados.

“Tiene un solo avión registrado, el que llegó a la Argentina”, precisó Rinaldi en el programa Mesa Chica, conducido por José Del Rio, en LN+. A su vez, brindó detalles sobre la historia y orígenes de Emtrasur y expresó que “le llamaba poderosamente la atención que el Gobierno venezolano no tenga nada que decir sobre la aeronave ya que es parte de su patrimonio”.

En este sentido, el ex candidato a diputado explicó: “Emtrasur es una empresa creada por decreto el 19 de noviembre de 2020 por el dictador Nicolás Maduro. Ahora, cuando uno piensa en una aerolínea, piensa en una flota de vehículos. Sin embargo, este no es el caso”.

“¿Sabés cuántos aviones tiene registrados formalmente?” cuestionó Rinaldi y respondió: “Uno solo, el que llegó a la Argentina, el que está varado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el 747-300. Antes contaba también con un 340 y ahora sólo tiene este”.

Además, profundizó aún más en los aspectos sospechosos del caso y señaló: “Tenemos que tener en cuenta también que es imposible que una aeronave como esta tenga tanta tripulación. Y para los que no saben, no es un avión de carga, es una aeronave modificada. No se trata de un vehículo común”.

"Los iraníes eran instructores": la hipótesis de Agustín Rossi sobre el avión venezolano

Por otra parte, Rinaldi criticó al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien había mencionado, a modo de hipótesis, que “los iraníes dentro del avión eran instructores que estaban instruyendo, justamente, a dos tripulaciones para pilotear ese avión”.

“Me vuelve a llamar la atención que Rossi no dijera cuánto duraba el tour de capacitación a los pilotos venezolanos. El jefe de la inteligencia argentina no puede decir que él presume que eran tripulantes que estaban siendo entrenados. Tiene que mostrar los permisos”, enfatizó.

Luego, añadió: “Ayer estuve reunido con gente que trabaja tanto en la industria como yo y tienen cargos y envíos para sacar gente afuera del país. Les pregunté ‘Muchachos, ustedes mañana tienen que sacar un avión con personas, ¿Qué necesitan para poder subir a los tripulantes?’ Habilitación, simple”.

Para concluir, Rinaldi advirtió que “hay nombres y apellidos de los responsables” y mencionó, entre otros, a la Directora Nacional de Transporte Aéreo, Florencia Dovichi, sobre quien acusó: “Firmó para que el avión pudiese despegar a Uruguay. Tiene que ser removida del cargo”.

