Alberto Fernández: "Cristina reclama que escuchemos sus propuestas"

El presidente Alberto Fernández habló sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Reclama que escuchemos sus propuestas", sostuvo y aclaró que, si bien "siempre" tuvieron diferencias, no es su "enemiga" como sí lo son Mauricio Macri y "la derecha".

"Siempre hemos tenido diferencias con Cristina. Pero ella no es mi enemiga", destacó el Presidente en una entrevista publicada en el diario francés Le Monde, desde Francia, donde se reunió con Emmanuel Macron.

"Mi combate es contra Macri, contra la derecha, contra aquellos que desean regresar al tiempo de una deuda insostenible, y la bancarrota virtual de la economía", remarcó el mandatario argentino. "Cristina fue Presidenta durante ocho años. Estimo su inteligencia. Ella reclama que escuchemos sus propuestas. Solo que tiene una forma especial de expresarlas", señaló.

Por otro lado, se refirió al conflicto en Ucrania. "Hoy el contexto ha cambiado: ya no es más cuestión de hablar de comercio con Rusia sino de detener esta guerra", subrayó Fernández y agregó: "Hay que poner las cosas en contexto. Cuando me reuní con Putin, Rusia acababa de tender la mano a América Latina con las vacunas Sputnik. Moscú no había lanzado todavía la intervención en Ucrania". "Nosotros hablamos de relaciones puramente comerciales", aseguró.

"Como presidente de la Celac quiero alertar sobre los efectos de la guerra en Ucrania y de las sanciones a Rusia en las economías de América Latina, que ponen en peligro la seguridad alimentaria y energética", indicó.

"Algunos piensan que podríamos sacar beneficios del aumento de los precios de la soja, del trigo, del maíz. Pero en verdad tienen repercusiones negativas en todo el mundo, por el aumento del precio de los alimentos", lamentó y consideró "urgente negociar y detener este conflicto".

La inflación en Argentina

"La inflación es un mal endémico y hace 15 años que está en dos dígitos", afirmó el Presidente. "En la Argentina tiene causas estructurales. Además, durante la epidemia emitimos dinero como muchos otros países. Y por sobre todo esto ¡hay guerra!", subrayó.

"Esto también fue tema de mis conversaciones con los dirigentes europeos", añadió Alberto Fernández.

Encuentro entre Emmanuel Macron y Alberto Fernández

Para el presidente francés Emmanuel Macron el mandatario argentino es "un actor importante en el tormentoso escenario internacional actual" y destacó "la defensa de los derechos humanos y democráticos como objetivos compartidos entre la Argentina y Francia".

Además, Macron felicitó a Fernández por el acuerdo alcanzado con el FMI y dijo que "ahora es la ocasión para seguir construyendo el vínculo entre ambos países". Esto fue en el marco de una declaración conjunta en el patio de entrada del Palacio presidencial del Elíseo en París minutos antes de que los mandatarios compartan una reunión bilateral.

Por su parte, Alberto Fernández afirmó estar "convencido de que el mundo necesita más proteínas, no misiles". "Como presidente de la Celac traigo la preocupación del continente por la guerra en Ucrania. No podemos seguir poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y energética. Hay que buscar poner fin al ataque ruso. Después del daño de la pandemia necesitamos que la economía vuelva a crecer", remarcó.

"El éxito electoral de Macron trajo mucha tranquilidad al mundo", reconoció Fernández y concluyó: "Lo hablamos con Lula y celebramos su éxito electoral que trajo mucha tranquilidad al mundo".