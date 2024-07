Picante cruce entre Manuel Adorni y un periodista por la emisión monetaria: "La gente no entiende lo que es un pase"

Muchas veces las conferencias de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, son monocordes en las explicaciones sobre la gestión de Gobierno y otras, cuando los periodistas formulan preguntas incómodas, se transforman en ida y vuelta picante. En el encuentro realizado este miércoles 10 de julio en la Casa de Gobierno, el vocero tuvo se cruzó con el periodista Fabián Waldman de FM La Patriada, quien le preguntó sobre por qué el gobierno de Javier Milei aumentó la base monetaria en un 95 por ciento. Waldam comparó la emisión durante la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa con la de Toto Caputo, algo que no le gustó al vocero.

-Adorni: Con respecto a la primera pregunta, ¿qué es lo que no te quedó claro?

-Periodista: No respondiste cómo se explica la duplicación de la base monetaria cuando el gobierno lo que plantea es que no hay que emitir más.

- Adorni: Me llama la atención que en la pregunta me menciones al abogado Sergio Massa. Tendría más sentido si me hubieras preguntado sobre el aumento de la base monetaria y no compararla.

-Periodista: Yo leo los titulares de los medios que la compararon. Desde Infobae hasta cualquier otro.

- Adorni: Ya no trabajo más en Infobae. Lo ha explicado el ministro Caputo en sus redes y en declaraciones públicas. Lo que hicimos ahí fue transformar pases..., digamos, es un poco técnico... se redujeron los pases y aumentó la base absorbida por bonos del tesoro. No sé cuál es la parte que no se entiende.

- Periodista: Explicale a la gente en términos comunes

- Adorni: ¿No entendiste lo que hicimos con los pases?

- Periodista: Yo no entiendo mucho de economía, por eso te pregunto cuál es la razón para que haya emitido el Gobierno cuando no quiere emitir más

- Adorni: Se cambió la composición de pases y de la absorción que hizo el tesoro con bonos. ¿Cuál es la parte que no se entiende?

- Periodista: De nuevo, clarito. Explicale a la gente por qué tuvieron que emitir más. No quiero saber más que eso.

- Adorni: Te la estoy contestando.

- Periodista: La gente no entiende lo que es un pase. Yo tampoco lo entiendo muy bien.

- Adorni: ¿Cuál es tu otra pregunta?

- Periodista: Hay una frase muy famosa que se dice de los economistas...

- Adorni: ¿Cuál es la frase?

- Periodista: Cuando alguien no quiere explicar demasiado la cosas....

- Adorni: Partís de un dato complejo que es la comparación que hacía el Gobierno anterior. Lo que hizo el gobierno anterior en términos monetarios nos dejó en la ruina total. No me pone de malhumor porque no van a ver de malhumor nunca. Pero me genera ruido la pregunta. La verdad que comparar con algo que nos destruyó todo es difícil después de contestar la pregunta. Pero quedate tranquilo que si nosotros hubiéramos emitido más que Sergio Massa, hoy estaríamos volando por los aires en términos inflacionarios. Lo que hicimos fue limpiar el patrimonio del Banco Central, que también lo habían dejado quebrado. Más allá de eso cambió la expectativa porque a nosotros nos creen, pero al abogado Sergio Masssa no lo creían en ese momento. Pero quédate tranquilo porque no estamos emitiendo y vas a ver un país sin inflación.