Franco Rinaldi habló de la chica que atropelló: "Estoy muy preocupado por la salud de Camila"

Luego del accidente que protagonizó este viernes, cuando con su auto atropelló a una ciclista de un servicio de delivery que cruzaba la avenida Las Heras en contramano, el influencer y ex candidato a diputado Franco Rinaldi contó la angustia que le produjo "ser tratado como un asesino al volante", al tiempo que remarcó que está en contacto con los familiares de la chica y preocupado por las serias lesiones que sufrió, entre ellas una fractura de cadera.

“Quiero decir que este fue un accidente muy feo que no se lo deseo a nadie y obviamente estoy muy preocupado por la salud de Camila. Hablé con su mamá, también con su padrastro. Me contaron las lesiones que tiene y que está estable. Me dijeron que en términos generales las expectativas son buenas respecto a su recuperación”, le dijo influencer a LN+.

El accidente ocurrió en la esquina de Las Heras y Billinghurst (Barrio Norte), luego de una cena que Rinaldi había tenido con su amigo, el legislador Martín Tetaz.

Con respecto al momento puntual del choque, Rinaldi aclaró: “Yo manejaba solo, había cenado con Martín en Pizza Cero, agarré la onda verde hacia la curva de Las Heras e iba afortunadamente despacio porque sino la lesión hubiera sido peor para Camila y para mí también".

“Tengo una angustia monumental porque tuve mucho miedo de que en ese accidente la chica perdiera la vida”, agregó y también remarcó que la prioridad en este momento es la recuperación de la joven Camila Gómez, de 23 años, “independientemente de quien es el responsable y de su infracción”, precisó.

Asimismo, el influencer consideró la responsabilidad de Camila en el accidente: “Viendo las cámaras me doy cuenta que no la había visto porque había un taxi y ella pasa adelante, por eso no la vi. Ella no tenía ninguna señalización, la bici no tenía luces, casco, chaleco. Hay un poco una dictadura de la bicicleta”, deslizó.

“Tuve mucho miedo de que en ese accidente la chica hubiese perdido la vida. Ella queda inmóvil. Yo me tranquilicé porque escuché que se quejaba de dolor y ahí me tranquilicé porque dije ‘no ha fallecido’. Este evento no me lo olvido más, fue conmocionante”, comentó Franco sobre las secuelas psicológicas del episodio.

"Quieren quitarme el derecho a manejar"

Franco Rinaldi apuntó en LN+ contra "el grupo de quienes habitualmente hablan de dar derechos". Según la interpretación del ex candidato a diputado, dicho grupo pretende quitarle el derecho a manejar. El influencer los descalificó por demagogos y argumentó que por su situación de discapacidad no puede prescindir del automóvil.

"Los que dicen que le quieren dar derechos a la gente son los primeros que cuando les conviene salen corriendo a querer quitar derechos", denunció.

Rinaldi brindó detalles adicionales sobre el estado de shock luego del accidente: “Estoy con una angustia tremenda, estoy casi sin dormir. La sensación horrible de que de pronto te aparece alguien de la nada y de repente lo tenés arriba del capot es algo que nunca pensé que me iba a pasar, es una sensación muy fea”, se lamentó.

CA/HB