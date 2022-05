El diputado Martín Tetaz salió a aclarar las versiones que lo vinculaban con un accidente de tránsito en el que atropellaron a una delivery y apuntó contra "los miserables" que lo involucraron en el hecho, donde está implicado el ex candidato a diputado Franco Rinaldi.

Este jueves, en la intersección de avenida Las Heras y Billinghurst, un auto marca Kia embistió a una repartidora. Hasta allí arribó personal de la Policía de la Ciudad y también una ambulancia que verificó el grado de gravedad de las heridas, luego del impacto. La madre de la chica confirmó en Radio Mitre que sufrió fractura de pelvis y golpes en la cabeza.

Sin embargo, inmediatamente, empezó a correr la versión de que Martín Tetaz estaba al volante al momento de la colisión. De acuerdo a lo dicho por TN, la misma víctima del choque fue quien deslizó el nombre del economista.

Enterado del hecho, el congresista salió a aclarar su situación en televisión y en redes sociales, subrayando que quisieron perjudicarlo con malicia y detallando de qué se trató el hecho. Una de las versiones manifestaba que había chocado borracho, y ante la gravedad del hecho, había pautado poner a Rinaldi al volante.

"Fuimos a comer con Franco Rinaldi y cuando terminó la cena cada uno se fue a su casa. Cuando estoy en casa, me llama Franco y me dice "bajá por favor que atropellé una chica y no me puedo bajar para ver si está bien". Franco tiene una discapacidad", comenzó relatando.

"Me fijé que estuviera bien la chica y estuve con Franco hasta que llegó su abogado. Subieron a la chica a la ambulancia y estaba consciente", agregó. Luego se fue a su departamento, y esta mañana se enteró de que lo culpaban por haber sido él quien atropelló a la delivery.

El descargo de Martín Tetaz en Twitter

El diputado apuntó contra quienes lo culparon sin pruebas y si bien se mostró molesto, sostuvo que se reservaría sus acciones legales.

"Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano)", comenzó escribiendo, en un hilo de tres tuits.

Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano)

"Habíamos cenado juntos en Pizza Cero, así que después de dar aviso al 911 Franco me llama, me cuenta lo ocurrido y me pide que baje a asistir a la chica (Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios). Cuando llegue ya estaba la policía controlando la escena", agregó.

Al cerrar, volvió a subrayar la condición física de Rinaldi, que se traslada en silla de ruedas. "Algunos miserables quisieron instalar que manejaba yo, lo cual no tiene sentido porque vivo a 4 cuadras del Pizza Cero, pero además porque el auto de Franco tiene comandos especiales por su discapacidad y yo no sabría ni como hacerlo arrancar. Me reservo las acciones legales", cerró.

Ex candidato a diputado por la lista de Ricardo López Murphy en 2021, Rinaldi tuvo varios minutos de aire durante el año legislativo e incluso llegó a tomar notoriedad en las redes sociales por sus críticas contra el gobierno de Alberto Fernández.

A Rinaldi se le reconoce la creación de una palabra polémica, que fue reivindicada por dirigentes de la oposición para cuestionar la cuarentena que llevó adelante el gobierno por la pandemia del coronavirus: infectadura.

"Con infectadura me quedé corto", le respondió a Revista Noticias en una entrevista sobre su concepto. "No son ataques personales. ¿Tengo que hacer autocrítica? Seguro, sobre muchas cosas, pero sobre mi declaración sobre la política y los políticos no. Acá no estoy haciendo ataques personales, es un análisis que vos podes compartir o no en relación a que es lo que pasa en Argentina. Ni siquiera estoy hablando las calidades personales o morales, estoy diciendo que alguien que guarda la Constitución en un cajón, es acá y en la China un dictador", agregó.

Como marcaba Tetaz en el relato del accidente de este jueves, Rinaldi padece una osteogénesis imperfecta, un trastorno genético que causa que los huesos se rompan con tan solo una caída, motivo por el cual utiliza un auto adaptado a esa discapacidad.

