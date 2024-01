Tras los sucesivos incrementos de más de 140% que aplicaron las petroleras en los surtidores desde noviembre, el consumo de combustibles registró un desplome del 20% promedio en todo el país, según confiaron a PERFIL fuentes del rubro.

La desregulación de los precios implementada por el gobierno de Javier Milei echó por tierra las subas pautadas por la gestión de Alberto Fernández durante buena parte de 2023. La estrategia del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, consistía en que las empresas ajustaran los valores por debajo de la inflación general. Como contrapartida, las firmas se veían beneficiadas con el congelamiento del impuesto a los combustibles.

El presidente de la confederación de estaciones de servicio aseveró que, "puede haber algún aumento más"

Se derrumbó el consumo de combustibles

Consultado por este medio, el gerente general de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos y Afines (CECHA), Guillermo Lego, sostuvo que desde mediados de diciembre y en lo que va de enero, las estaciones de servicio de distintas provincias informaron una caída generalizada de 20%.

A propósito de cómo seguirá el sendero de aumentos en las próximas semanas, el referente de los estacioneros evaluó que puede darse mediante dos mecanismos diferentes: la actualización de la carga impositiva sobre la nafta y el gasoil y la disparidad entre el barril criollo y el crudo internacional.

En el primer caso, el 1 de febrero llega a su fin el congelamiento del impuesto a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil dispuesto por Massa el 1 de noviembre de 2023. El gravamen se actualizó por última vez en el segundo trimestre de 2021.

El ex titular del Palacio de Hacienda justificó la inmovilización tributaria alegando que "tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles".

Hasta el momento, se desconoce si La Libertad Avanza reactivará el tributo o no. Fuentes del sector petrolero aseguraron que el ajuste impositivo implicaría un aumento de entre 8% y 10% en los valores vigentes y, en consecuencia, en el bolsillo de los consumidores.

Por otra parte, la liberalización de las normativas del rubro suprimieron el barril criollo y la diferencia con el crudo internacional tiende a desaparecer. "El productor ahora le va a cobrar al refinador aproximadamente el valor internacional menos el costo del seguro, del flete, etcétera. Entendemos que todavía puede haber un reajuste allí", remarcó Lego.

¿Bajan los precios de los combustibles?

Si bien se reportaron bajas del precio de los combustibles en las pizarras de algunas estaciones de servicio a lo largo y ancho de la Argentina, desde CECHA indicaron que no se trata de un fenómeno generalizado sino puntual de determinadas localidades.

"Que estén bajando los precios en general no se está dando. Puede ser que algunas estaciones de alguna marca determinada lo estén haciendo. En las de Axion habían recompuesto un poco la situación respecto a YPF, Shell y Puma, pero a nivel general no pasa", expresaron.

Cómo impacta el aumento de combustibles en los costos logísticos

En tal sentido, representantes del sector explicaron que el circuito habitual de aumentos contempla la actualización por parte de una de las compañías, que suele ser YPF por ser la más grande del país, y las demás la imitan en mayor o menor medida, de acuerdo a la de costos de cada una.

"En los últimos aumentos, que fueron bastante importantes, algunas firmas salieron con un precio y otras no las siguieron sino que se quedaron un poco por debajo. Entonces las que estaban un poco por arriba, se pusieron en sintonía para no perder mercado. Ahí acomodaron en AMBA y CABA, sobre todo. Pero no hay comentarios de que estén bajando los precios", insistieron expertos de CECHA, que nuclea a 16 federaciones argentinas.

Durante 2023, las remarcaciones de los valores de los combustibles superaron el 260% y quedaron por encima del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en las próximas horas.

Por cada 10% de incremento de las naftas y el gasoil, el IPC aumenta un 0,4% de forma directa. Tanto en diciembre como en enero, el porcentaje tendría una importante incidencia debido a los sucesivos ajustes implementados por las petroleras.

