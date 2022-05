Martín Tetaz, enojado con el oficialismo por la reforma del Monotributo: "Los hijos de p… no lo quieren tratar"

El diputado radical de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, quedó muy indignado porque no avanzó en el Congreso el proyecto que busca modificar el régimen de monotributo. “Se c... en el reglamento”, acusó. “Se pasan el reglamento por donde la espalda pierde su honroso nombre”, recalcó el economista.

El enojo fue luego de que discutiera con Carlos Heller en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Nosotros quisimos tratar la reforma del monotributo para mejorarle la vida a 3 millones de tipos que laburan y producen en Argentina. Bueno, el oficialismo no nos dejó tratarlo. A pesar de que lo hicimos por el reglamento. Hay un artículo del reglamento que es el 109 que dice cómo lo tenés que presentar”, explicó Tetaz.

“Se c... en el reglamento, se lo voy a decir en francés porque estoy caliente con este tema. Se pasan el reglamento por donde la espalda pierde su honroso nombre, digámoslo de esta manera. Los hijos... no lo quieren tratar”, enfatizó durante una entrevista con Jonatan Viale, en radio Rivadavia.

El diputado se indignó cuando, durante la reunión presidida por Heller, se enteró que la modificación del régimen de monotributo no sería incluida en el tratamiento del día. La razón del oficialismo para postergar su tratamiento fue porque la propuesta “no contaba con algo que habitualmente desde la oposición se reclama, la opinión de la Oficina de Presupuesto respecto del impacto fiscal que una medida de estas características tendría”.

En la reunión de la comisión Tetaz le cuestionó a Heller: “¿Cuál es el artículo del reglamento que le confiere a usted la facultad de no tratar un tema?” y reclamó que el artículo 109 del reglamento establece que “deben ser incluidos en el orden del día los temas que cuentan con el pedido de tres firmas de los miembros de la comisión”.

Sin embargo, según Heller, “el 109 lo que dice es que debe ser puesto en consideración, en ningún lado dice que debe ser puesto en la primera reunión”. Al no llegar a un acuerdo el radical se retiró del espacio y manifestó: “Yo me retiro si no van a respetar mi derecho como legislador. Usted no puede pasarse el reglamento por donde se lo está pasando. Hay un reglamento, lo tiene que respetar, no puede hacer con el reglamento lo que usted quiere”.



RB/fl