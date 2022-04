Grieta hasta por el Censo: Martín Tetaz y Germán Martínez se cruzaron por los datos del 2010 en La Matanza

El titular del INDEC, Marco Lavagna, se presentó frente a diferentes diputados en el Salón Delia Parodi del Congreso y habló sobre los detalles del censo 2022. En ese marco, los legisladores de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, Martín Tetaz y Germán Martínez, tuvieron un entredicho por las formas de consultar del economista radical. Tampoco se le permitió participar a la prensa acreditada.

Corrían los primeros días de abril cuando el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, llevó adelante una denuncia por adulteración de datos por parte del INDEC en el censo realizado en 2010 en el territorio de La Matanza. Antes, en marzo, Tetaz había llevado la discusión a Diputados, alegando que tenía pruebas sobre la "inflación" de números en el registro demográfico. Entre otras interpretaciones, sostienen que un mayor número de personas equivale a más coparticipación del gobierno provincial.

Esta discusión fue llevada por Tetaz frente a Lavagna, a propósito del censo online que ya se está desarrollando y que culminará en la jornada del 18 de mayo. "Hay muchas dudas sobre el censo de 2010 y todos los comentarios que ahora voy a hacer tienen el único objetivo de evitar que vuelva a pasar en 2022 y garantizar que los datos sean de calidad", expresó el economista.

Posteriormente, puso sobre la mesa los datos que avalan su denuncia. "La estimación poblacional de 2010 para La Matanza era 1.391.599 habitantes, pero el censo arrojó 1.775.816, casi 400 mil personas más, es decir un 41% de crecimiento. Sin embargo, no hubo factores sociodemográficos que pudieran explicar ese salto", detalló.

Con mayor precisión, el congresista de Evolución Radical dijo que la cantidad de personas por vivienda incluso supera el promedio bonaerense. "La cantidad de personas por vivienda en dicho municipio ascendió a 3,96, lo que debió llamarle la atención a más de uno, porque está muy por encima del 2,9% de promedio que tiene la provincia de Buenos Aires. Evidentemente hubo un problema", planteó.

Tetaz planteó una última cuestión: "Lo curioso es que uno podría pensar que en La Matanza hay muchos chicos, pero, sin embargo, la tasa bruta de natalidad es la más baja de Provincia. Entonces, no es que la gente de La Matanza tuvo más hijos. Hay más gente, y, ahora vamos a descubrir, que se trata de fantasmas, no de chicos ni de adultos".

Atento a las palabras del representante cambiemita, Germán Martínez intercedió antes que Lavagna, marcandole la cancha a Tetaz por el tono de sus consultas y aseveraciones. "No sabía que esto era una interpelación. El tono y el estilo de lo que vos planteaste... estás en todo tu derecho de hacerlo, eso está fuera de discusión, pero me parece que o nos confundimos de ámbito o yo vine a una reunión distinta", ironizó.

"Ya está, ya lo hiciste, por eso no te quise interrumpir en ningún momento, pero me parece que nosotros no vinimos a una interpelación", sumó el jefe de la bancada panperonista en diputados.

Qué dijo Marco Lavagna sobre las consultas de Martín Tetaz

El titular del INDEC manifestó que contestaría todas las preguntas de Martín Tetaz, pero se centro en argumentar que hace 12 años no formaba parte del organismo.

"Las cosas que se decidieron técnicamente en 2010 no te las puedo contestar, porque en ese momento no estaba ni siquiera en la política, sino que trabajaba en el sector privado", empezó Lavagna. "No te puedo decir con exactitud y darte una respuesta científica, que es lo que correspondería como director", agregó.

Tetaz adhirió a esta respuesta, dandole la razón a Lavagna. De acuerdo a lo dicho por Germán Martínez, fue la propia oposición la que llamó a Lavagna para tocar este tema, a pesar de que no trabajaba entonces en el INDEC.

Qué dijo Martín Tetaz sobre el acceso prohibido a la prensa

El diputado continuó tironeando esta discusión por fuera del Congreso y en su cuenta de Twitter destacó que no hubo posibilidad de que la prensa acceda a la presentación de Lavagna.

"Grave: acaban de prohibirle el acceso a la prensa a la reunión en el Congreso donde le preguntamos a Marco Lavagna sobre las garantías de que no vuelva a ocurrir en el Censo 2022 la adulteración que hizo Fernando Espinoza en el #Censo2010 en La Matanza", tuteó Tetaz.

"Hablamos sobre las innovaciones y las medidas de seguridad para el éxito del operativo, además de responder las dudas e inquietudes de diputados y diputadas y de dialogar con toda la prensa", escribió el titular del INDEC en redes, tratando de disipar la polémica.

