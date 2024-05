Francisco Paoltroni: "Empezó a rebotar la economía"

Francisco Paoltroni cree que la Ley Bases se va a aprobar “por sentido común” y confía en el apoyo de las provincias mineras. Además, celebró la baja de la inflación y augura un pronto crecimiento económico. “En la medida en la que todos los argentinos sumemos fuerzas y vayamos todos atrás del mismo objetivo, el despegue va a ser mucho más rápido para todos”, aseguró el senador en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Paoltroni es senador nacional por La Libertad Avanza y productor rural. Fue candidato a gobernador por la provincia de Formosa y se inició en la política en las elecciones legislativas de 2021 tras crear su propio partido político gracias a tutoriales de YouTube.

¿Qué previsiones tiene sobre lo que va a pasar con la Ley Bases en el Senado?

Se va a aprobar por sentido común y por el apoyo de algunos gobernadores que se están sumando a la iniciativa, especialmente provincias con minería. Es algo natural, están esperando inversiones, generación de empleo para sus provincias. Esta ley es la herramienta que los argentinos necesitamos como punto de partida para el desarrollo económico y el crecimiento de todo el territorio.

¿Puede haber cambios en la ley, que tenga que volver a Diputados y que se retrase la aprobación definitiva?

Yo creo que no, pero no soy presidente de bloque ni estoy al frente de las negociaciones. Veo que en algunos capítulos hay senadores que van a acompañar y otros que no, pero siempre se va a lograr la mayoría, igual que como ocurrió en Diputados. Esto es por el apoyo de algunos gobernadores. San Juan, Catamarca, también vi un tuit del gobernador de Tucumán adhiriendo al momento que estamos atravesando, en buenahora que muchos la empiecen a ver y a despertar.

¿El clima en el Senado es distinto al que había en enero, o cree que en enero también se hubiese aprobado?

El mes de abril fue un punto de inflexión. Mucha gente que no estaba convencida del rumbo que estaba tomando la Argentina empezó a despertar, la empezaron a ver. Hay mucha gente que tiene buenas intenciones, no estaba convencida, y hoy dice "mirá qué bueno lo que está ocurriendo, mirá cómo baja la inflación". En la medida en la que todos los argentinos sumemos fuerzas y vayamos todos atrás del mismo objetivo, el despegue va a ser mucho más rápido para todos.

¿El hecho de que el dólar se mantenga a $1000, de que el riesgo país baje y de que la inflación comience a bajar, genera un clima distinto entre los legisladores?

¿Qué propone ese grupito de gente que decía que esto iba a terminar mal y que no se llegaba a abril? Muchos de los que fueron a la marcha por la educación también entendieron que los mismos de siempre usurparon esa marcha y que le estaban haciendo el juego a gente que siempre corrió con los bidones de nafta cada vez que había una chispa en la argentina. Lo mismo con la discusión a la que nos quiso llevar la senadora Sagasti, la división del pueblo permanente, la confrontación, y las ganas que tienen de querer generar siempre una grieta.

Por eso digo que es un mes bisagra y que gran parte de la sociedad se dio cuenta que los que alentaban la caída y el desastre son los mismos de siempre que se resisten, pero que el pueblo que está decidido a dejarlos atrás.

Fernando Meaños: ¿Qué evolución hubo desde el primer intento del Gobierno para aprobar esta ley hasta ahora? Recuerdo a Milei diciendo "la ley no se toca" y ahora la ley sufrió muchos cambios.

No hubo cambios, hubo reducción. Habrá reformas que tendrán que esperar porque hoy no están los consensos, pero no hubo cambios. Creo que no se puede hacer todo en una vuelta como quiso el presidente, se tendrá que hacer en varias etapas o en cuotas. No podemos perder más el tiempo, esto va a implicar que se va a levantar el cepo, va a volver el crédito y es toda la normalización de la economía. Los argentinos habíamos naturalizado vivir con inflación y con estos escenarios calamitosos de los últimos 20 años.

¿Cómo imagina las elecciones del año próximo y principalmente en su provincia?

Será un éxito absoluto. Ya empezó a rebotar la economía, en octubre de este año vamos a estar creciendo y las próximas elecciones van a ser después de 10 o 12 meses de crecimiento permanente. Ya sabemos que la ciudadanía premia el éxito económico que es el éxito de todos los argentinos.

¿Cree que es el fin del peronismo en Formosa después de tantos años?

En Formosa se dará un proceso, no sé si es el fin del peronismo, pero sí que es el fin del gildismo porque también está el fallo de la Corte que pone fin a las reelecciones indefinidas y eso es devolver la institucionalidad a una provincia que cambió la constitución y en donde nadie se anima a invertir y a generar empleo.

¿Usted se va a presentar como candidato a gobernador?

Sí, es el primer objetivo. El plan B era ser senador, pero yo soy ejecutivo por naturaleza.

Lo mismo que usted decía que iba a pasar en cuotas en el Poder Legislativo es lo que dice que va a pasar en Formosa, es un camino.

Cualquier trabajador sabe que nada es de un día para el otro, todo es constancia, aprendizaje, el más exitoso es exitoso porque se equivocó más que el resto. Estos son los procesos que hay que ir viviendo y los objetivos se logran cuando uno tiene propuestas.

