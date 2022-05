Juan Pablo Fioribello, letrado defensor del Presidente y la Primera Dama en el caso que los acusa de haber violado la cuarentena durante el confinamiento estricto, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y dijo que para él “es un orgullo” y un “honor” haber sido convocado por el Alberto Fernández y aclaró que la donación será dispuesta para el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el estado de la causa y el pronóstico de cómo evolucionará?

- Está evolucionando correctamente. Ha generado ruido, obviamente, socialmente y jurídicamente por la pandemia. Pero más allá del revuelo mediático y social, ellos se han puesto a disposición absoluta. La justicia entendió que aquí no había delito y así se manifestó en causas similares. Se recurrió a la reparación integral. El propio código prevé varias formas de cómo terminar ese tipo de causas a través de un monto de dinero. La mayoría de las causas que tramita el fuero general de San Isidro se solucionan de la misma manera, ya sea la familia del presidente de la nación, sea un empleado de un negocio o alguien que no tiene trabajo y ha incurrido en la misma falta.

No es una multa, es una donación. Esto representó un problema importante y frente a eso es muy difícil conmensurar el monto, porque no es que se compró el silencio ni la impunidad, sino al contrario, es la forma prevista por la ley. Ha habido charlas con abogados para poder terminar la causa con algo más productivo que pueda ser una donación, que hacen los imputados, que se vuelcan al sistema público sanitario de la provincia de Buenos Aires para que pueda ser usado por los beneficiarios.

Hay decenas de causas similares y todas están en un proceso de resolución similar a este y ¿el monto será en función del patrimonio de la persona?

- Sí. Le pongo el ejemplo del caso del surfer. Ese chico tramitó en la fiscalía del mismo Juzgado Federal y terminó haciendo, para solucionar la causa, una donación al estado de alrededor de $80.000 y con eso terminó su causa. Es simplista pensar que con plata se soluciona todo. Esta es una de las formas que admite la ley. No es que se hizo un arreglo especial. La ley prevé una reparación integral y eso da fin al proceso. Pero para mucha gente esto va a ser difícil de digerir. Es imposible dejar conforme a todo el mundo ofrezca lo que se ofrezca.. Las donaciones se negocian y tienen que ver con la capacidad patrimonial del imputado.

Usted mencionaba otros casos de personas que participaron del mismo festejo. ¿Usted defiende a otro de los imputados? Y en ese caso, ¿se ha resuelto de la misma manera?

- Yo empecé defendiendo a 7 personas más. Después desistí de algunas por diferencias técnicas. Defiendo ahora a Emanuel López, Fernando Consagra, Santiago Basavilbaso, que son otros de los tres integrantes presentes ese día. Y la solución es de la misma forma. El imputado hace un ofrecimiento, el fiscal lo acepta, lo pasa al juez federal y éste homologa el acuerdo si no encuentra ningún defecto técnico. Esa plata luego se deposita y saldría el sobreseimiento definitivo para todos. Esto lo prevé el propio código pero las mezquindades políticas tiran bombas de humo.



¿En qué otras causas representa a la primera dama?

- Por el ataque a su integridad como mujer que hizo el portal Agencia Nova. Una cosa es hacer periodismo y otra cosa es escudarse en el periodismo para atacar y cometer delitos en función de ellos. Celebro la libertad de expresión pero en este caso el portal ha atacado de forma injuriante, a su hijo, a quien también represento en otra causa, y al propio Presidente de la Nación. Lo hemos llevado ante la justicia y obtuvimos una rápida condena de 25 días de prisión en suspenso. Tuvo que pedir disculpas públicas a la mujer del presidente de la nación en su propio portal. Se había metido también con el hijo del presidente diciendo barbaridades sobre su integridad sexual. Hace poco logré otra condena más en la que el youtuber, El Presto fue condenado por violencia de género y con días de prisión en forma efectiva. Con respecto al hijo también llevó causas por amenazas de muerte en la que logramos la detención de dos personas.

En algún momento se dijo que usted podría llegar a ser el padrino del niño, lo que luego no se confirmó. ¿Cómo es su relación con ella, con el presidente, cómo se originó?

- Lo del padrino no es así. Tengo una excelente relación. Para mí es un honor haber sido convocado. No hago política, me dedico al derecho penal desde hace 18 años. No soy un abogado militante, para mi es un honor haber sido convocado por el Presidente para defender a su familia. Y digo un honor porque el presidente es un abogado reconocido de la UBA, y es docente y es el presidente. No deja de ser un orgullo. Tengo una excelente relación. Los conocí de forma simultánea a ambos. Ella es una persona muy ubicada y generosa, jamás me ha cuestionado en temas técnicos, siendo que podrían hacerlo.