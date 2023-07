Franco Rinaldi se justificó: "Es una performance, es stand up, no es un acto discriminatorio contra nadie"

Luego de que la UCR presentara un pedido para que la Junta Electoral elimine su postulación como precandidato a legislador porteño, por "homofobia y discriminación", Franco Rinaldi declaró que aquellos recortes de sus streamings eran un "ataque político malicioso a Jorge Macri" y se justificó: “Es una expresión artística de libertad, es un momento de stand up, es performance”.

Asimismo, aseveró que al ser él una persona con discapacidad, sería incapaz de discriminar a las personas que, en sus videos, describió de forma polémica. “Nada más lejos de mí que ejercer la discriminación sobre alguien”, aseguró en una entrevista televisiva con Alfredo Leuco en LN+ y dijo que reivindica sus dichos “porque es un ejercicio de libertad”.

“Es un momento de expresión artística que he ejercido durante muchos años y es parte de mi vida anterior y pública, que tiene que ver con entretener con la palabra” dijo Rinaldi, en referencia a su canal de streaming, titulado Un café con Franco.

La UCR le pide a Jorge Macri que baje a Franco Rinaldi de su lista por "homofobia y discriminación"

El precandidato a diputado por el PRO argumentó que hay que considerar su trayectoria: “Mi actividad profesional y vida pública, que también ha sido la de trabajar por la inclusión de un sector minoritario. Esa agenda irá a la Legislatura, junto con la agenda de bajar impuestos, eliminar regulaciones, establecer el orden público”.

“Con lo cual, nada más lejos de mí que cualquier acto discriminatorio para cualquier persona, colega, periodista, por raza, género, ni por nada”, mencionó. Al ser consultado por un pedido de disculpas, Rinaldi dijo: “Cuando uno ejerce esa libertad puede eventualmente ofender a alguien y, en ese caso, por supuesto que pido disculpas, porque es de buena persona hacerlo. Esto, sin embargo, es parte de un stand up. La primera vez que estuve en la radio tenía 12 años, he escrito dos libros, las palabras son mi universo, mi territorio”.

Franco Rinaldi.

}Si bien aclaró que no repetiría las mismas palabras, en consideración de sus intereses políticos y responsabilidad pública, insistió en que los videos viralizados en los últimos días “son grabaciones de una a tres horas sin guión, es un show que agarra cosas de la política y la actualidad, es una performance”. También contó que no se disculpó con el periodista que recibió sus comentarios homofóbicos por no querer ser “oportunista” y aseguró que, a pesar de ello, en los últimos años habían mantenido una relación “amabilísima, excelentísima”.

Franco Rinaldi: "Es un ataque por elevación a quien va a ser el próximo jefe de Gobierno, Jorge Macri"

Además, Rinaldi dijo al aire de LN+: “Yo lamento que estos streamings editados se utilicen maliciosamente. Entiendo, sin embargo, a qué responden: es un ataque por elevación a quien va a ser el próximo jefe de Gobierno, Jorge Macri. Hay mucho en juego en la Ciudad. Hay muchos intereses que se están jugando, pero creo que Jorge va a ser un gran jefe de Gobierno y va a mejorar mucho lo que inició en el 2008”.

Por último, y en referencia al acto de discriminación que sufrió hace diez días, por parte de un exprecandidato a diputado del Parlasur por el espacio La Libertad Avanza que, por afirmar que “nadie quiere votar a un discapacitado", terminó siendo desplazado de su espacio, Rinaldi recordó que en su momento, él no solicitó ese renunciamiento porque está “a favor de la libertad”.

Franco Rinaldi cruzó a Wado de Pedro luego de que se solidarizara por un acto de discriminación: "Aprovechamiento político"

En ese sentido, al ser consultado si resignaría su candidatura actualmente por este escándalo, el precandidato a cabeza de lista para diputado sentenció: “Absolutamente no. Creo que es importante la coherencia, yo públicamente he pedido que esta persona no sea cancelada. Yo creo profundamente en la libertad, en la Constitución, en que todas las personas tengan su derecho a expresarse”.

Luego, desde su cuenta de Twitter, agregó: "Quiero subrayar lo que dije hoy más temprano en el show de Leuco. Un café con Franco fue y será un vivo en donde reina la libertad y el histrionismo. Un show artístico en el cual la diversión y el pensamiento libre es un objetivo irrenunciable. En todos los casos en los que esa aventura haya generado alguna ofensa vayan mis sinceras disculpas. También reitero mi vocación por promover los valores que me trajeron hasta acá, sobre todo la libertad, además de promover la baja de impuestos, menos regulaciones y que vuelva a regir el imperio de la ley en la vía pública. Me preocupa que la cultura de la cancelación siga ganando terreno, la rechazo siempre y en todo lugar. Cheers!".

La defensa de Jorge Macri a Franco Rinaldi

Franco Rinaldi y Jorge Macri.

A la entrevista también se sumó el precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, quien ratificó la postulación de Franco Rinaldi y afirmó: “Creo que sus disculpas son sinceras, sé que está disculpándose desde el corazón y sintiéndolo”. También opinó que “no hay disculpa real, no sólo si no hay sinceridad ni aprendizaje, a partir del error o del reconocimiento del ‘no lo volvería a hacer’”.

“Creo en ese pedido de disculpas y también creo que hay otras cualidades. Hacer un reduccionismo de que Franco Rinaldi ahora es solamente esto, es injusto. Tiene mucho para aportar a la Ciudad de Buenos Aires en su visión profesional y no hay que plantear que no sea candidato. Hay que confiar en la libertad de elección de la gente para la representación, este es el juego de la democracia”, analizó el candidato de Juntos por el Cambio.

La justicia electoral porteña habilitó la precandidatura de Jorge Macri a la jefatura del gobierno

“Esto es una campaña tensa y dura, lo que se discute es profundo. Yo no voy a entrar en una discusión de chicanas. Hoy ya hay una postura de la UCR respecto a su continuidad como candidato, también plantearon mi candidatura, hay sectores que prefieren que la gente no elija. Yo voy a ser candidato. Claramente se han manifestado sectores del mismo espacio y yo estoy para discutir otras cosas”, continuó Jorge Macri en LN+.

Finalmente, Franco Rinaldi aportó que, en su opinión, “Jorge mide muy bien en las encuestas y no saben cómo pegarle con otra cosa, precisamente, porque no quieren competir”.

ML / ED