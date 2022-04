Alberto Fernández y Fabiola Yañez ya están con Francisco en la quinta de Olivos

Los miembros del gabinete de gobierno ya acordaron qué regalo le harán al hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez; también que recién se lo entregarán en unos seis meses aproximadamente porque, a menos de una semana de su nacimiento, será algo que por ahora no usará. Esto es, una “placita” como suele llamarse a todos esos accesorios didácticos que sirven para estimular con colores, sonidos y texturas a los bebés. Además, tanto en el despacho de Casa Rosada como en la residencia de Olivos, así como en la clínica porteña donde nació Francisco, se acumularon tantos regalos que incluso se está pensando en derivar algunos como donaciones a espacios que, por ejemplo, están bajo la órbita de la Fundación Banco Nación Argentina, cuya titularidad recae siempre sobre todas las primeras damas. Fuera de esto, estos días en Olivos harán visitas algunos integrantes de la mesa chica presidencial y el resto, familiares, como sucedió desde que Fabiola Yañez ingresó a la clínica para el parto y hasta su salida.

Bienvenidas. “Hoy, 11 de abril, a las 01.21 horas nació nuestro hijo, a quien tanto esperamos y amamos desde el primer día. Nos sentimos felices y afortunados de recibirlo rodeados de afecto en nuestra Argentina. Agradecemos todos los buenos deseos que nos transmitieron en estos meses, nos acompañaron mucho. La realidad supera cualquiera de ellos, vivimos un sueño que anhelamos hace tiempo y hoy abrazamos con amor”, escribió en su red social Yañez. Más sobrio fue Fernández: “¡¡¡Nació Francisco!!! Con tu madre @fabiolaoficialok estamos inmensamente felices. ¡¡¡Bienvenido a la vida!!!”. Signo de los tiempos, las felicitaciones se dieron también por esas respectivas redes sociales que, si bien tienen carácter público, son menos invasivas que los mensajes de WhastApp o los llamados telefónicos. En el caso de Tani Fernández Luchetti –el hijo del Presidente–, la bienvenida privada fue naturalmente en la clínica misma y sin fotos prensables. La pública, por decirlo de algún modo, a su recién nacido hermano también fue por redes. “Lo que sí me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con él como lo fueron conmigo sin motivo, pero que va a estar todo OK porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber qué es el odio”, escribió. Como no podría ser de otra manera, el espectro troll tuitero –integrado por cuentas de todo tipo, es decir, algunas verdaderas y muchas de origen dudoso– se sintió tocado e hizo lo mejor –o lo único que sabe hacer–: destilar odio.

En Olivos. Francisco nació el 11 de abril, a la 1.21 de la madrugada, por cesárea, y pesó 3,510 kilos. Ese mismo lunes, el Presidente habló con Radio Diez, y dijo: “El nacimiento de un hijo es un momento único. Yo decía que el momento más feliz era cuando Tani (Estanislao) había nacido. Hoy fue un segundo momento igual a ese. (…) Sabíamos que Fabiola estaba en fecha; los médicos habían previsto como fecha tope el 20 de abril, y el domingo a la noche ella me dijo que sentía como que se le endurecía la panza y llamamos al médico. (…) Todo fue muy rápido”. El jueves le dieron el alta médica a Fabiola Yañez y, aunque en un principio la salida sería sin prensa, se resolvió lo contrario dado el buen estado de los tres: madre, padre e hijo. Hubo posado para fotos y una conferencia de prensa básica. “Estoy feliz, contento, y es un oasis en un tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir; es una alegría que Dios nos ha dado”, dijo el Presidente. “Es un momento de mucha felicidad para nosotros. En estos tres días –que estuvo internado junto a su pareja e hijo– goberné desde el sanatorio. Hice venir a mis colaboradores aquí porque quería acompañar a Fabiola, en esto que tenemos que acostumbrarnos los hombres en compartir las tareas de cuidado de nuestros hijos con las mujeres. (…) Además, debemos acompañarlas en este momento; las mujeres son las que pasan ese momento”. Por su parte, Fabiola dijo: “Es una alegría enorme porque todo salió muy rápido y perfecto. (…) Mejor imposible en las condiciones que nació Francisco, que fueron fantásticas.

Está sanísimo y estamos muy felices”. Y ambos agradecieron a todo el cuerpo médico y equipo. En la previa a la conferencia de prensa, la Unidad Médica Presidencial entregó un comunicado formal firmado por el director de dicha unidad, Federico Saavedra, para dar cuenta del “perfecto estado de salud” del bebé y de su madre.