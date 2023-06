Franco Rinaldi cruzó a Wado de Pedro luego de que se solidarizara por un acto de discriminación: "Aprovechamiento político"

Wado de Pedro se solidarizó con el precandidato a primer diputado en la lista de legisladores porteños del PRO, Franco Rinaldi, luego de que sufriera un episodio de discriminación por parte de un dirigente de La Libertad Avanza. Sin embargo, Rinaldi percibió el gesto como “aprovechamiento político” y aclaró: “No tengo ningún corporativismo de personas con discapacidad”.

Lucas Luna, precandidato a diputado del Parlasur por el espacio La Libertad Avanza, del diputado Javier Milei, bajó su postulación este martes después de las críticas que recibió por asegurar, durante un encuentro virtual de Twitter, que “nadie quiere votar a un discapacitado”.

Ante ese episodio, el ministro del Interior y reconocido militante en campañas ligadas a la igualdad de derechos, a partir de su historia personal atravesada por la disfluencia, ofreció su solidaridad a través de Twitter: “Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros”.

Un candidato de Milei debió renunciar por discriminar a Franco Rinaldi: "Nadie quiere votar a un discapacitado"

Franco Rinaldi, quien tiene ostogénesis imperfecta, una condición genética también conocida como "huesos de cristal", fue entrevistado este martes en LN+ y declaró: “Le mando un abrazo a Wado y le digo: no hagamos aprovechamiento político”.

“Yo estoy en contra de los aprovechamientos y de recoger el guante de un grupo político que se preguntaba hace poco si yo puedo manejar”, dijo Rinaldi sobre el kirchnerismo, en referencia a un accidente automovilístico que vivió el año pasado, en el que chocó a una repartidora en bicicleta.

Además, al ser consultado por el tweet del ministro afirmó: “Creo que está aprovechando políticamente la situación. No tengo ningún corporativismo de personas con discapacidad ni por motivos de género. Yo creo que las personas no deben ser elegidas por su condición sexual, racial ni por si tienen discapacidad. La gente podrá querer votarme o no a mí, independientemente de mis patologías”.

El análisis de Rinaldi sobre los dichos discriminatorios de Lucas Luna

Luego de haber afirmado que "nadie" votaría al politólogo Franco Rinaldi por ser "discapacitado", Lucas Luna renunció como decimoséptimo suplente del Parlasur y se disculpó públicamente. Según lo relatado por Rinaldi en la entrevista que brindó este martes por la noche, Luna también se contactó por privado para pedir disculpas.

“La cuestión discriminatoria, la crueldad siempre es dolorosa, yo no la promuevo, no la acepto y trato de condenarla”, relató Rinaldi, quien inmediatamente insistió en que “el principal problema es que ese pensamiento es cerrado y está mal”.

Luis Juez le contestó a la candidata de Milei que calificó de "deplorable" que haya votado su hija con discapacidad

De acuerdo al precandidato a diputado por el PRO, “el problema es que dice que nunca nadie vota personas con discapacidad y la gente ha probado que sí lo hace”. Por ello, recordó las gestiones de Daniel Scioli y Gabriela Michetti, al igual que algunos referentes norteamericanos, como Franklin D. Roosevelt, Greg Abbott y David Paterson. “Legislar, gobernar, promover políticas, son cosas que van por andariveles distintos que tener una discapacidad”, recordó Rinaldi.

Por último, el politólogo advirtió: “Me parece preocupante que ese pensamiento aparezca en jóvenes, porque es un poco supremacista. Esto sucede porque hay un grupo de pibes que está sobregirado en la incorrección política. Está bien la provocación, pero ojo con eso y pasarse del otro lado porque ser discriminatorio no está bien y te lleva a errores”.

ML / ED