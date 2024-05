Ley Bases: Jaldo pidió acompañar al Presidente pero Manzur aún no respondió

Acompañar al Presidente. El texto de esta mañana que publicó el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cayó como una bomba dentro del bloque peronista que en el Senado se prepara para resistir el proyecto de la Ley de Bases que aprobó la Cámara de Diputados. El mensaje llegó pocas horas después de que Raúl Jalil (Catamarca) tomara la misma decisión, aunque en ese caso la senadora que debería ser aliada, Lucía Corpacci, se opuso.

En el caso tucumano, la situación es similar. Jaldo presionó así a dos senadores en particular. El primero, Juan Manzur, exgobernador y hasta el 10 de diciembre, jefe político de Jaldo, quien fuera su vice. Las cosas cambiaron. La segunda, Sandra Mendoza, senadora que hace equilibrio entre ambos y decidió mantenerse en silencio a la espera de reuniones que aclaren el panorama. Según pudo saber PERFIL, Jaldo y Manzur aún no se reunieron para hablar sobre la ley que envió Milei al Congreso, pero el actual mandatario espera un gesto de su aliado. "Hasta que no se junten mano a mano, no vamos a saber qué quiere hacer Juan (Manzur)", sentenció un armador tucumano que conoce hace años el vínculo entre ambos.

Senado de la Nación

El voto de la senadora es más delicado. Sin tanto margen para maniobrar, su estructura política depende en parte del buen vínculo con Jaldo. ¿Los motivos? Su cuñado José Orellana es intendente de Famaillá, en tanto que su esposo es diputado provincial por el oficialismo. "A ella la pueden asfixiar desde el Ejecutivo tucumano. Serán días complicados para tomar decisiones", contaron desde el despacho de un senador aliado.

Por lo pronto Jaldo estuvo haciendo los deberes y se lo vio por la Ciudad de Buenos Aires con reuniones políticas para destrabar cuestiones de su provincia. Allí habría hablado con funcionarios nacionales que le hicieron saber que esperaban el acompañamiento de la provincia en el Senado. Esta tarde habrá una reunión de los 33 senadores de Unión por la Patria para ir acordando algunas cuestiones clave. Luego volverán a verse el lunes, ya con todos en la Capital Federal para comenzar el tratamiento en comisiones el martes.

Presión. El gobernador de Catamarca manifestó que le pedirá a los representantes de su provincia que voten a favor en el Senado. Sin embargo, la senadora y exgobernadora Corpacci se diferenció: "Seguramente no la acompañe", anticipó este jueves 2 de mayo

Durante una entrevista en Radio 10, Corpacci enfatizó que entiende que el mandatario "tiene la necesidad de buscar algún tipo de encuentro con el gobierno nacional" porque las provincias necesitan recursos. En esa línea, hizo hincapié en el esfuerzo que está realizando Jalil para sostener programas -como el boleto universitario, por ejemplo-, a pesar del recorte de fondos que hizo el presidente Javier Milei.

