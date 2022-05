Martín Tetaz quiso dar clase de lengua y se le trabó: el fallido por el término "presidenta"

El diputado nacional Martín Tetaz cruzó a la titular de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, por la utilización del término “presidenta” y cometió un acto fallido que provocó las risas de los diputados.

Cuando Moreau le dio la palabra a Tetaz, el legislador comenzó su exposición diciendo: “Muchas gracias, señora presidente. Presidente, porque preside el ente, sino sería una enta y eso no existe. Así que, gracias señora presidente porque preside un ente señorita”.

En consecuencia, el repudio de las diputadas mujeres presentes no se hizo esperar. Sin embargo, Tetaz continuó con sus declaraciones y arremetió contra la diputada nacional por el Frente de Todos. “Si usted no domina el idioma castellano…Preside el ente, por eso se llama presidente. No existe la enta”, disparó.

En respuesta y para calmar la furia de las legisladoras, Moreau solicitó a las diputadas que lo tomen “como de quien viene”. Tetaz, por su parte, intentó redoblar la apuesta, pero cometió un acto fallido que provocó la risa de todos los presentes.

“Ese comentario es un poco fuera de su función de presidir la comisión presidenta”, manifestó y al percatarse de su error continuó: “Si sirve para que dominemos mejor el idioma castellano bienvenido sea”.

En medio de las risas, se escuchó que una voz que celebró: “Evolucionamos”, segundos antes de que Tetaz termine con su punto.

El acto fallido de Axel Kicillof al hablar del “mercado” y “la mano invisible”

Cómo es la forma correcta

Pese a que anteriormente era utilizado “presidente” indistintamente del género de la persona que ejerza la función, la Real Academia Española (RAE) aseguró en 2019 que es mejor utilizar el femenino.

El mensaje de la RAE.

En ese sentido, el organismo explicó que este término fue documentado en español en el siglo XV y registrado en el diccionario académico en 1803, por lo que es correcto referirse como “presidenta” a una persona que se auto percibe femenino y cumple las funciones de presidir un ente.

RdC cp