Alberto Fernández: "No tengo que pelearme con Cristina Kirchner ni quiero hacerlo"

Sobre el cierre de la gira por Europa, el Presidente decidió finalmente bajar la tensión interna y asegurar que no tiene ninguna disputa con la Vicepresidenta con quien no se va a “subir al ring”. “No tengo que pelearme ni quiero hacerlo con Cristina”, dijo Alberto Fernández. En una entrevista con PERFIL y distintos medios también habló de la inflación a horas de que se conozca el número de abril y explicó que “no estamos contentos” con el número que se conocerá en pocas horas.

El mandatario también hizo un balance de su visita al explicar que la “premura” de la gira que lo llevó a visitar a tres jefes de Estado tuvo que ver con la urgencia de que “la voz de latinoamèrica” sea escuchada al pedirle a sus pares europeos “hacer algo” para que la guerra desatada por Rusia en Ucrania, quien es “víctima de una agresión” que tiene que “terminar cuanto antes”.

“Un periodista español me hizo un reportaje para un medio muy importante de allá. Y todo el tiempo me trajo al escenario las diferencias que podemos tener con Cristina. Y sobre el final, la verdad es que yo le dije que todo el tiempo trató de subirme a un ring para pelearme con ella. Y yo no tengo que pelearme ni quiero hacerlo con Cristina. Tengo que pelearme con Macri, con la derecha, con los causantes de la decadencia argentina. Los que generaron la deuda que hoy todavía estamos discutiendo. Los que trajeron el 20% de caída del salario real que tenemos que recuperar para que la distribución del ingreso sea mejor. Allí está puesta mi cabeza. En mejorar la situación de los argentinos”, dijo el Presidente en un tono menos confrontativo que el que venía utilizando y buscando dejar atrás la interna desatada con la vicepresidenta.

Alberto Fernández intenta dejar la interna oficial en Madrid y concentrarse en la gira

Este jueves, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández dijo que el Presidente irá por la reelección y planteó una posible competencia interna entre quienes en 2019 fueron compañeros de fórmula. Sobre esto, el jefe de Estado expresó: “Yo no estoy discutiendo con Cristina ni en ninguna interna. No estoy pensando en la reelección. No tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias. En 2023 tenemos que hacer lo necesario para ganar y garantizar que la derecha ni el macrismo vuelvan a sumirnos en el mundo espantoso que lo hicieron”.

Alberto Fernández conocerá en pocas horas el índice de inflación de abril a diez mil kilómetros de la Argentina. Sabe que no son buenas noticias por lo que se adelantó al número. “El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que hay hoy en Argentina. Debemos seguir trabajando en eso. Nuestro programa económico tiene tres pilares: la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso”, manifestó.

Al hablar del aumento de precios, el jefe de Estado volvió a defender los datos económicos de su gobierno que generaron una fuerte discusión con Cristina Kichner. “Estamos creciendo mucho en economía, generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso. Y en eso tiene mucho que ver la inflación. Aún cuando nosotros alentamos las paritarias, haciendo que los salarios estén por encima de la misma, tenemos que trabajar seriamente sobre las causas del aumento de los precios. Pero hay un porcentaje de esa ecuación que hoy vivimos que es derivada del aumento de los alimentos como consecuencia de la guerra. Y de muchos otros insumos, como los fertilizantes. Esa otra causa, la externa, no la manejamos nosotros. Y la inflación es muy dañina, porque afecta más a los menos pudientes. La inflación es el impuesto que se cobra a los que viven de un sueldo. Y por lo tanto debemos rápidamente parar este problema. Como es parte de mi preocupación, por eso quise plantear este tema también a los actores del conflicto, para que entiendan la dimensión de este problema”.

La llegada de Alberto Fernández a París.

Fernández también se refirió al aumento de tarifas que genera otra interna en su propio gobierno: “Los aumentos de tarifas suponen la aplicación de una segmentación, de modo tal que el 10% más pudiente que se ve beneficiado con los subsidios, dejen de recibirlo. Esa es una medida definitivamente muy progresiva en términos económicos, porque hace que el que tiene, pague. Los sectores más débiles seguirán subsidiados. Y los aumentos se vinculan directamente al aumento de los salarios. Nunca irán por encima del incremento de los sueldos. Esto no lo hacemos porque sea una imposición del FMI, aunque está escrito en el programa económico. Lo estamos haciendo porque creemos necesario hacerlo. Es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos en materia energética. Cuando además vemos cómo se ha desatado el conflicto energético a partir de la guerra y cómo todos los precios se han disparado. Estamos muy convencidos de que vamos en el camino correcto”.

El Presidente está convencido de que la guerra hará que las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional se vuelvan a negociar y sobre esto aseguró que: “La realidad es que el FMI ya ha dicho que hay que revisar los acuerdos porque la economía se ha alterado significativamente. Así que si es una idea del Fondo, seguramente también será aplicable a nosotros. Tenemos que ver exactamente cuáles son los efectos de la guerra en Argentina. El primer indicio muy negativo es el de la inflación. Cuando me dicen que Argentina puede beneficiarse con el aumento de los commodities, no me gusta que podamos ganar con una guerra declarada. Y es muy difícil desacoplar los precios internacionales de los internos, y allí el problema se complica mucho más. Hay diálogo permanente con el Fondo pero lo lleva adelante el ministerio de Economía, no soy yo quien lo lleva adelante”.

Guzmán, Milei, Cristina, 2023: diez frases explosivas de Alberto Fernández desde España

En su tercer día de gira y antes de almorzar con Emmanuel Macron, Alberto Fernández hizo un balance de su visita a Europa. “Quiero explicar un poco el sentido de esta gira, porque me parece que muchos no lo entendieron. Yo presido la CELAC, una organización que reúne a los países de toda América Latina y el Caribe. Hemos visto con mucha preocupación cómo han evolucionado los problemas en la economía y el mundo global a partir de la guerra”.

En un tono duro que hasta ahora no habìa mostrado, dijo que “el conflicto bélico genera consecuencias ya no entre los países en contienda si no globales que para nosotros son muy importantes. Estamos muy preocupados y tenemos que hacer algo para que este conflicto termine cuanto antes. Hacer algo para propiciar el fin de las acciones bélicas rusas y que las partes se sienten y encuentren un entendimiento”.

Alberto Fernández en la conferencia conjunta que dio con el canciller alemán, Olaf Scholz.

También habló de las consecuencias de la guerra en el resto de los países. “Nosotros venimos del continente más desigual del mundo, que después de la pandemia esa desigualdad aumentó todavía más. Se complicó la situación económica todavía más y la región quedó seriamente en riesgo. Tenemos que actuar para que no se siga profundizando. El riesgo de que la seguridad alimentaria y energética se quiebre es absolutamente real. La Argentina es productora de alimentos y tiene un excedente de gas y puede encontrar una oportunidad en esta situación, pero no me gusta aprovecharme de las guerras. La pandemia se llevó 6 millones de vidas y yo quiero llamar a la reflexión al resto de las naciones. Tenemos derecho a recuperarnos y salir adelante”.

Esto fue planteado al Presidente español, Pedro Sanchez y al Rey Felipe VI, y tambièn al canciller alemán, Olaf Scholz. “El rey Felipe me expresó la dimensión que puede tener el problema y yo quisiera que no se llegue a eso. Naciones Unidas en el Consejo de seguridad encomendó que se inicie acciones para acercar a las partes y encontrar una solución al conflicto. Y nosotros queremos apoyar firmemente ese planteo. No creemos que este sea un planteo entre Rusia y la OTAN o Ucrania, la dimensión del conflicto adquiere características globales. Y las consecuencias de las acciones que se han tomado repercuten directamente en nuestra vida cotidiana”, dijo el jefe de Estado Argentino.

Alberto Fernandez en España con Pedro Sánchez.

Por eso admitió que la gira “se organizó con premura y casi sin agenda confirmada, motivados por la preocupación por la guerra y la necesidad de que la voz de América Latina sea oída. El deseo de querer colaborar para encontrar la solución a este conflicto, que excede mucho los límites de los países en pugna. Siendo presidente de la CELAC no me quedo tranquilo. América Central y el Caribe se han visto muy dañadas por el cambio climático. Quiero que el mundo entienda que no hay más espacios para guerras. Es un imperativo moral llamar a la reflexión y pedir terminar con la muerte. El mundo no soporta más eso”.

Como cierre del balance, Fernández sostuvo: “Me voy con la tranquilidad de haber puesto la voz de América Latina en este conflicto. Fuimos categóricos. No tenemos dudas de que Ucrania es víctima de una agresión y tenemos que frenarla cuando antes. Hay un mundo de la periferia, que no es el de los países más poderosos que está sufriendo mucho los efectos de esta guerra. Y yo me veo en la obligación moral y ética de llevar este mensaje a los que son actores”.