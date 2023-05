Un exgendarme contó en un juicio cómo mataron a la madre de "Wado" de Pedro

Aquel 11 de octubre de 1978 faltaba justo un mes para que Eduardo Enrique De Pedro cumpliera dos. "Wado" estaba en los brazos de su mamá, Lucila Révora, embarazada de ocho meses, cuando la "paz" se alteró por los golpes y gritos de policías, militares y otros integrantes de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 que irrumpieron con toda su fuerza en la casita del fondo de la calle Belén 335.

El objetivo del operativo era Lucila. Querían dar con ella, llevársela. Ella era psicoanalista e integrante de Montoneros.

El ambiente se tornó terrorífico. Toda la fuerza represiva de la Dictadura Cívico Militar y su aparato terrorista tomaron control de la escena.

Según pudo reconstruir la Justicia, adentro de la casa se habría producido un enfrentamiento armado que terminó con una persona muerta, pero no se pudo establecer qué pasó con Révora, si falleció en el lugar o tiempo después. Solo que su cuerpo fue trasladado de allí, a unas pocas cuadras, al Centro Clandestino de Detención El Olimpo.

Quiénes suenan como posibles compañeros de fórmula de “Wado” de Pedro

Cuando cuenta su historia, el actual ministro del Interior no deja de lado una escena tan dolorosa como tierna. "En 1978 asesinan y secuestran o secuestran y asesinan el cuerpo de mi madre embarazada de ocho meses. Se produce un tiroteo en la casa donde vivíamos y me salvé porque ella me coloca en la bañera y se pone con su cuerpo encima, me refugia", recuerda.

"La quemaron en un tacho"

Ese gesto, amoroso y desesperado, es el que salvó la vida del pequeño "Wado", que no paraba de llorar. Casi como si ese hijo de la generación diezmada supiera que el aparato represor del Estado le arrebataba a su madre para siempre, tal cual como había pasado con su papá Enrique Osvaldo cuando apenas tenía cinco meses de vida.

Aquel día, los militares que llevaron a cabo el operativo dejaron al niño en la casa de vecinos de la zona. A Lucila se la llevaron al Olimpo, donde testigos recuerdan que fue rematada dentro de un tambor.

"A ella la quemaron en un tacho de 200 litros, uno de combustible. Le pusieron cubiertas, gasoil y la quemaron. Estaba embarazada en estado avanzado y mientras la quemaban le tiraban tiros para agujerear el tambor con una pistola tipo ametralladora con silenciador", recordó en las últimas horas el testigo Omar Torres, un exgendarme que realizó guardias en el Olimpo, durante el juicio ABO V, que transmite La Retaguardia con Radio Presente.

Courel: "En la Plaza de Mayo nadie cantó por Massa, Kicillof ni Wado"

"Ese día yo estaba de guardia", respondió cuando el juez Jorge Gorini le preguntó cómo accedió a esa versión de los hechos.

Wado de Pedro, ministro del Interior y uno de los candidatos que se barajan para la sucesión oficialista.

Y al cabo de unos minutos identificó a "Wado". Dijo que "había un chico de cuatro o cinco años que gritaba, lo tenía debajo del brazo, era De Pedro. Lloraba desconsoladamente, gritaba, no había forma de pararlo. Era el hijo que se había salvado de casualidad en el enfrentamiento este".

"Wado" y la reconstrucción de su identidad

Después de ese día de terror, los militares volvieron al barrio en busca del pequeño Eduardo. Se lo sacaron a los vecinos que lo custodiaban y se lo llevaron. En las entrevistas donde reconstruye su historia, recuerda que "seguramente de ahí a mí me secuestran. Estuve apropiado por alguna familia de militares por algunos meses. Por gestiones familiares me devuelven".

Para él, "es un hecho más de los miles de hechos que pasaron en la dictadura donde se vivió mal".

Cuando "Wado" tenía 20, allá por 1996, estaba en pleno proceso de reconstrucción de su historia, de su identidad. Es por eso que decidió volver a aquella casa del barrio de Floresta, tocar la puerta y volver a ese lugar. "Ese año fui a la casa donde vivíamos, le toqué el timbre a la vecina y me dejó pasar a la casita del fondo. Está el baño con los tiros todavía, la puerta. Fue muy duro ver eso", manifestó.

Wado de Pedro lanzó su primer spot después del acto de Cristina Kirchner

Aquellos años fueron el punto de partida de una lucha tan personal como colectiva, que lo llevó del dolor a la calidez de sus compañeros y compañeras de la agrupación HIJOS y después a los brazos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

"Cuando me vine a Buenos Aires a estudiar pude ver el surgimiento de HIJOS en el 95'. No lo tenía dimensionado como una actividad política, sino dentro de las necesidades personales, la intención de compartir con otras personas, con otros pibes y otras pibas que habían perdido a sus padres", contó en el documental Memoria en Primera Persona realizado por estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Hace poco, De Pedro contó en una entrevista en Infobae algo que definió como "una experiencia muy linda".

"Estaba caminando por la calle Las Heras y me para una chica y me dice: 'Vos sos Wado, ¿no?', le digo que sí y ella dice: 'Soy hija de un militar', me dice el nombre, que justamente es uno de los militares que asesinaron a mi madre. Entonces, cuando me dice: 'Soy la hija de', me quedé en shock. Me dice 'Quedate tranquilo, te quiero pedir perdón, porque yo tengo a mi padre en la cárcel, lo puedo ir a visitar, pude pasar las fiestas con él y sé que vos no'", relató.

Convencido, el actual ministro del Interior y posible candidato a la sucesión en el Frente de Todos, terminó con una frase, convencido: "Por supuesto que creo en el perdón".

AS/fl