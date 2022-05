Piden rechazar la donación de $3 millones de Fernández y Yáñez para cerrar la causa: "Es plata del sueldo que pagamos todos"

"Con el acuerdo que lograron la sociedad tiene que pagar dos veces". Con ese argumento, un abogado se presentó ante la Justicia federal para pedir el rechazo de la reparación económica de tres millones de pesos que ofrecieron el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez para ser sobreseídos de la causa por la Cena en Olivos.

Se trata de Alejandro Sarubbí Benítez, un abogado que se define como "republicano y punitivista", y uno de los que en 2021 denunció ante la Justicia la cena de cumpleaños de Yáñez tras la filtración de las primeras fotos. Ahora le pidió al fiscal federal de San Isidro que lo acepte como querellante.

"Hice una argumentación para ser admitido como querellante en tanto víctima, porque en este tipo de delitos abstractos (NdR: violación de las medidas sanitarias del art. 205 del Código Penal) la víctima es el cuerpo social. En consecuencia, el objetivo es oponerme a la reparación económica", le dijo a PERFIL.

Fiesta en Olivos: la suma millonaria que propusieron Alberto Fernández y Fabiola Yáñez para ser sobreseídos

En rigor, a comienzos de semana el presidente le propuso al fiscal a cargo del expediente donar 1,6 millones de pesos a modo de reparación económica. Lo mismo ocurrió con la primera dama, Fabiola Yáñez, que ofreció 1,4 millones. El objetivo, reparar el daño de manera integral y ser sobreseídos.

"Me opongo a la reparación económica porque el dinero que están ofreciendo proviene del sueldo y es dinero que pagamos entre todos, entonces la sociedad tiene que pagar dos veces", sostuvo.

Alejandro Sarubbí Benítez, el abogado que pidió rechazar la propuesta de reparación de Fernández y Yáñez.

Por el contrario, el letrado pretende "que la causa avance y sean condenados a la pena en suspenso prevista para estos delitos, que son bajas y excarcelables". El planteo solo abarca al presidente y la primera dama, no así al resto de las nueve personas imputadas.

Qué dice la presentación

Ante el fiscal, el letrado sostuvo que pretende ser querellante al considerar que "no soy sólo yo el afectado, sino los más de 45 millones de argentinos".

Asimismo, en la presentación judicial sostuvo en relación al mandatario que "quien debía pregonar con el ejemplo en pos de la salud pública y la seguridad nacional se burló de todos los argentinos y en particular de los más de 120 mil muertos por Covid".

En otro de los apartados se dedicó a relatar su situación personal y a explicar que producto de las medidas sanitarias que estaban vigentes en 2020, cuando se produjo el hecho, no pudo trabajar ni llevar a cabo otras obligaciones. "Debido a las prohibiciones no he sido capaz de reunirme con mi familia, ni con mis amistades, ni con mis clientes, y tampoco con la persona con la cual estoy manteniendo una relación afectiva", señaló.

Me presenté en el expediente del Olivos Gate, originado a raíz de mi denuncia, y solicité constituirme como parte querellante, oponiéndome a la "reparación económica" de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Ese dinero proviene del bolsillo de los argentinos y deben ser condenados. https://t.co/ec9E8ykWk5 pic.twitter.com/LLh3380Rjj — Alejandro Sarubbi Benítez (@sarubbibenitez) May 11, 2022

Como se mencionó anteriormente, el escrito fue presentado ante el fiscal federal de San Isidro, que viene de trabajar con los abogados del presidente y la primera dama en el acuerdo de reparación económica que, a priori, aceptaría en los próximos días. Es por eso que Sarubbí Benítez le dijo a este medio que "no creo que el fiscal acepte pero el que decide en última instancia es el juez (Lino) Mirabelli, mis fichas están puestas ahí".

No es la primera denuncia que Sarubbí Benítez presenta contra dirigentes del oficialismo. Al propio Alberto Fernández lo había denunciado "por encubrir un comportamiento delictivo y tiránico del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán" en relación a las medidas restrictivas por el covid.

En su sitio web también promociona un amparo que presentó contra uno de los DNU que extendió la cuarentena en 2020 y que le ofreció su representación legal "sin cobrar por los servicios" al actor Juan Acosta, cuando fue denunciado por promover una marcha "contra la infectadura".

La palabra del defensor de Alberto y Fabiola

Tal como mencionó PERFIL, la propuesta de reparación integral para sobreseer al presidente y a su pareja la llevó el abogado Juan Pablo Fioribello quien desestimó el planteo para rechazar la propuesta económica.

Fioribello, abogado de Fabiola Yáñez y asesor de la familia presidencial, rechazó el planteo contra la reparación económica.

"La verdad que carece de todo sentido y no tiene ningún tipo de fundamento jurídico. A mi criterio no existe una afectación directa sobre la causa, por lo que no creo que la Justicia haga lugar al planteo", manifestó a este medio.

En esa línea, dijo que "no está aceptado como querellante ni creo que lo esté", y se enmarcó a Sarubbí Benítez dentro de un grupo de "personas que suelen ser denunciantes seriales y muchas veces responden a intereses partidarios y políticos ocultos".

MI