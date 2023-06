Luis Juez le contestó a la candidata de Milei que calificó de "deplorable" que haya votado su hija con discapacidad

Luis Juez respondió a las críticas que recibió por parte de una candidata de La Libertad Avanza, por haber ido a votar junto a su hija con discapacidad. “Me parece deplorable”, había dicho la abogada libertaria, que destacó que el candidato cambiemita había “mostrado” a Milagros, quien tiene una enfermedad degenerativa. Juez explicó que acompañó a su hija, que votó por primera vez y afirmó estar “orgulloso de ella”.

El mensaje original de Verónica Sikora, la candidata de Javier Milei, se volvió viral en redes sociales por haber afirmado: “Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé ―me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente― no va a votar con el hijo mostrando ahí. No sé, es como muy bajo, muy bajo. Yo personalmente lo dejaría con su madre. Estoy cansada de lo que estoy viendo. Estoy harta. Me parece deplorable la política que tenemos. Es asquerosa”.

“El domingo Mili cumplió un sueño. Es la primera vez, con 22 años, que figuraba en el padrón. Fue su primer voto, por eso fuimos todos, terriblemente orgullosos de acompañarla a la escuela para poder votar. Vos que vas a ser candidata sabés, o tenés que saber que es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagros tenía que estar en la escuela votando, no escondida acá en la casa como vos nos proponés”, dijo el senador en un descargo publicado en sus redes sociales.

En el video, también le comenta a la candidata a intendenta por la ciudad de Córdoba: “No tenemos nada que esconder, al contrario, lo exhibimos con altísimo orgullo porque son nuestros hijos. Te deseamos la mejor de la suerte y ojalá Dios te de la tranquilidad que necesitás para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera porque la verdad, no sé si lo quisiste o no, pero nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella la agraviaste”. En su mensaje, Luis Juez se mostró acompañado por su pareja y su hija.

Como consecuencia del descargo del senador de Juntos por el Cambio, Verónica Sikora pidió disculpas en un nuevo video: “Viendo el dolor que causé, quiero pedir mis más sinceras disculpas al Doctor Juez, a su familia y a su hija. Nunca quise discriminar a nadie y jamás lo haría”.

“Lo que hice fue dar una opinión. No estoy de acuerdo con exponer algunas cuestiones de la vida personal en la política. A eso me estaba refiriendo”, continúa la candidata a la intendencia. Sin embargo, simultáneamente sugirió que hubo un uso político del recorte de su video “que duraba un montón” y dijo “que no es la primera vez que pasa”.

Otro candidato de Milei discriminó a una persona con discapacidad

Lucas Luna, precandidato a diputado del Parlasur por el espacio La Libertad Avanza, del diputado Javier Milei, bajó su postulación este martes, después de las críticas que recibió por asegurar, durante un encuentro virtual de Twitter, que "nadie" votaría al politólogo Franco Rinaldi por ser "discapacitado".

"Nadie, nadie votaría jamás, y lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado", exclamó Luna a través de Space, en la mencionada red social, contra Rinaldi, que competirá en las PASO encabezando la lista de legisladores porteños de Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno.

En el encuentro participaban alrededor de 2.000 usuarios y Luna era uno de los pocos habilitados para tomar la palabra en la charla, donde se buscaba analizar la realidad política y económica del país. El repudio no se hizo esperar. Rápidamente los demás invitados le respondieron: "Entraste falopeado”, “la inteligencia de Franco Rinaldi es inigualable”, “eso es roja directa”, le señalaron al ahora exprecandidato a parlamentario del Parlasur.

Un candidato de Milei debió renunciar por discriminar a Franco Rinaldi: "Nadie quiere votar a un discapacitado"

“La gente quiere votar a alguien como uno. Es la realidad. Es así esto”, intentó justificarse Luna, al mismo tiempo que sostuvo que su comentario había sido "con respeto" y sin "chicanas" para Rinaldi, que padece ostogénesis imperfecta, una condición genética también conocida como "huesos de cristal".

Por su parte, Franco Rinaldi contestó por medio de la misma plataforma. “Rechazo profundamente las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al Parlasur por el partido de Milei", comenzó diciendo el politólogo. "El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas", afirmó.

"Las cualidades o requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad", añadió.

Franco Rinaldi tiene ostogénesis imperfecta

"Contrariamente a las formulaciones de Sagaz, muchísima gente no vota gente como uno, más bien lo contrario, muchas veces el votante busca en su candidato alguien que tenga atributos o cualidades que quizás el votante no tiene", insistió el influencer liberal. En síntesis, remarcó que eso "va por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad".

Por último, recordó que el expresidente de Estados Unidos Franklin D. Roosvelt padecía poliomielitis y fue electo en cuatro ocasiones, y cerró: "Con perdón de la pedantería, creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada. Dicho esto, estoy en contra de toda cancelación o censura a la libertad de expresión".

