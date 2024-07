Bullrich ahonda las diferencias con Macri: dijo que LLA absorbió los votos del PRO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahondó sus diferencias con Mauricio Macri al señalar que La Libertad Avanza ya absorbió los votos del PRO y que ella trabajará para el Gobierno en la campaña de 2025.

“Yo soy parte del Gobierno y voy a trabajar para que el Gobierno tenga más diputados, más senadores; para que tenga más poder político y le vaya bien en la gestión”, aseveró Bullrich en EDA TV, el canal del militante derechista español Javier Negre, que está de paso por la Argentina.

La ex titular del PRO dijo también que el camino que elija Macri “depende de él” y afirmó: "Mi compromiso no es mío personal, yo le pedí a 6,2 millones de personas que voten a Javier Milei así que tengo un compromiso de millones de personas y nuestra suma fue matemática. Los votos de Javier más los votos de Patricia, para decirlo en términos de lo que fue electoralmente, se sumaron”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Patricia Bullrich desafía a Mauricio Macri por el poder del PRO: "No podemos quedarnos a mitad de camino"

Cuando el entrevistador le preguntó si hay posibilidades de que LLA "absorba" al PRO y sus votos, respondió: “Ya están. Porque yo soy parte de Pro y estoy en el Gobierno. Y los votantes nos están acompañando".

"Yo como perteneciente al PRO tomé una decisión, como candidata a presidenta de PRO, que fue apoyar a Javier Milei, comprometernos con un gobierno de cambio en contra de lo que podía ser la continuidad del peronismo, del populismo o de (Sergio) Massa. Eso es lo que importa”, resaltó.

Patricia Bullrich: "Hay que jugarse el todo por el todo"

En esa línea, puntualizó: “No tengo ni mejor ni peor relación con Mauricio Macri de la que tenía antes; lo que no me gusta es que haya un intento de decir ‘estamos en la oposición’. No. Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes, les dijimos: ‘Acompañen a Javier’. Y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción", explicó la ministra.

Y a su estilo drástico, concluyó: "Para mí cuando uno se juega por un proyecto hay que jugarse el todo por el todo. Fue un gran debate en la Argentina que yo lo llevé en la campaña. Shock. La Argentina necesita un shock y con Javier lo estamos haciendo”.

LT