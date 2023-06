Wado de Pedro: una historia de militancia, recuperación de identidad y trabajo estatal

El elegido por Cristina Kirchner para ser su precandidato presidencial finalmente es Eduardo "Wado" de Pedro. El actual ministro del Interior competirá en la interna contra Daniel Scioli apoyado por Alberto Fernández. El nombre del hijo de militantes montoneros desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico militar comenzó a sonar como posible postulante a la Casa Rosada en las últimas semanas y fue tomando fuerza dejando en el camino a varios aspirantes.

Quién es Wado de Pedro

Nació el 11 de noviembre de 1976, hijo de Enrique de Pedro y Lucila Révora, militantes montoneros desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico militar. Su padre, un estudiante de Derecho, fue secuestrado cuando él tenía apenas cinco meses. A sus dos años, integrantes de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 irrumpieron en la casa familiar de Floresta, en Belén 335.

Lucila Révora era psicoanalista y estaba embarazada de ocho meses. Aún no se sabe si fue asesinada y su cuerpo luego secuestrado, o si fue al revés. “Se produce un tiroteo en la casa donde vivíamos y me salvé porque ella me coloca en la bañera y se pone con su cuerpo encima, me refugia", relató De Pedro.

Sin embargo, en un juicio Omar Torres, un exgendarme que realizó guardias en el centro clandestino de detención El Olimpo, afirmó: "La quemaron en un tacho de 200 litros, uno de combustible. Le pusieron cubiertas, gasoil y la quemaron. Estaba embarazada en estado avanzado y mientras la quemaban le tiraban tiros para agujerear el tambor con una pistola tipo ametralladora con silenciador".

Lucila Révora estaba embarazada de ocho meses cuando fue secuestrada y llevada al Olimpo

En ese contexto, Eduardo de Pedro fue secuestrado y entregado a una familia de militares, con quienes vivió durante meses. Gracias a una gestión mediante conocidos, la familia materna logró recuperar al niño en enero de 1979, quien creció en la ciudad de Mercedes, criado por sus tíos.

Respecto al apodo de Wado, recordó que surgió durante la infancia, en la escuela primaria, cuando ya había presentado disfluencia, ante la dificultad de pronunciar su propio nombre o el diminutivo “Eduardito”. Sin embargo, los más cercanos siempre lo llamaron por su nombre real.

El inicio de la militancia de Wado de Pedro

"Cuando me vine a Buenos Aires a estudiar pude ver el surgimiento de HIJOS en el ‘95. No lo tenía dimensionado como una actividad política, sino dentro de las necesidades personales, la intención de compartir con otras personas, con otros pibes y otras pibas que habían perdido a sus padres", contó Wado de Pedro en el documental Memoria en Primera Persona realizado por estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

En 1996, a sus 20 años, Wado de Pedro estaba atravesando un proceso de reconstrucción de su identidad. Por eso, decidió volver a aquella casa del barrio de Floresta. "Ese año fui a la casa donde vivíamos, le toqué el timbre a la vecina y me dejó pasar a la casita del fondo. Está el baño con los tiros todavía, en la puerta. Fue muy duro ver eso", manifestó.

Wado de Pedro participó de las manifestaciones del 2001, en defensa de las Madres de Plaza de Mayo

Aquellos años fueron el punto de partida de una lucha tan personal como colectiva, que lo llevó del dolor a la calidez de sus compañeros y compañeras de la agrupación HIJOS y después a los brazos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El 20 de diciembre de 2001, durante la represión en Plaza de Mayo, Wado de Pedro fue a defender a las Madres de Plaza de Mayo ante el avance de la Policía Federal, en medio de las protestas del último día de gobierno de Fernando de la Rúa. Los policías lo metieron dentro de un patrullero, donde ya esposado fue torturado: golpeado con culatas de pistolas y picaneado.

Wado, ya esposado, fue torturado: golpeado con culatas de pistolas y picaneado

Instantes después, el vehículo chocó contra un taxi. En el momento que varias personas se acercaron, Wado de Pedro logró pedir ayuda. Uno de los médicos que lo atendió, el doctor Pablo Barbeito, llamó a los compañeros del actual ministro de la Unión de Empleados Judiciales de Nación (UEJN), quienes, junto a algunos integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lograron rescatarlo.

Wado fue rescatado luego de que el patrullero donde era torturado chocara contra un taxi

Actualmente, Wado tiene un activo rol en campañas ligadas a la igualdad de derechos y la búsqueda de una sociedad basada en la aceptación. A partir de su historia personal y las dificultades que atravesó por su disfluencia, entendió que "su caso personal puede ayudar a muchas personas". Por ello, a fines de 2021 participó de manera virtual de una charla con más de 100 niños con disfluencia, en el marco de un Congreso de Tartamudez celebrado en Salta, que tuvo por objetivo concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre ese problema. Allí dijo: “Me empecé a superar cuando comencé a aceptarme”.

Recordó que fue Néstor Kirchner quien lo impulsó a hablar más en público: “Me decía que me deje de hinchar con la tartamudez, que empiece a desdramatizarlo”. Estas acciones lo llevaron también a lanzar en noviembre de 2022 la campaña “Argentina contra el Bullying”.

Desde la infancia, Wado tiene disfluencia y Néstor Kirchner fue quien lo impulsó a hablar en público

Paralelamente, Wado muestra un marcado interés por el campo, consecuencia también de su historia personal, al ser tercera generación de productores agropecuarios en Mercedes. Desde antes de ser ministro, suele participar de encuentros y ferias ligadas al sector, donde deja manifiesta su afición a las máquinas agropecuarias.

Wado de Pedro en la política

La carrera política de Wado de Pedro comenzó en el 2004 cuando fue designado jefe de Gabinete de la subsecretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, durante el gobierno de Aníbal Ibarra. Dos años más tarde, en el 2006 fundaba junto a Néstor y Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Mariano Recalde y José Ottavis la agrupación política La Cámpora.

Wado de Pedro en el 2012, como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

En 2009 fue nombrado integrante del directorio y luego vicepresidente de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, reestatizadas en el 2008. En el 2011 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y, en el 2014, entró como miembro del Consejo de la Magistratura.

En el 2015, durante el último año de la gestión de Cristina Kirchner, Wado de Pedro ingresó como secretario general de la presidencia. Ese mismo año, encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y fue electo.​ En diciembre del 2016 fue designado apoderado del Partido Justicialista de la provincia​ y miembro de la Comisión de Acción Política.

El precandidato a presidente junto al dirigente camionero Pablo Moyano

Wado llegó a ministro del Interior en 2019, fruto de la consolidación del Frente de Todos, una coalición que comenzó a gestarse en 2017 y donde tuvo un rol preponderante en su conformación.

Desde su llegada a la cartera de Interior se centró en acompañar a las provincias para fomentar una mayor producción y generar empleo, bajo la consigna de que "cualquier argentino o argentina se pueda desarrollar en el lugar que nació o eligió para vivir".

Postulación para Presidente de Argentina

En una entrevista televisiva brindada en mayo, Cristina Kirchner confirmó que no sería candidata a presidenta, a pesar del operativo clamor. Sin embargo, deslizó una clave que inició las especulaciones sobre una postulación del ministro de Interior: dijo que esperaba que "los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta".

Este jueves, a horas de que se confirmara que Juan Manzur acompañará a Wado de Pedro en la fórmula para las elecciones PASO, el ministro del Interior compartió su primer spot de campaña donde confirma su precandidatura por Unión por la Patria. "Quiero ser tu presidente, el presidente de todas las familias argentinas", afirmó.

Wado de Pedro se postulará junto al gobernador tucumano Juan Manzur como vice

"Amo profundamente a mi país. Es necesario volver a representar y defender al país federal. Recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Quiero ser tu presidente, el presidente de todas las familias argentinas", expresó en las redes sociales. La publicación estuvo acompañada por un video donde, con críticas al gobierno anterior, hizo foco en el progreso, la producción y la renovación.

En el inicio del video, Wado afirmó que "Argentina tiene desafíos económicos y sociales que requieren de mucha convicción, de mucho coraje y mucha firmeza en la decisión para enfrentarlos y resolverlos". Al respecto, remarcó que quiere "una Argentina de progreso" y de "crecimiento compartido", a la par que criticó a la gestión anterior: "Tenemos problemas urgentes, la deuda irresponsable que nos dejaron, el drama de la inflación y una pobreza inaceptable. Hay que abordar esas urgencias sin excusas".

Wado se lanzó hacia la presidencia e hizo énfasis en el progreso, la producción, el federalismo y la renovación

Entre los conceptos que repasó, el ministro afirmó que "es necesario volver a representar y defender al país federal". En esa línea, manifestó que "es necesario trabajar como lo hice estos años para desarrollar el potencial que tienen nuestras provincias, pensando sobre todo en el arraigo, en la cultura y en la fuerza del interior".

Y agregó: "Recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Que nadie nos diga que somos una sociedad fracasada. Tenemos que recuperar la ilusión y la confianza en nosotros mismos".

"Sé que no será un trabajo fácil, pero si de algo puedo dar fe en mi vida es que nunca tuve las cosas fáciles. Me voy a esforzar como nadie y como siempre lo he hecho. Quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas”, concluyó el ministro.

ML / ED